Как оштрафуют за отсутствие графика отпусков, даже если в этом году у вас никто туда не идет

Какой штраф и за что заплатит работодатель

В ходе проверки инспекторы ГИТ уделяют особое внимание порядку ведения документации по отпускам. Контролеры смотрят, как составлен документ, какие в нем записи, согласован ли он с профсоюзом: за каждую из провинностей работодателю придется платить штраф.

Для удобства мы собрали все ситуации, когда грозит ответственность за отсутствие графика отпусков на предприятии и сопутствующие нарушения, в единую таблицу.

Нарушение Требование закона Графика нет Независимо от формы собственности, количества сотрудников и иных особенностей организации, планирование отпусков обязательно (ст. 123 ТК РФ). Другое дело, что отсутствие графика для некоторых работодателей не грозит штрафом, не обязателен. Но вместо него обязательно составляют письменное соглашение с работниками. Он утвержден позже В организации график должен появиться не позднее чем за 2 недели до начала года, иначе назначат штраф, как за его отсутствие. Документ готовят заранее, особенно если существует профсоюзная организация, поскольку с ней согласовывают очередность отдыха сотрудников (ст. 123 ТК РФ). Не согласован с профсоюзом Это относится к нарушениям, только если профсоюзная организация или ячейка есть (ст. 123 ТК РФ). Штрафа не будет, если профсоюза нет, и дополнительно согласовывать не с кем. Работник не ознакомлен с планом По ст. 123 ТК РФ, знакомить сотрудника с самим графиком необязательно, отсутствие подписей после утверждения документа не карается законом. Но уведомить о начале отпуска следует не менее чем за 2 недели до его начала. Тогда же ставится подпись в документе. В документ безосновательно вносились изменения Когда план утвержден, он обязателен для обеих сторон (ст. 123 ТК РФ). По инициативе работника или работодателя отпуск разрешается перенести (ст. 124 ТК РФ). В таком случае в графике указывают причину переноса. Вносить какие-либо изменения без документов (заявление работника, больничный лист, приказ о переносе отдыха из-за производственной необходимости) нельзя. Не учитываются гарантии некоторым работникам Отдельным категориям работников предоставлена возможность выбрать время, когда они хотят отдыхать (ст. 123 ТК РФ). Среди них: мужчина, чья супруга ушла в декрет (ст. 123 ТК РФ); беременная сотрудница (ст. 122 ТК РФ); лицо младше 18 лет (ст. 122 ТК РФ); родитель ребенка-инвалида (ст. 262.1 ТК РФ); родитель трех и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК РФ); почетные доноры (Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ); граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ); ветераны (Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ); чернобыльцы (Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1); военнослужащие, сотрудники внутренних дел, противопожарной охраны и некоторые иные трудящиеся — в соответствии с законами РФ. Неверно указан период отдыха (только месяц) Неважно, пользуетесь вы формой Т-7 или собственным бланком, планируемую дату начала отпуска следует вписывать в формате ДД.ММ.ГГГГ. Так вы сможете отсчитать 14 календарных дней (2 недели) и успеете уведомить сотрудника о приближающемся отдыхе (ст. 123 ТК РФ). Неверно разделены нерабочие периоды По взаимной договоренности сторон работодатель предоставляет отдых по частям. Но одна из этих частей обязательно должна составлять 14 дней (ст. 125 ТК РФ). Про остальные дни в ТК РФ ничего не сказано, но предоставлять их только в выходные дни (суббота и воскресенье) — нарушение. Такое мнение высказал Минтруд в письме от 07.12.2018 № 14-2/ООГ-9754. Неправильная продолжительность отпуска При планировании учитывают основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней за год работы (ст. 115 ТК РФ) и дополнительные дни за характер работы (ст. 116-118 ТК РФ). Для удобства разрешено переносить в новый график оставшиеся с прошлых лет дни. Но периоды, когда человек не трудился, поскольку ухаживал за ребенком или отдыхал за свой счет, не включают.

С нюансами, на которые обращают внимание инспекторы, разобрались, а чем грозит отсутствие графика отпусков и ошибки при его составлении должностным лицам и работодателю в принципе?

Все перечисленные нарушения рассматривают как основания для привлечения к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. Если правонарушение выявлено впервые, то санкции для должностного лица небольшие — от 1000 до 5000 рублей, по усмотрению представителя Госинспекции труда. Столько же придется заплатить работодателю — индивидуальному предпринимателю. Что касается организаций, то для них размер штрафа за отсутствие графика отпусков и допущенные в нем ошибки намного больше — от 30 000 до 50 000 рублей.

За повторное нарушение в течение года организацию и должностных лиц накажут сильнее:

должностным лицам грозит либо денежный штраф от 10 000 до 20 000 рублей либо дисквалификация на 1-3 года;

индивидуальным предпринимателям — штраф от 10 000 до 20 000 рублей;

юридическим лицам придется заплатить от 50 000 до 70 000 рублей.

📌 Реклама Отключить

ВАЖНО! Работодатели, получившие статус микропредприятия, вправе отказаться от большинства ЛНА, в том числе по планированию отдыха сотрудников. Для них информация о том, какой штраф за отсутствие графика отпусков, неактуальна. Но если от графика организация отказалась, вместо него следует оформить письменное соглашение сторон (ст. 309.2 ТК).

График есть, а отпуска нет

Есть ситуации, когда оплачиваемые выходные дни не предоставляются либо переносятся по инициативе работодателя на другой период. Это законно. Но если оснований нет, а начальник не отпускает отдохнуть, то штраф за отсутствие отпуска у работника выпишут по первой жалобе трудящегося. Дополнительно он вправе потребовать денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением сторон или судом (ст. 237 ТК).

Другой вариант — человек сам не хочет уходить. Но по ст. 124 ТК РФ, не отдыхать более 2 лет запрещено. Чтобы избежать штрафа за отсутствие полноценного отдыха, следует отправить подчиненного на оплачиваемый отдых по приказу руководителя организации, а в случае неповиновения — наложить дисциплинарное взыскание. При неоднократных нарушениях работника допустимо уволить за игнорирование распоряжений руководителя.