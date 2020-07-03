Заполняем РСВ для малого бизнеса по-новому

Разберем три варианта заполнения Расчета по страховым взносам в зависимости от базы налогообложения: если база меньше МРОТ, база больше МРОТ или достигнута предельная величина базы.
О новых правилах заполнения РСВ
В апреле 2020 года начал действовать Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ, который разрешил субъектам малого и среднего предпринимательства до конца 2020 года применять пониженные тарифы страховых взносов к части выплат сотрудникам, которая превышает МРОТ.
После этого было опубликовано письмо ФНС от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@, в котором налоговики разъяснили, как применять нормы 102-ФЗ, и представили формулы для расчета взносов.