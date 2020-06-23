ПБУ 18/02 с 2020 года. Как все провести в 1С

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Для примера в декабре 2019 года отражены операции по приобретению ОС стоимостью 1400000(в т.ч. НДС), получены услуги по настройке оборудования стоимостью 10000, оказаны услуги, принято и введено в эксплуатацию основное средство.

Различия в проводках вариантов учета расчетов по налогу на прибыль

1 Пункт — Не ведется.(не применяется ПБУ 18/02)

Для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п. 2 ч. 1 ПБУ 18/02),в том числе субъекты малого предпринимательства (МП).

Рассмотрим пример:

Субъект МП организация ООО «Конфетпром» применяет общую систему налогообложения и уплачивает НДС. Ставка налога на прибыль −20%, ПБУ 18/02 не применяет.

В декабре 2019 организация:

приобретает основное средство у поставщика ООО «Сервислог» стоимостью 140000 руб. (в т.ч. НДС 20%)

Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Оборудование (раздел ОС и НМА).

При проведении документа сформируются проводки:

Пуско-наладочные работы производились силами сторонней организации. Документы предоставлены не были. В бухгалтерском учете такие услуги включим в стоимость ОС. В налоговом учете документально неподтвержденные расходы не включаются в стоимость ОС.

Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги (раздел Покупки).

Поле Счета учета, заполним следующим образом:

В полях по бухгалтерскому учету: Счет затрат 08.04.1, Номенклатура наименование оборудования.

В полях по налоговому учету: счет затрат(НУ) 91.02, Прочие доходы и расходы выбрать статью прочих доходов и расходов, без флага Принимается к налоговому учету

При проведении документа сформируются проводки:

По дебету счета 08.04.1 суммы в налоговом учете нет, только по кредиту счета 60.01. Организация не применяет ПБУ 18/02, постоянные и временные разницы в учете не формируются.

Отражаем принятие к учету и ввод в эксплуатацию оборудования документом Принятие к учету ОС из раздела ОС и НМА.

При проведении документа формируется проводки:

Рассчитаем налоговую базу за 2019 год:

Формируется регламентной операцией Расчет налога на прибыль Закрытие месяца (раздел Операции)

Cформируются бухгалтерские проводки распределением по бюджетам:

Сформируем отчет о финансовых результатах за 2019 год в редакции Приказа № 61н

Организация не применяет ПБУ 18/02, отложенный налог не рассчитывается, расход по налогу на прибыль будет равен текущему налогу на прибыль.

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Постоянные и временные разницы показатели «ПР» и «ВР» в проводкахне отражаются.

В план счетов добавлены субсчета третьего порядка к счету 99.02 «Налог на прибыль»: 99.02.Т «Текущий налог на прибыль» (соответствует строке 2411 отчета о финансовых результатах), 99.02.О «Отложенный налог на прибыль» (соответствует строке 2412 отчета о финансовых результатах).

Рассмотрим пример:

Субъект МП организация ООО «Конфетпром» применяет общую систему налогообложения и уплачивает НДС. Ставка налога на прибыль −20%, Постоянные и временные разницы в учете не отражает.

В декабре 2019 организация:

приобретает основное средство у поставщика ООО «Сервислог» стоимостью 140000 руб. (в т.ч. НДС 20%)

Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Оборудование (раздел ОС и НМА).

При проведении документа сформируются проводки:

Пуско-наладочные работы производились силами сторонней организации. Документы предоставлены не были. В бухгалтерском учете такие услуги включим в стоимость ОС. В налоговом учете документально неподтвержденные расходы не включаются в стоимость ОС.

Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги (раздел Покупки).

Поле Счета учета, заполним следующим образом:

В полях по бухгалтерскому учету: Счет затрат 08.04.1, Номенклатура наименование оборудования.

В полях по налоговому учету: счет затрат(НУ) 91.02, Прочие доходы и расходы выбрать статью прочих доходов и расходов, без флага Принимается к налоговому учету

При проведении документа сформируются проводки:

Отражаем принятие к учету и ввод в эксплуатацию оборудования документом Принятие к учету ОС из раздела ОС и НМА.

При проведении документа формируется проводки:

При использовании балансового метода постоянные и временные не фиксируются. При проведении документов Поступление (акт, накладная) и Принятие к учету ОС все записи регистра бухгалтерии совпадают с записями, как вслучае, когда ПБУ18/02 не применяется. При отражении операции по расчету налога на прибыль проводки будут отличаться.

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Рассчитаем налоговую базу за 2019 год:

Формируется регламентной операцией Расчет налога на прибыль Закрытие месяца (раздел Операции)

Сформируются бухгалтерские проводки:

Справка расчет

Так как балансовая стоимость ОС отличается в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерском она выше, разница по виду актива Основные средства составляет 10 000 руб. и является налогооблагаемой временной разницей.

При выполнении регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 в декабре 2019 года по виду актива Основные средства признается отложенное налоговое обязательство:

Расчет ОНА и ОНО можно проверить в Справке-расчете отложенного налога на прибыль, онадополнена показателями балансовой и налоговой стоимости активов и обязательств на отчетную дату.

В программе предусмотрена новая справка-расчет Расход по налогу на прибыльдля анализа показателей отчета о финансовых результатах.

Сформируем отчет о финансовых результатах за 2019 год в редакции Приказа № 61н.

3 ПунктВедется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Начиная с версии 3.0.59в "1С:Бухгалтерии 8«поддерживается Применение ПБУ 18/02 балансовым методом (с отражением ПР и ВР в учете).

Рассмотрим пример:

Субъект МП организация ООО «Конфетпром» применяет общую систему налогообложения и уплачивает НДС. Ставка налога на прибыль 20%, в учете отражаются постоянные и временные разницы.

В декабре 2019 организация:

приобретает основное средство у поставщика ООО «Сервислог» стоимостью 140000 руб. (в т.ч. НДС 20%)

Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Оборудование (раздел ОС и НМА).

При проведении документа сформируются проводки:

Пуско-наладочные работы производились силами сторонней организации. Документы предоставлены не были. В бухгалтерском учете такие услуги включим в стоимость ОС. В налоговом учете документально неподтвержденные расходы не включаются в стоимость ОС.

Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги (раздел Покупки).

Поле Счета учета, заполним следующим образом:

В полях по бухгалтерскому учету: Счет затрат 08.04.1, Номенклатура наименование оборудования.

В полях по налоговому учету: счет затрат(НУ) 91.02, Прочие доходы и расходы выбрать статью прочих доходов и расходов, без флага Принимается к налоговому учету

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При проведении документа сформируются проводки:

Отражаем принятие к учету и ввод в эксплуатацию оборудования документом Принятие к учету ОС из раздела ОС и НМА.

При проведении документа формируется проводки:

При проведении документов Принятие к учету ОС иПоступление (акт, накладная), отражающего пуско-наладочные работы, формируется постоянная разница на сумму 10 000 руб.

Переквалифицируем разницу документом Операции, введенные вручную:

Рассчитаем налоговую базу за 2019 год:

Формируется регламентной операцией Расчет налога на прибыль Закрытие месяца (раздел Операции)

Сформируются бухгалтерские проводки с одновременным распределением по бюджетам:

В регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 в декабре 2019 года формируются проводки:

Счет 68.04.2 закрывается после проведения регламентных операций Расчет налога на прибыль и Расчет отложенного налога по ПБУ 18

Справка-расчетотложенного налога на прибыль за 2019 год.

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль

Сформируем отчет о финансовых результатах за 2019 год в редакции Приказа № 61н

4 Пункт Ведется затратным методом (методом отсрочки).

Метод основан на сравнении доходов и расходов в бухгалтерском учете и для целей налогообложения прибыли. Этим отличается от «балансовых» методов — основываются на сопоставление бухгалтерской и налоговой стоимости показателей баланса (активов и обязательств), а разницы в доходах и расходах — это следствие изменения этих показателей.

Рассмотрим пример:

Субъект МП организация ООО «Конфетпром» применяет общую систему налогообложения и уплачивает НДС. Ставка налога на прибыль −20%, в учете отражаются постоянные и временные разницы.

В декабре 2019 организация:

приобретает основное средство у поставщика ООО «Сервислог» стоимостью 140000 руб. (в т.ч. НДС 20%)

Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Оборудование (раздел ОС и НМА).

При проведении документа сформируются проводки:

Пуско-наладочные работы производились силами сторонней организации. Документы предоставлены не были. В бухгалтерском учете такие услуги включим в стоимость ОС. В налоговом учете документально неподтвержденные расходы не включаются в стоимость ОС.

Оформим документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги (раздел Покупки).

Поле Счета учета, заполним следующим образом:

В полях по бухгалтерскому учету: Счет затрат 08.04.1, Номенклатура наименование оборудования.

В полях по налоговому учету: счет затрат(НУ) 91.02, Прочие доходы и расходы выбрать статью прочих доходов и расходов, без флага Принимается к налоговому учету

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При проведении документа сформируются проводки:

Отражаем принятие к учету и ввод в эксплуатацию оборудования документом Принятие к учету ОС из раздела ОС и НМА.

При проведении документа формируется проводки:

При проведении документов Принятие к учету ОС иПоступление (акт, накладная), отражающего пуско-наладочные работы, автоматически выявляется постоянная разница на сумму 10 000 руб.

Рассчитаем налоговую базу за 2019 год:

Формируется регламентной операцией Расчет налога на прибыль Закрытие месяца (раздел Операции)

сформируются бухгалтерские проводки с одновременным распределением по бюджетам:

Справка-расчет налоговых активов и обязательств за декабрь 2019 года.

ПНР в декабре не 2019 года не признается, хотя зафиксирована ПР по виду актива Основные средства.Затраты на пусконаладочные работы будут формировать бухгалтерскую прибыль (убыток) со следующего месяца — при амортизации ОС.

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль для затратного метода недоступна.

Сформируем отчет о финансовых результатах за 2019 год в редакции Приказа № 61н.

Отложенный налог не признается, расход по налогу на прибыль совпадает с текущим налогом.

Отличия вариантов учета по ПБУ 18/02 представлены в таблице: