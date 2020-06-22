Клерк.Ру

О чем надо помнить, принимая на работу школьника

Рабочий режим постепенно возвращается в прежнее русло, и рынок труда начинает активизироваться. В летнее время как не вспомнить о школьниках, желающих заработать. Более того, подрабатывать можно и не только в период каникул. Возможностей для этого немало, но надо знать правила и ограничения. Давайте их разберем.

Трудовой кодекс РФ допускает принимать на работу сотрудников, достигших возраста 16 лет. В ряде случаев это можно сделать и раньше. .Ст. 63 ТК РФ говорит, что договор на выполнение легкого труда может заключить и 14-летний подросток с согласия одного из родителей.

Первое, что надо помнить, школьник должен обязательно пройти предварительный медицинский осмотр.

Принимать в штат без этого запрещено. Порядок прохождения осмотров определил Минздравсоцразвития в своем приказе от 12.04.2011 N 302н.

Второе — необходимо помнить, на какие работы принимать нельзя. Запрет распространяется на:

  • работы с вредными и опасными условиями труда, подземные работы. Точный перечь «запретов» утвержден Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 163;
  • вредные для здоровья и нравственного развития. По этому правилу нельзя привлекать подростков в игорный бизнес, работу в ночных клубах, к производству, продаже и доставке алкоголя и табака и т.д.
  • переноску и перемещение тяжестей. «Лимиты» по нагрузкам также регулируются, проверить из можно в Постановлении Минтруда России от 07.04.1999 N 7 .

Кроме итого, несовершеннолетних сотрудников нельзя направлять в командировки, привлекать к сверхурочной и ночной работе, а также в выходные и праздники.

С учетом того, что они являются учащимися, закон устанавливает для них сокращенное рабочее время в зависимости от возраста. Например, на основании ст. 92 ТК РФ полная рабочая неделя для сотрудников младше 16 лет не должна превышать 24 часа в неделю. А если работник при этом учится, рабочая норма снижается в 2 раза. При этом максимальная норма работы в день — 2,5 часа — в течение учебного года, а в период каникул для детей 15-16 лет — 5 часов в день.

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Еще один нюанс связан с испытательным сроком.

Работникам до 18 лет нельзя устанавливать испытание приеме. А отпуск у них «более длинный» — 31 календарный день в году. Причем они выбирают удобное для себя время, а не руководствуются общим графиком в компании.

Комплект документов при оформлении школьника зависит от его возраста и опыта работы. В целом для оформления нужны паспорт или свидетельство о рождении (если паспорт еще не получен), согласие одного из родителей (для возраста 14 лет), трудовая книжка при наличии, СНИЛС, аттестат или справка об обучении, медицинская справка о состоянии здоровья.

Кстати, для работников в возрасте до 18 лет нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего времени. Если подросток пришел в компанию после окончания обучения или его обучили на производстве, ему могут установить пониженные нормы выработки. При повременной схеме оплат учитывает сокращенное рабочее время, но компания может за счет своих средств доплачивать до уровня остальных сотрудников.

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Безусловно, прием школьников на временные легкие задания — может быть интересной и удобной мерой поддержки для работодателей. Да, ожидать от подростков высоких результатов было бы сложно, но таким поступком организация может «убить сразу несколько зайцев». Это и решение важных, но несложных задач, на которые нельзя делегировать взрослых работников, и повышение имиджа, в том числе в глазах надзорных органов. Наконец, это отличная возможность найти «алмаз» в свой кадровый резерв, а в сегодняшнем мире это почти бесценно. Главное, помнить о правилах, чтобы хорошая возможность не превратилась в риски и конфликты.

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