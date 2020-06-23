Что изменилось в госзакупках

Получается, что в случае отмены ст. 80 — 82 Закона №44-ФЗ при возникновении ситуаций, описанных в них, и выборе алгоритма действий для закупок в этих условиях следует руководствоваться ст. 93 Закона №44-ФЗ;

2) с 01.04.2020 закупка у единственного поставщика возможна при осуществлении закупок товаров, работ, услуг федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, подведомственными ему государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями в целях выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящей нормой, утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны (пп. 56 п. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, введенный Законом №98-ФЗ);

3) изменилось еще одно условие заключения контракта у единственного поставщика. Согласно Закону №124-ФЗ с 24.04.2020 закупки можно осуществлять на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. (ранее — 300 тыс. руб.). При этом годовой объем закупок не должен превышать 2 млн руб. или 10% (ранее — 5%) совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 50 млн руб. (пп. 4 п. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ в редакции Закона №124-ФЗ).

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Начало осуществления закупок у единственного поставщика в электронной форме на сумму, не превышающую 3 млн руб., с 1 июля 2020 года переносится на 1 октября 2020 года (Федеральный закон от 27.12.2019 №449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в редакции Закона №124-ФЗ (комментарий к данному документу до внесения в него поправок Законом №124-ФЗ был приведен в статье Л. Романовой «Изменения в Законе о контрактной системе с 01.07.2020», №3, 2020)).

Правительственный перечень. Согласно ст. 16 Закона №98-ФЗ в период до 31 декабря 2020 года включительно Правительство РФ в дополнение к случаям, предусмотренным п. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, вправе устанавливать иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также определять порядок осуществления закупок в таких случаях.

Во исполнение данной нормы Правительство РФ приняло Постановление от 08.05.2020 №647[5], согласно п. 1 которого закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком в следующих случаях:

а) осуществление закупки для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного протоколом заседания Правительства РФ, протоколами координационных и совещательных органов под председательством Председателя Правительства РФ, планом, предусматривающим первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным (одобренным) Президентом РФ, Правительством РФ, Председателем Правительства РФ;

б) осуществление конкретной закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенной протоколом заседания Правительства РФ, протоколами координационных и совещательных органов под председательством Председателя Правительства РФ, планом, предусматривающим первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

в) осуществление закупки для федеральных государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного поручением Председателя Правительства РФ в целях реализации решений Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, мероприятий плана, предусматривающего первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного (одобренного) Президентом РФ, Правительством РФ, Председателем Правительства РФ;

г) осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за счет средств резервного фонда Правительства РФ, резервных фондов высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

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При осуществлении закупки у единственного поставщика в перечисленных случаях:

контракт должен содержать указание на соответствующий подпункт п. 1 данного постановления, в силу которого осуществляется закупка, а также обоснование цены контракта;

данного постановления, в силу которого осуществляется закупка, а также обоснование цены контракта; не позднее трех дней со дня, следующего за датой заключения контракта, заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, или контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа уведомление о такой закупке. К уведомлению прилагается копия заключенного контракта.

Обеспечение исполнения контракта

Законом №124-ФЗ в ст. 96 Закона №44-ФЗ внесены следующие изменения, которые вступят в силу 01.07.2020.

Как и прежде, заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 96 Закона №44-ФЗ, в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

Но с 01.07.2020 не надо будет указывать в этой документации в обязательном порядке обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с п. 4 ст. 33 Закона №44-ФЗ. Теперь это право заказчика. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% начальной (максимальной) цены контракта (п. 1 в новой редакции, новый п. 2.2 ст. 96 Закона №44-ФЗ).

В связи с этим п. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ изложен в новой редакции и введены новые пп. 6.1, 6.2, 6.3.

Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, его размер может составлять от 1/2 до 30% начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.1 и 6.2 ст. 96 Закона №44-ФЗ. При этом если (п. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ):

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, то размер обеспечения исполнения контракта устанавливается не менее чем в сумме аванса, за исключением случая, предусмотренного пп. 3 п. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ;

2) аванс превышает 30% начальной (максимальной) цены контракта, то размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в сумме аванса;

3) в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, то размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном п. 6.2 ст. 96 Закона №44-ФЗ, при заключении контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 30 Закона №44-ФЗ), уменьшенной на размер такого аванса.

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Напомним, что согласно п. 1 ст. 30 Закона №44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 15% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом п. 1.1 ст. 30 Закона №44-ФЗ, путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 20 млн руб.

Пунктом 6.1 ст. 96 Закона №44-ФЗ определено, что если расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, то заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в сумме до 10% начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта в случае, предусмотренном п. 6.2 ст. 96 Закона №44-ФЗ, при заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 30 Закона №44-ФЗ).

Согласно п. 6.2 ст. 96 Закона №44-ФЗ, если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в силу пп. 1 п. 1 ст. 30 Закона №44-ФЗ и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с п. 6 и 6.1 ст. 96 Закона №44-ФЗ от цены, по которой заключается контракт.

В пункте 6.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ закреплено: если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона №44-ФЗ, в которой установлены антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона.

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Положения п. 1, 2.2, 6 — 6.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ в редакции Закона №124-ФЗ по соглашению сторон применяются к отношениям по исполнению контракта, заключенного до 01.07.2020, либо контракта, извещения о котором размещены, приглашения направлены до 01.07.2020 (п. 4 ст. 5 Закона №124-ФЗ).

Изменение срока исполнения контракта, цены контракта

Согласно Закону №98-ФЗ ст. 112 Закона №44-ФЗ дополнена п. 65, устанавливающим следующие нормы на 2020 год. В частности, в этом году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном п. 24 ст. 22 Закона №44-ФЗ), и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, а также в иных случаях, установленных Правительством РФ, возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Срок изменяется при наличии в письменной форме обоснования по решению Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации (за исключением случая изменения размера аванса в соответствии с п. 65 ст. 112 Закона №44-ФЗ) при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно и после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в силу Закона №44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное настоящей нормой изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со ст. 96 Закона №44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п. 7, 7.1 — 7.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ;

2) возврат заказчиком ранее предоставленной ему банковской гарантии гаранту, предоставившему ее, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств:

а) в случае увеличения в соответствии с настоящей нормой цены контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) в случае уменьшения согласно данной норме цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные на счет, на котором на основании законодательства РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта;

в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с п. 27 ст. 34 Закона №44-ФЗ определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

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Авансовые платежи

Постановлением №630 внесено несколько дополнений в Постановление №1803[6]. В частности, одним из них установлено право главных распорядителей средств федерального бюджета как получателей средств федерального бюджета и подведомственных им получателей предусматривать в заключаемых ими в 2020 году договорах (государственных контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) авансовые платежи в размере, не превышающем 50% суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них на указанные цели на соответствующий финансовый год, если иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный размер, для таких договоров (государственных контрактов) не установлены федеральными законами, указами Президента РФ или другим нормативным правовым актом Правительства РФ (п. 5(1) Постановления №1803).

Кроме того, Постановлением №630 приостановлено по 31 декабря 2020 года включительно действие некоторых норм Постановления №1496[7], которыми установлены авансовые платежи в размере, не превышающем 30% суммы договора (государственного контракта):

о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства государственной собственности РФ (абз. 2 пп. «а» п. 18);

о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства государственной собственности РФ, заключаемого на сумму, превышающую 600 млн руб., при включении в договор (государственный контракт) условия о последующем авансировании после подтверждения факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы авансирования не более 70% суммы договора (государственного контракта)) (пп. «б» п. 18).

Также приостановлено действие п. 20 Постановления №1496 на 2020 год. Теперь в течение этого года получатели средств федерального бюджета могут предусматривать авансовые платежи при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке отдельных товаров, оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 16.01.2018 №21-р.