Клерк.Ру

Как адаптировать персонал к возобновлению работы в офисе

Режим самоизоляции, в котором мы все оказались, вызвал много сложностей. Нам пришлось адаптировать свой рабочий график, внедрять новые инструменты организации деятельности, заново договариваться с клиентами. И все это достаточно энергоемко. Сейчас многие, с одной стороны, привыкли к новому ритму, с другой — накопили усталость, раздражение.

Организации начали постепенно выходить из карантина и возвращать сотрудников к обычному режиму работы, но это часто вызывает раздражение и не приносит радости. Плюс ко всему, многие договорные отношения пересмотрены, люди зарабатывают меньше, и все это вызывает напряжение. Поэтому просто взять и вернуть людей обратно не получится.

Один из приемов — провести мотивационно-ориентационную сессию, собрание, на котором «перезапустится» трудовой коллектив.

Собрание нужно провести обязательно очно, желательно в начале рабочей недели, в деловой обстановке. Встреча не должна быть затянута, лучше уложиться в 45 минут — 1 час.

1. Руководитель должен собрать коллектив в формальной обстановке, проговорить вслух все, что волнует. Усталость, страх за здоровье, новые внедренные технологии. Надо обговорить все, что сотрудники могут обсуждать между собой в «курилке».

2. Следующий момент — сформулировать для людей четкую, измеримую, внятную цель определенного этапа. То есть образ желаемого результата, образ цели. Что дальше, куда движется компания, какая перед ней цель. Все для того, чтобы люди сконцентрировались. Потому что есть такое правило: хорошая цель мотивирует собой.

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3. Необходимо проговорить основные действия, которые руководитель ожидает от своих сотрудников. Если были внедрены новые технологии, новые системы, то стоит уточнить, остаются ли они в работе, что изменится в порядке действий. То есть необходимо поговорить об операционной составляющей деятельности, о наборе действий и изменениях в них.

4. Очень важный момент — затронуть систему корпоративных ценностей. Сказать, какие из них остались неизменными, какого поведения руководитель ждет от своих сотрудников. А также уточнить, какие новые ценности появились в организации. Сложные времена требуют особого поведения, поэтому люди должны знать, какими они должны быть в сложившейся ситуации. Например, если нужна большая динамичность в реакциях на изменения — это стоит уточнить.

5. Важный компонент такой встречи — мотивационное обращение. Зачем все это нужно лично для сотрудников? (Имеется в виду тот же переход на удаленку). И традиционно мотивация делится на два компонента. Первый — это обещание. Если есть возможность, пусть руководитель пообещает новые перспективы и возможности, которые открываются перед сотрудниками. Второй — это припугивание. В том смысле, что для сохранения нынешнего статуса и места работы придется потрудиться, потому что время требует от нас определенного отношения к ситуации.

6. Люди должны иметь возможность задать вопросы руководителю. Лучше он лично услышит какие-то претензии и недовольство, которые сможет обработать, чем впоследствии вызовет неконтролируемые дискуссии между сотрудниками.

7. В конце нужно поблагодарить всех за то, что было сделано во время самоизоляции, отметить лучших, подсветить сильные стороны, которые продемонстрировала команда во время карантина. И затем следует задать импульс дальнейшему движению.

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