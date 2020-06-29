Клерк.Ру

Учет в общественном питании: решаем проблемы на форуме «Клерка»

Из отраслевых учетов общепит, пожалуй, самый обсуждаемый и проблемный. 

Оказанием услуг общественного питания занимается большое количество организаций и индивидуальных предпринимателей. Бухгалтерский и налоговый учет в этой сфере деятельности не так прост. Ведь тут сочетается производство, розничная торговля и иногда еще развлечения.

Калькуляции, закупки продукции у частников, учет движения посуды и приборов, учет движения продуктов — все это специфические операции, которые вызывают много вопросов у бухгалтеров. А сейчас еще приходится работать с ЕГАИС, Меркурием и обязательной маркировкой товаров.

При реализации алкоголя в общепите не надо проводить по ЕГАИС каждую бутылку, как это делается в розничной торговле. В систему вносится информация об объеме закупленной алкогольной продукции (в том числе пива). А списание в ЕГАИС осуществляется на основании первичных учетных документов не позднее следующего рабочего дня после списания продукции в учете.

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях общественного питания не регламентирован отдельными нормативными актами. Поэтому все основные моменты учета надо оговаривать в учетной политике организации. ИП тоже лучше сделать такую учетную политику по налоговому учету, если он работает на УСН с объектом доходы минус расходы или на ОСНО. Это поможет избежать претензий от налоговиков по расходам, уменьшающим налоговую базу.

Центр обучения «Клерка»
📌 Реклама
Клерк.Премиум на год за 808 руб
Огромный выбор обучающего контента с выдачей сертификатов. Скидки весь июнь!
Узнать больше

Из отраслевых учетов общепит, пожалуй, самый обсуждаемый и проблемный. Так, одна из тем форума «Клерка» Кафе. Как вести учет? содержит более 1600 сообщений. И все десять лет её существования, она остается востребованной.

В помощь бухгалтерам и предпринимателям мы сделали подборку тем наших форумов.

Если вы не найдете там нужного ответа, вы можете задать свой вопрос и вам обязательно помогут коллеги.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить