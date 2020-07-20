Какие пособия и выплаты от государства положены на третьего ребенка

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Выплачивают пособие по беременности и родам данным категориям и при усыновлении ребенка младше трех месяцев. Пособие по беременности и родам выплачивают сразу за дородовой и послеродовой периоды в полном объеме.

Размер пособия для каждой женщины рассчитывают в индивидуальном порядке.

Для работающих пособие назначают в размере 100% среднего дневного заработка за 2 года, предшествующих больничному.

Длительность отпуска зависит от продолжительности больничного по беременности и родам. В обычной ситуации врач выдаст его на 140 дней. Если роды пройдут с осложнениями или раньше положенного срока, то на 156 дней. А если женщина родит двойню (тройню и т. д.), то оплачиваемый больничный продлится 194 дня.

Чтобы вычислить средний дневной заработок, нужно сложить всю официальную зарплату декретницы за 2 года, предшествующих году выхода в декрет. Полученную сумму разделить на количество дней в прошедших годах — как правило, на 730 или 731, если был високосный год. Однако при этом не учитывают дни больничных и предыдущих декретов.

Если текущая выплата по беременности и родам будет незначительной из-за более ранних декретов, для расчета нового пособия можно использовать более ранние годы. Но только при условии, что сумма пособия от этого увеличится.

При работе женщины по совместительству у двух и более работодателей в течение двух лет она может получить декретное пособие по всем местам работы.

Если трудовой стаж женщины составляет менее 6 месяцев или ее средний заработок за расчетный период меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на дату оформления отпуска по беременности и родам, расчет пособия ведут исходя из МРОТ.

С 1 января 2020 года МРОТ составляет 12 130 рублей. Соответственно, минимальный размер пособия по беременности и родам в 2020 г.:

для работающих — 55 830,60 руб. ;

; для лиц, добровольно застраховавшихся в ФСС (ИП, адвокаты, нотариусы и др.) — 54 780,60 руб.

Сумма минимального пособия может еще уменьшиться. Например, если женщина использует декретный отпуск не полностью или усыновила новорожденного.

Кроме того, законодательством установлен максимальный размер пособия по беременности и родам. В 2020 году он составляет:

при стандартном отпуске по беременности и родам — 322 191,80 рублей ;

; при осложненных родах — 359 013, 72 рубля ;

; при многоплодной беременности — 446 465,78 рублей.

Пособие по беременности и родам для учащихся, служащих и безработных рассчитывают по-другому.

Учащиеся получат полную сумму стипендии, а служащие — полный размер денежного довольствия пропорционально длительности отпуска по беременности и родам.

Безработным же пособие выплачивают в конкретной сумме, которую ежегодно 1 февраля индексируют. В 2020 году она составила 675,15 рублей в расчете на 1 месяц.

Для назначения пособия женщина обращается за получением больничного листа к врачу. В нём будет указана дата выхода в декрет и его плановая продолжительность. Этот больничный лист нужно отнести в бухгалтерию на работу/учебу/службу, а безработным — в соцзащиту, где заполнить соответствующее заявление.

Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

Чтобы беременные женщины вовремя начинали наблюдаться у врачей, государство утвердило специальную единовременную выплату — пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

На нее имеют право:

женщины, работающие по трудовому договору;

безработные женщины, уволенные в связи с ликвидацией;

прекратившие деятельность в качестве ИП;

учащиеся очно;

служащие в силовых структурах или в армии по контракту.

Для получения пособия встать на учет по беременности необходимо на сроке до 12 акушерских недель.

Единовременное пособие назначают и выплачивают по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам. Соответственно, за пособием необходимо обращаться по месту работы, учебы, службы или в органы социальной защиты населения.

Основание назначения — справка из женской консультации или другой медицинской организации, которая поставила женщину на учет по беременности в ранние сроки.

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Данное пособие назначают и выплачивают одновременно с пособием по беременности и родам. То есть, эту справку оформляют вместе с больничным по беременности и родам.

Если справка представлена позже, пособие будет назначено и выплачено не позднее 10 дней с момента регистрации данной справки.

Безработным женщинам пособие назначают не позднее 10 дней с момента регистрации заявления со всеми необходимыми документами. Выплачивают пособие органы соцзащиты почтовым отправлением или на лицевой счет (личную карту) женщины — не поздн.ее 26-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации заявления со всеми необходимыми документами.

Размер пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности в 2020 г. составляет 675,15 рублей.

Пособие ежегодно индексируют одновременно с иными социальными выплатами.

Пособие по уходу за третьим ребенком до 1,5 лет

Пособие на третьего ребенка может оформить как мать, так и другой родственник (отец, бабушка, тетя и др.), фактически осуществляющий за ним уход.

Пособие работающим гражданам платят только при оформлении отпуска по уходу за ребенком.

При этом человек, ухаживающий за ребенком, может продолжать работать лишь на условиях неполного рабочего дня или на дому (т. е. удаленно).

Работающим данное пособие предоставляют ежемесячно в размере 40% от средней заработной платы сотрудника за 2 предшествующих календарных года работы.

При этом есть законодательный минимум, который будет назначен работнику, если его зарплата была ниже установленного минимального значения. Также в минимальном размере пособие получат:

неработающие лица;

ИП;

занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы и др.).

С 1 июня 2020 года размер минимального пособия по уходу за третьим ребенком до 1,5 лет составляет 6752 рубля. Он одинаков для всех вышеперечисленных категорий граждан.

Если человек осуществляет уход за двумя и более детьми в возрасте до 1,5 лет, то пособия на каждого из них суммируют. Но по итогу пособие не должно превышать 100% среднего заработка (для официально трудоустроенных).

Максимальная сумма пособия по уходу за 3-м ребенком в 2020 г. для официально трудоустроенных, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, — 27 984,66 руб. Для остальных получателей максимальный размер выплаты — 13 504,00 руб.

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Единовременная выплата при рождении ребенка

Малыш, который рожден в семье третьим, имеет право на получение единовременного пособия по рождению. Это пособие платят в России на каждого ребенка без учета:

доходов семьи;

очередности рождения детей;

социального статуса семьи.

При рождении в семье 2-х и более детей женщина получает право на данную выплату. Положена выплата и в том случае, если малыш родился живым, но умер сразу после рождения.

С 1 февраля 2020 г. единовременное пособие при рождении ребенка составляет 18 004,12 руб. Эта сумма одинакова для всех категорий граждан, независимо от факта трудоустройства.

Как и другие пособия, единовременную выплату ежегодно индексируют в соответствии с фактическим уровнем инфляции.

За пособием один из родителей малыша (опекун/усыновитель/приемный родитель) может обратиться по месту работы (службы — для военнослужащих) или в орган социальной защиты населения (если оба родителя не работают и не платят взносы в ФСС).

Федеральный материнский капитал на третьего ребенка

Материнский капитал по федеральной программе на третьего ребенка в общем случае не положен. Его выдают только на первого и второго ребенка.

Однако если заявитель, претендующий на маткапитал, по каким-либо причинам до этого за ним не обращался, он может получить капитал на третьего ребенка.

Напомним: материнский капитал на ребенка можно получить только если заявитель и ребенок — граждане РФ.

Федеральный материнский капитал при рождении третьего ребенка можно получить, если:

1. Двое старших детей появились до 2007 года (до принятия Закона о мат. капитале). 2. Семья не могла принять участие в программе.

В этом случае сумма маткапитала составит при рождении третьего ребенка до 01.01.2020 — 466 617 рублей, а после 01.01.2020 — 616 617 рублей.

Если второй ребенок появился после 01.01.2007, а третий ребенок — после 01.01.2020 года, но заявитель не обращался за материнским капиталом, он ему положен на второго ребенка в размере 466 617 рублей. Доплаты в 150 000 рублей на третьего ребенка не будет.

450 000 р. на погашение ипотеки при рождении третьего и последующего ребенка

С целью поддержки семей с тремя детьми 3 июля 2019 года был принят Федеральный закон № 157-ФЗ.

Согласно ему, семьям, где в период с 01.01.2019 до 31.12.2022 рождается третий или последующий ребенок, государство выделяет 450 000 рублей на погашение ипотеки.

Условий и нюансов, влияющих на то, дадут семье такую субсидию или нет, очень много. В частности:

заемщик и его дети — граждане Российской Федерации ;

; третий или последующий ребенок рожден в 2019 — 2022 гг. ;

; кредит взят до 1 июля 2023 года;

года; жилое помещение или участок, который покупали на кредитные средства, находится на территории РФ ;

; ипотечный кредит выдавался на покупку по договору купли-продажи квартиры/жилого дома или земельного участка с жилым домом, а также на приобретение жилья по договору долевого участия или по договору уступки прав на него. Также субсидию выплатят при рефинансировании жилищного кредита.

при определении права на субсидию не учитывают детей, если: у них нет гражданства РФ, в отношении них заемщик лишен родительских прав, их усыновление отменено;

детей, если: у них нет гражданства РФ, в отношении них заемщик лишен родительских прав, их усыновление отменено; созаемщиками по кредиту могут быть 3-и лица, при этом на них требование о наличии детей не распространяется ;

; 450 000 руб. — максимальная сумма, которая может быть предоставлена. Если задолженность семьи меньше, государство выделит только ту сумму, которая равна ей, а остаток просто-напросто сгорит . Получить его наличными денежными средствами или перевести на другой кредит нельзя ;

сумма, которая может быть предоставлена. Если задолженность семьи меньше, государство выделит только ту сумму, которая равна ей, а остаток просто-напросто . Получить его наличными денежными средствами или перевести на другой кредит ; субсидию предоставляют только на одну ипотеку; т. е. нельзя повторно за ней обратиться, даже если у семьи в указанный период родится еще один ребенок.

ипотеку; т. е. нельзя повторно за ней обратиться, даже если у семьи в указанный период родится еще один ребенок. субсидию можно направить только на погашение основного долга и процентов; т. е. уплатить ею первоначальный взнос, погасить штрафы и комиссии нельзя. Однако использовать ее для погашения просроченной задолженности можно.

Чтобы получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, нужно обратиться в банк, где был оформлен кредит, подать заявление и нужные документы. Форму заявления каждая кредитная организация устанавливает сама. После подачи документов он рассмотрит заявление в течение 7 рабочих дней. Далее банк направит их в АО «ДОМ.РФ», которое тоже проверит их в течение 7 рабочих дней.

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При соблюдении всех требований получения субсидии денежные средства безналично переводят на банковский счет клиента в течение 5 рабочих дней.

Обратиться за субсидией может как мать, так и отец.

Региональные пособия и льготы на третьего ребенка

Есть также и региональные льготы:

региональный материнский капитал (выдают дополнительно к федеральному);

к федеральному); бесплатный земельный участок (в некоторых регионах вместо земли многодетным семьям положена денежная компенсация );

земельный участок (в некоторых регионах вместо земли многодетным семьям положена ); ежемесячное пособие до 3-летнего возраста (рекомендовано Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 606);

льготы по налогам;

первоочередной прием детей в детский сад;

прием детей в детский сад; бесплатное питание для школьников и учащихся колледжей, техникумов, училищ;

бесплатные кружки и секции;

бесплатная школьная и спортивная форма на весь период учебы в школе;

бесплатные лекарства для детей до 6 лет по рецептам врачей;

бесплатный проезд в общественном транспорте;

возможность получения путевки на оздоровление;

бесплатное посещение музеев, выставок, парков 1 день в месяц;

скидка на оплату коммунальных услуг ЖКХ — не менее 30% ;

; льготные кредиты, дотации, беспроцентные ссуды на строительство жилья и покупку стройматериалов;

первоочередное выделение садово-огородных участков;

трудоустройство многодетных родителей с учетом их потребностей и возможностей.

Если многодетные родители захотят организовать фермерское хозяйство (КФХ), они могут рассчитывать на:

выделение для них земельного участка под эти цели;

льготы по земельному налогу;

материальную помощь или беспроцентные ссуды для возмещения расходов на ведение такого хозяйства.

Если многодетные родители захотят реализовать другой вариант малого бизнеса, им положены:

льготы по арендной плате;

полное и частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с предпринимателей.

Региональный материнский капитал

Во многих регионах РФ, помимо федерального маткапитала, при рождении третьего и последующего ребенка семье положен региональный материнский капитал. Условия его получения могут отличаться в зависимости от субъекта РФ.

Решение о величине регионального маткапитала принимают на местном уровне. Оно зависит от материальных возможностей местного бюджета.

1,5 миллиона на третьего ребенка

Многие семьи, в которых родился 3-й ребенок, интересует: будет ли государство на него выплачивать 1 500 000 рублей? Ответ: нет, не будет. Такой выплаты при рождении третьего ребенка законодательством России не предусмотрено.

Такой вопрос возникает в связи с тем, что ранее в Госдуму был внесен проект закона № 571638-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Он предлагал выдавать материнский капитал только на третьего ребенка, но в сумме 1,5 млн рублей.

Однако этот законопроект был отклонен еще в 2015 году, а действие программы материнского капитала сначала продлено для вторых детей, а затем расширено не на третьих детей, а на первых — рожденных с 2020 года.

Пособие на третьего ребенка до 3-х лет

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» предусмотрено пособие на третьего ребенка до достижения им 3-летнего возраста.

Эта выплата не федеральная, а лишь рекомендована к установлению в регионах. Однако в субъектах РФ с пониженной рождаемостью (где на одну женщину репродуктивного возраста в среднем приходится менее двух детей) данная выплата софинансируется из федерального бюджета.

Размер пособия и периодичность его выплаты устанавливает региональное законодательство. На 2020 год в данной программе могут участвовать 75 регионов.

Региональное единовременное пособие при рождении третьего ребенка

В ряде регионов при рождении третьего ребенка семье положена единовременная выплата. Решение о назначении такого пособия семьям принимают, исходя из финансовых возможностей и приоритетных направлений развития региона. Размеры выплаты отличаются в разных субъектах РФ.

В качестве условий получения этого пособия устанавливают:

материальное благосостояние семьи;

состав семьи;

возраст рожавшей женщины (например, до 30 лет).

Данное пособие направлено на стимулирование рождаемости в отдельных регионах, сокращение количества абортов и максимальную реализацию репродуктивного потенциала женщин детородного возраста.

Итоги

В России предусмотрены федеральные и региональные пособия на третьих детей. Чтобы узнать, какие именно льготы есть конкретно в вашем регионе, обратитесь в местную администрацию.

В отличие от федерального, региональное законодательство довольно часто меняется. Самую актуальную информацию быстрее всего получить в местном отделении социальной защиты населения.