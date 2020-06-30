Как получить кредит под залог интеллектуальной собственности (а она у вас точно есть)

Вы — компания, у которой есть интеллектуальная собственность (Instagram-аккаунт, Telegram-канал, канал на Youtube, книги, базы данных, программное обеспечение, методики и тд), но нет основных или оборотных средств, земли или недвижимости.

Вы звоните оценщикам, и они делают отчет о рыночной стоимости имеющейся в распоряжении интеллектуальной собственности. Это не такие большие траты в рамках получения кредита. После этого с помощью постановления правительства № 533 вы получаете кредит под залог интеллектуальной собственности и привлекаете гарантии корпорации МСП или гарантийного фонда.