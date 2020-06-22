Рецепт: управляющий-ИП, которого откажутся есть налоговики

Центр обучения «Клерка» 📌 Реклама

Для примера приведем три дела, рассмотренные судами различных инстанций в мае-июне 2020 года по делам о переквалификации договоров управления в трудовые:

№ дела Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2020 № 309-ЭС20-6321 по делу № А76-10654/2019 (в пользу налогового органа) Решение АС Иркутской области от 02.06.2020 г. по делу А19-27765/2019 (в пользу налогоплательщика) Постановление 7 арбитражного апелляционного суда от 01.06.2020 г. по делу А67-9103/2018 (в пользу налогового органа) Аргументы налоговых органов Управляющий ИП ранее работал директором в организации и получал минимальную зарплату, вознаграждение ИП существенно выше (зп. директора 12 т.р., вознаграждение ИП за 3 года — 34 млн. р., что составляет 38-56% расходов организации) (зп директора — 71 т.р., вознаграждение ИП за 2 года — 19 млн. р.) Управляющий ИП является соучредителем управляемого Общества. (доля в уставном капитале — 95%, 5% — взаимозависимое лицо) - (доля в уставном капитале 50%) Обязанности управляющего и директора совпадают Отсутствует взаимосвязь между оказанными услугами и их фактической оплатой - (фиксированные и регулярные выплаты) Управляемое общество имеет крупную, длящуюся задолженность перед ИП - - Соблюдение ИП трудового распорядка - Предоставление организацией для ИП помещения и оргтехники Регистрация ИП незадолго до заключения договора управления (через 4 месяца) (через 1 месяц) (через 6 дней)

Таким образом, среднестатистический ИП-управляющий выглядит следующим образом:

бывший генеральный директор (и соучредитель), как только зарегистрировался ИП, сразу заключил договор управления (иногда сам с собой); размер вознаграждения существенно вырос, но выплачивается произвольно;

ИП располагается в офисе управляемой организации и пользуется им, оргтехникой и автомобилем — на основании договора (фактически — бесплатно);

распорядок дня и обязанности ИП не изменились;

отчеты об управлении составляются формально (сам себе ведь отчитывается);

объяснить зачем стал ИП не может, аргументов всегда три: ненормированный рабочий день, повышенная ответственность (в чем она заключается сказать не может) и возможность получать больше денег (почему нельзя достичь того же результата созданием системы мотивации для директора — объяснения нет).

Не ошибемся, если многие ИП-управляющие узнают в этом описании себя (примечательно, что все ИП зарегистрированы в 2014-2015 годах, когда схема с управляющими стараниями налоговых «гуру» с универсальными супер-мега-решениями, позволяющими снизить налоги и получать наличку в размере «сколько угодно», получила большое распространение).

Справедливости ради отметим, что положительные решения судов по схеме с ИП-управляющими все же есть, но это единичные случаи (например, Решение АС Ульяновской области от 25.07.2019 г. по делу № А72-1975/2019), и не результат блестяще подготовленных доказательств деловых целей заключения договора, а скорее недоработки налоговых органов и все же эпизодически встречающийся либерализм некоторых судей.

Какого ИП мы не видим в делах о переквалификации договоров управления с ИП в трудовые? Например, такого:

ИП осуществляет предпринимательскую деятельность, не ограниченную услугами управления для одного юридического лица, поэтому он не сидит в офисе управляемой организации с 9 до 18. Как обычный исполнитель по договору, он покупает себе мебель, компьютер и 1С самостоятельно, не отправляет свою отчетность с ip-адреса управляемой организации (хотя может), иногда ИП ошибается и нарушает договор управления и тогда его штрафуют (да-да, ИП на УСН 6% платит штраф заказчику на ОСН). ИП хотя и талантливый, но с управлением один не справляется, поэтому у него есть штат — бухгалтер, юрист, кадровик, финансист в стоимости услуг управления «сидят» и эти услуги.

Управляемая организация выбирала контрагента-ИП разумно, а потому прежде чем заключить договор, запросила стоимость услуг у других контрагентов, как физических лиц, так и организаций и вот как ведь получилось: подходящие кандидаты на должность директора просят большие оклады (подтверждается распечаткой резюме), но одновременно функционал главбуха и финансового директора выполнить не могут. А если брать стоимость этих услуг отдельно, оказывается, что они очень высоки (для получения коммерческого предложения можно обратиться в «большую аудиторскую четверку»). Но даже при этом, мы бы отнеслись к договору настороженно и предложили бы рассмотреть иные способы оптимизации.

📌 Реклама Отключить

Можно ли переквалифицировать договор управления с ИП в трудовой, если сам ИП является работодателем? Ответ — нет. Но понятно, что ИП будет применять УСН, а управляемая организация — ОСН. И тут возникает другой риск — а не дробление ли это бизнеса? А если — да, то сколько доначислят и не выгоднее ли переквалификация в трудовые отношения (если уж выбирать между двух зол)? Но об этом — в следующих статьях.