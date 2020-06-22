Рецепт: управляющий-ИП, которого откажутся есть налоговики
Мы уже неоднократно рассказывали о налоговых рисках использования договоров управления с ИП, но многие доверители по-прежнему с надеждой спрашивают: «А может быть все же можно?». Судебной практики тоже много, тема не теряет актуальности.
На практике мы видим, что налоговый органы в подавляющем большинстве используют стандартные доказательства получения необоснованной налоговой выгоды: фактически несколько удачно написанных решений о привлечении к налоговой ответственности многократно воспроизводятся с одной и той же аргументацией, меняются только название организаций, цифры и даты (иногда и их поменять забывают, но это не существенное нарушение). Это относится и к делам о дроблении бизнеса, и о взаимодействии со спорными контрагентами, и о переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. Конечно, это свидетельствует не только о шаблонности подходов налоговиков, но и об использовании стандартных методов оптимизации налогов самими налогоплательщиками.
Если мы знаем какие аргументы будут использовать налоговые органы при переквалификации договора управления с ИП в трудовой и как их оценит суд, почему не пойти от обратного и не разрушить шаблон доказывания, тем самым уже на стадии предпроверочного анализа или ВНП, повышая вероятность благоприятного исхода дела?