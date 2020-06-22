Рабочий режим постепенно возвращается в прежнее русло, и рынок труда начинает активизироваться. В летнее время как не вспомнить о школьниках, желающих заработать. Более того, подрабатывать можно и не только в период каникул. Возможностей для этого немало, но надо знать правила и ограничения. Давайте их разберем.

Трудовой кодекс РФ допускает принимать на работу сотрудников, достигших возраста 16 лет. В ряде случаев это можно сделать и раньше. .Ст. 63 ТК РФ говорит, что договор на выполнение легкого труда может заключить и 14-летний подросток с согласия одного из родителей.

Первое, что надо помнить, школьник должен обязательно пройти предварительный медицинский осмотр.

Принимать в штат без этого запрещено. Порядок прохождения осмотров определил Минздравсоцразвития в своем приказе от 12.04.2011 N 302н.

Второе — необходимо помнить, на какие работы принимать нельзя. Запрет распространяется на:

работы с вредными и опасными условиями труда, подземные работы. Точный перечь «запретов» утвержден Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 163;

вредные для здоровья и нравственного развития. По этому правилу нельзя привлекать подростков в игорный бизнес, работу в ночных клубах, к производству, продаже и доставке алкоголя и табака и т.д.

переноску и перемещение тяжестей. «Лимиты» по нагрузкам также регулируются, проверить из можно в Постановлении Минтруда России от 07.04.1999 N 7 .

Кроме итого, несовершеннолетних сотрудников нельзя направлять в командировки, привлекать к сверхурочной и ночной работе, а также в выходные и праздники.

С учетом того, что они являются учащимися, закон устанавливает для них сокращенное рабочее время в зависимости от возраста. Например, на основании ст. 92 ТК РФ полная рабочая неделя для сотрудников младше 16 лет не должна превышать 24 часа в неделю. А если работник при этом учится, рабочая норма снижается в 2 раза. При этом максимальная норма работы в день — 2,5 часа — в течение учебного года, а в период каникул для детей 15-16 лет — 5 часов в день.