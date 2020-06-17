Как адаптировать персонал к возобновлению работы в офисе

Режим самоизоляции, в котором мы все оказались, вызвал много сложностей. Нам пришлось адаптировать свой рабочий график, внедрять новые инструменты организации деятельности, заново договариваться с клиентами. И все это достаточно энергоемко. Сейчас многие, с одной стороны, привыкли к новому ритму, с другой — накопили усталость, раздражение.

Организации начали постепенно выходить из карантина и возвращать сотрудников к обычному режиму работы, но это часто вызывает раздражение и не приносит радости. Плюс ко всему, многие договорные отношения пересмотрены, люди зарабатывают меньше, и все это вызывает напряжение. Поэтому просто взять и вернуть людей обратно не получится.

Один из приемов — провести мотивационно-ориентационную сессию, собрание, на котором «перезапустится» трудовой коллектив.

Собрание нужно провести обязательно очно, желательно в начале рабочей недели, в деловой обстановке. Встреча не должна быть затянута, лучше уложиться в 45 минут — 1 час.

1. Руководитель должен собрать коллектив в формальной обстановке, проговорить вслух все, что волнует. Усталость, страх за здоровье, новые внедренные технологии. Надо обговорить все, что сотрудники могут обсуждать между собой в «курилке».

2. Следующий момент — сформулировать для людей четкую, измеримую, внятную цель определенного этапа. То есть образ желаемого результата, образ цели. Что дальше, куда движется компания, какая перед ней цель. Все для того, чтобы люди сконцентрировались. Потому что есть такое правило: хорошая цель мотивирует собой.