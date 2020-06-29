Из отраслевых учетов общепит, пожалуй, самый обсуждаемый и проблемный.

Оказанием услуг общественного питания занимается большое количество организаций и индивидуальных предпринимателей. Бухгалтерский и налоговый учет в этой сфере деятельности не так прост. Ведь тут сочетается производство, розничная торговля и иногда еще развлечения.

Калькуляции, закупки продукции у частников, учет движения посуды и приборов, учет движения продуктов — все это специфические операции, которые вызывают много вопросов у бухгалтеров. А сейчас еще приходится работать с ЕГАИС, Меркурием и обязательной маркировкой товаров.

При реализации алкоголя в общепите не надо проводить по ЕГАИС каждую бутылку, как это делается в розничной торговле. В систему вносится информация об объеме закупленной алкогольной продукции (в том числе пива). А списание в ЕГАИС осуществляется на основании первичных учетных документов не позднее следующего рабочего дня после списания продукции в учете.

ИП тоже лучше сделать такую учетную политику по налоговому учету, если он работает на УСН с объектом доходы минус расходы или на ОСНО. Это поможет избежать претензий от налоговиков по расходам, уменьшающим налоговую базу.