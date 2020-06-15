Мошенничество в бизнесе. Посади себя сам по ст. 159 УК

Бизнес-адвокат Тылик Павел делится своим опытом и рассказывает о том, как может быть привлечен предприниматель к уголовной ответственности, в частности, за преступление по статьей 159 УК РФ (мошенничество) по своей собственной глупости.

В видео он разбирает конкретное дело, анализируются ошибки, которые совершил подозреваемый в мошенничестве и отвечает на вопрос:

Можно ли было в принципе избежать привлечения к уголовной ответственности по статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Автор видео рассуждает также о том, что перед тем, как встречаться и разговаривать с правоохранителями (оперативными сотрудниками и следователем) необходимо обязательно выработать и сформировать правовую позицию и без адвоката показания не давать, как бы вы ни были уверены в своей правоте.

Смотрите видео о том, как предприниматель своими руками вымостил себе дорогу в ад и успел побывать в заключении по статье мошенничество (обман, злоупотребление доверием) — статья 159 УК РФ.