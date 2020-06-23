ПБУ 18/02 с 2020 года. Как все провести в 1С

Для примера в декабре 2019 года отражены операции по приобретению ОС стоимостью 1400000(в т.ч. НДС), получены услуги по настройке оборудования стоимостью 10000, оказаны услуги, принято и введено в эксплуатацию основное средство.
Различия в проводках вариантов учета расчетов по налогу на прибыль
1 Пункт — Не ведется.(не применяется ПБУ 18/02)
Для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п. 2 ч. 1 ПБУ 18/02),в том числе субъекты малого предпринимательства (МП).
Рассмотрим пример:
Субъект МП организация ООО «Конфетпром» применяет общую систему налогообложения и уплачивает НДС. Ставка налога на прибыль −20%, ПБУ 18/02 не применяет.
В декабре 2019 организация:
приобретает основное средство у поставщика ООО «Сервислог» стоимостью 140000 руб. (в т.ч. НДС 20%)
Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Оборудование (раздел ОС и НМА).
При проведении документа сформируются проводки:
Пуско-наладочные работы производились силами сторонней организации. Документы предоставлены не были. В бухгалтерском учете такие услуги включим в стоимость ОС. В налоговом учете документально неподтвержденные расходы не включаются в стоимость ОС.
Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги (раздел Покупки).
Поле Счета учета, заполним следующим образом:
В полях по бухгалтерскому учету: Счет затрат 08.04.1, Номенклатура наименование оборудования.
В полях по налоговому учету: счет затрат(НУ) 91.02, Прочие доходы и расходы выбрать статью прочих доходов и расходов, без флага Принимается к налоговому учету
При проведении документа сформируются проводки:
По дебету счета 08.04.1 суммы в налоговом учете нет, только по кредиту счета 60.01. Организация не применяет ПБУ 18/02, постоянные и временные разницы в учете не формируются.
Отражаем принятие к учету и ввод в эксплуатацию оборудования документом Принятие к учету ОС из раздела ОС и НМА.
При проведении документа формируется проводки:
Рассчитаем налоговую базу за 2019 год:
Формируется регламентной операцией Расчет налога на прибыль Закрытие месяца (раздел Операции)
Cформируются бухгалтерские проводки распределением по бюджетам:
Сформируем отчет о финансовых результатах за 2019 год в редакции Приказа № 61н
Организация не применяет ПБУ 18/02, отложенный налог не рассчитывается, расход по налогу на прибыль будет равен текущему налогу на прибыль.
Постоянные и временные разницы показатели «ПР» и «ВР» в проводкахне отражаются.
В план счетов добавлены субсчета третьего порядка к счету 99.02 «Налог на прибыль»: 99.02.Т «Текущий налог на прибыль» (соответствует строке 2411 отчета о финансовых результатах), 99.02.О «Отложенный налог на прибыль» (соответствует строке 2412 отчета о финансовых результатах).
Рассмотрим пример:
Субъект МП организация ООО «Конфетпром» применяет общую систему налогообложения и уплачивает НДС. Ставка налога на прибыль −20%, Постоянные и временные разницы в учете не отражает.
В декабре 2019 организация:
приобретает основное средство у поставщика ООО «Сервислог» стоимостью 140000 руб. (в т.ч. НДС 20%)
Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Оборудование (раздел ОС и НМА).
При проведении документа сформируются проводки:
Пуско-наладочные работы производились силами сторонней организации. Документы предоставлены не были. В бухгалтерском учете такие услуги включим в стоимость ОС. В налоговом учете документально неподтвержденные расходы не включаются в стоимость ОС.
Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги (раздел Покупки).
Поле Счета учета, заполним следующим образом:
В полях по бухгалтерскому учету: Счет затрат 08.04.1, Номенклатура наименование оборудования.
В полях по налоговому учету: счет затрат(НУ) 91.02, Прочие доходы и расходы выбрать статью прочих доходов и расходов, без флага Принимается к налоговому учету
При проведении документа сформируются проводки:
Отражаем принятие к учету и ввод в эксплуатацию оборудования документом Принятие к учету ОС из раздела ОС и НМА.
При проведении документа формируется проводки:
При использовании балансового метода постоянные и временные не фиксируются. При проведении документов Поступление (акт, накладная) и Принятие к учету ОС все записи регистра бухгалтерии совпадают с записями, как вслучае, когда ПБУ18/02 не применяется. При отражении операции по расчету налога на прибыль проводки будут отличаться.
Рассчитаем налоговую базу за 2019 год:
Формируется регламентной операцией Расчет налога на прибыль Закрытие месяца (раздел Операции)
Сформируются бухгалтерские проводки:
Справка расчет
Так как балансовая стоимость ОС отличается в бухгалтерском и налоговом
учете, в бухгалтерском она выше, разница по виду актива Основные средства составляет 10 000 руб. и является налогооблагаемой временной разницей. При выполнении регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 в декабре 2019 года по виду актива Основные средства признается отложенное налоговое обязательство:
Расчет ОНА и ОНО можно проверить в Справке-расчете отложенного налога на прибыль, онадополнена показателями балансовой и налоговой стоимости активов и обязательств на отчетную дату.
В программе предусмотрена новая справка-расчет
Расход по налогу на прибыльдля анализа показателей отчета о финансовых результатах.
Сформируем отчет о финансовых результатах за 2019 год в редакции Приказа № 61н.
3 Пункт
Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.
Начиная с версии 3.0.59в "1С:Бухгалтерии 8«поддерживается Применение ПБУ 18/02 балансовым методом (с отражением ПР и ВР в учете).
Рассмотрим пример:
Субъект МП организация ООО «Конфетпром» применяет общую систему налогообложения и уплачивает НДС. Ставка налога на прибыль 20%, в учете отражаются постоянные и временные разницы.
В декабре 2019 организация:
приобретает основное средство у поставщика ООО «Сервислог» стоимостью 140000 руб. (в т.ч. НДС 20%)
Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Оборудование (раздел ОС и НМА).
При проведении документа сформируются проводки:
Пуско-наладочные работы производились силами сторонней организации. Документы предоставлены не были. В бухгалтерском учете такие услуги включим в стоимость ОС. В налоговом учете документально неподтвержденные расходы не включаются в стоимость ОС.
Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги (раздел Покупки).
Поле Счета учета, заполним следующим образом:
В полях по бухгалтерскому учету: Счет затрат 08.04.1, Номенклатура наименование оборудования.
В полях по налоговому учету: счет затрат(НУ) 91.02, Прочие доходы и расходы выбрать статью прочих доходов и расходов, без флага Принимается к налоговому учету
При проведении документа сформируются проводки:
Отражаем принятие к учету и ввод в эксплуатацию оборудования документом Принятие к учету ОС из раздела ОС и НМА.
При проведении документа формируется проводки:
При проведении документов
Принятие к учету ОС иПоступление (акт, накладная), отражающего пуско-наладочные работы, формируется постоянная разница на сумму 10 000 руб.
Переквалифицируем разницу документом
Операции, введенные вручную:
Рассчитаем налоговую базу за 2019 год:
Формируется регламентной операцией Расчет налога на прибыль Закрытие месяца (раздел Операции)
Сформируются бухгалтерские проводки с одновременным распределением по бюджетам:
В регламентной операции
Расчет отложенного налога по ПБУ 18 в декабре 2019 года формируются проводки:
Счет 68.04.2 закрывается после проведения регламентных операций
Расчет налога на прибыль и Расчет отложенного налога по ПБУ 18
Справка-расчет
отложенного налога на прибыль за 2019 год. Справка-расчет расхода по налогу на прибыль
Сформируем отчет о финансовых результатах за 2019 год в редакции Приказа № 61н
4 Пункт
Ведется затратным методом (методом отсрочки).
Метод основан на сравнении доходов и расходов в бухгалтерском учете и для целей налогообложения прибыли. Этим отличается от «балансовых» методов — основываются на сопоставление бухгалтерской и налоговой стоимости показателей баланса (активов и обязательств), а разницы в доходах и расходах — это следствие изменения этих показателей.
Рассмотрим пример:
Субъект МП организация ООО «Конфетпром» применяет общую систему налогообложения и уплачивает НДС. Ставка налога на прибыль −20%, в учете отражаются постоянные и временные разницы.
В декабре 2019 организация:
приобретает основное средство у поставщика ООО «Сервислог» стоимостью 140000 руб. (в т.ч. НДС 20%)
Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Оборудование (раздел ОС и НМА).
При проведении документа сформируются проводки:
Пуско-наладочные работы производились силами сторонней организации. Документы предоставлены не были. В бухгалтерском учете такие услуги включим в стоимость ОС. В налоговом учете документально неподтвержденные расходы не включаются в стоимость ОС.
Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги (раздел Покупки).
Поле Счета учета, заполним следующим образом:
В полях по бухгалтерскому учету: Счет затрат 08.04.1, Номенклатура наименование оборудования.
В полях по налоговому учету: счет затрат(НУ) 91.02, Прочие доходы и расходы выбрать статью прочих доходов и расходов, без флага Принимается к налоговому учету
При проведении документа сформируются проводки:
Отражаем принятие к учету и ввод в эксплуатацию оборудования документом Принятие к учету ОС из раздела ОС и НМА.
При проведении документа формируется проводки:
При проведении документов
Принятие к учету ОС иПоступление (акт, накладная), отражающего пуско-наладочные работы, автоматически выявляется постоянная разница на сумму 10 000 руб.
Рассчитаем налоговую базу за 2019 год:
Формируется регламентной операцией Расчет налога на прибыль Закрытие месяца (раздел Операции)
сформируются бухгалтерские проводки с одновременным распределением по бюджетам:
Справка-расчет налоговых активов и обязательств за декабрь 2019 года.
ПНР в декабре не 2019 года не признается, хотя зафиксирована ПР по виду актива Основные средства
.Затраты на пусконаладочные работы будут формировать бухгалтерскую прибыль (убыток) со следующего месяца — при амортизации ОС.
Справка-расчет расхода по налогу на прибыль для затратного метода недоступна.
Сформируем отчет о финансовых результатах за 2019 год в редакции Приказа № 61н.
Отложенный налог не признается, расход по налогу на прибыль совпадает с текущим налогом.
Отличия вариантов учета по ПБУ 18/02 представлены в таблице:
Не ведется Балансовый метод Балансовый метод с отражением ПР и ВР Затратный метод(метод отсрочки) Разницы формируются не формируются в конце месяца в момент операции (в каждом документе) в момент операции (в каждом документе) Способ оценки ОНА и ОНО Не рассчитывается Сальдо на счетах активов и обязательств Сальдо на счетах активов и обязательств Изменение ВР за период Порядок расчета ПНР и ПНД Не рассчитывается Числовая сверка на отчетную дату между расходом(доходом) по налогу на прибыль и условным расходом(доходом) по налогу на прибыль Сумма ПР * Ставка налога Сумма ПР * Ставка налога Расчет сумм для формирования проводок - Согласно отчету о финансовых результатах Корректировка условного расхода по налогу на прибыль на величину отложенного налога за период и постоянного налогового расхода Счет учета изменений отложенного налога - 99.02.О 68.04.2 68.04.2 Счет учета налога на прибыль 99.01.1 99.02.Т 68.04.2 68.04.2 Проводки на сумму постоянного налогового расхода (дохода), условного расхода по налогу на прибыль - -
Определение и порядок расчета ТНП «Расчет налога на прибыль» по данным НУ ПР и ВР отражаются в проводках - -