Как не потерять свой стаж из-за электронных трудовых книжек

1 января вступил в силу Закон об электронной трудовой книжке за номером 439-ФЗ от 16.12.2019. Теперь работодатели могут отказаться от привычных всем бумажных трудовых книжек, полностью сменив их на электронный вариант. А каждому работнику дается год (а именно до 31 декабря 2020 год) на то, чтобы решить — оставить бумажную книжку или перейти на электронную. Кроме того, на работодателях лежит ряд обязанностей, связанных с переходом на электронные трудовые книжки.

Преимуществ у трудовых книжек в электронном формате действительно масса. Она не будет утеряна ни самим сотрудником, ни работодателем. Ко всему прочему, это еще и гораздо более оперативный доступ работников к информации из трудовой книжки. А работодателям не нужно будет больше вести учет, тратиться на бланки трудовых и вкладышей, минимизируется риск внесения ошибочных сведений и пр.

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Но что будет со стажем при переходе на электронный формат? Как его не потерять? Давайте разбираться.

Для всех тех, кто начнет осуществлять трудовую деятельность с начала 2021 года, работодатели заведут только электронную трудовую.

Если сотрудник примет решение перевести трудовые заслуги и свой стаж из бумажной книжки в электронный формат, тогда кадровики должны выдать на руки бумажную «корочку».

Если вы по тем или иным причинам не доверяете новым методам хранения персональных данных и не решаетесь на перемены, то работодатель продолжит вести бумажную трудовую, дублируя данные в электронную трудовую на этого работника..

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Нет, в электронной версии фиксируются лишь сведения о трудовой деятельности, начиная с 2020 г. Поэтому имейте в виду, что если вы перешли на цифровой формат, то это не значит, что бумажную книжку можно смело положить в дальний ящик и забыть про нее. Она продолжает сохранять свою силу и может быть использована наравне с электронной. Весь предыдущий стаж остается в бумажном аналоге, и вся ответственность будет лежать именно на вас, а не на сотрудниках из отдела кадров. И если вы ее потеряете, то вам придется в буквальном смысле «бегать» по всем прежним местам работы для того, чтобы восстановить свой стаж.

Правда, Минтруд решил упростить гражданам жизнь и предложил предоставить возможность работникам обращаться в ПФР с запросом о включении сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы до 1 января 20-го года, с начала трудовой деятельности. Что ж, подождем — увидим.

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Что касается увольнения. При увольнении работнику следует написать своему работодателю заявление о предоставлении сведений о трудовом стаже. Однако работодатель представит такие сведения лишь за период работы у него.

Поэтому повторюсь, лучше всего бережно хранить бумажный вариант трудовой и все те бумаги, которые вам выдает работодатель. Лишний раз убережете себя и свое время от возможных проблем.