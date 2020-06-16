Представителям по делам о банкротстве диплом о юридическом образовании не нужен

10.06.2020 года Верховный суд РФ обогатил нашу практику очередным Обзором. Документ достаточно емкий и включает в себя позиции по всем направлениям юридической практики, а это ни больше ни меньше, а 181 страница.

С момента вступления поправок в АПК РФ об обязательности наличия юридического образования или наличия ученой степени по юридической специальности прошло достаточно время. Все ключевые моменты были разобраны и наступило полное понимание как жить дальше. Но, как оказалось все не так просто и остались темные области законодательства, где обязательно нужна позиция Верховного суда РФ. Такой темной областью стало представительство по делам о банкротстве.

Как человек, редко забивавший на профильные дисциплины при получении юридического образования, прекрасно знаю и понимаю, как работают специальные нормы законодательства по отношению к общим. Но вот наши суды то ли этого не знают, то ли настолько запуганы, что им обязательно нужно ценное указание с выше.

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Итак, лирику оставим и рассмотрим один маленький пункт (вопрос) из вышеназванного Обзора.

Цитирую как есть:

ВОПРОС 4. Применяются ли требования ч. 3 ст. 59 АПК РФ о наличии высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности к лицам, выступающим представителями в деле о банкротстве?

ОТВЕТ. Согласно ч. 3 ст. 59 АПК РФ представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Требования, предъявляемые к представителям, не распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе. Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве, Закон) (п. 1 ст. 32 Закона и ч. 1 ст. 223 АПК РФ).

В ст. 36 Закона о банкротстве определен круг лиц, которые имеют право представлять интересы участников дела о банкротстве, а также требования, предъявляемые к таким представителям. В соответствии с п. 1 данной статьи в качестве представителей лиц, участвующих в деле о банкротстве или в арбитражном процессе по делу о банкротстве, могут выступать любые дееспособные граждане, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела о банкротстве.

Обязательное наличие у представителя в деле высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности названной нормой не предусмотрено.

С учетом того, что ст. 36 Закона о банкротстве является специальной по отношению к ст. 59 АПК РФ, требования, содержащиеся в ч. 3 названной статьи и ч. 4 ст. 61 АПК РФ, на лиц, выступающих представителями по делу о банкротстве, не распространяются (ч. 2 ст. 3 АПК РФ).

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Бинго! Наконец-то суды низовых инстанций перестанут спрашивать дипломы. В моей личной практике в Арбитражном суде Московской области один судья не только спросил у меня диплом, но и погрозил мне пальцем и сказал, что если к следующему заседанию я не принесу копию, то он заберет у меня оригинал и «пришьет» его к делу.