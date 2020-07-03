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Заполняем РСВ для малого бизнеса по-новому

Разберем три варианта заполнения Расчета по страховым взносам в зависимости от базы налогообложения: если база меньше МРОТ, база больше МРОТ или достигнута предельная величина базы.

О новых правилах заполнения РСВ

В апреле 2020 года начал действовать Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ, который разрешил субъектам малого и среднего предпринимательства до конца 2020 года применять пониженные тарифы страховых взносов к части выплат сотрудникам, которая превышает МРОТ.

После этого было опубликовано письмо ФНС от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@, в котором налоговики разъяснили, как применять нормы 102-ФЗ, и представили формулы для расчета взносов.

А в письме ФНС от 29.05.2020 № БС-4-11/8821@ приведены контрольные соотношения, которые должны выполняться у представителей МСП в форме РСВ. Новые контрольные соотношения дополнили прежний перечень контролей для формы РСВ (письмо ФНС от 07.02.2020 № БС-4-11/2002@).

Рассмотрим, как на практике рассчитать взносы на пенсионное страхование и заполнить расчет.

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08 Июль 2020
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Если база меньше МРОТ

В апреле работник получил 16 000 рублей, 5 000 из них — это пособие по нетрудоспособности.

Взносы за апрель нужно рассчитывать только по основному тарифу, так как 16 000 — 5 000 = 11 000 (< 12 130).

Предположим, что работнику каждый месяц выплачивается по 16 000 рублей и только в апреле была необлагаемая сумма 5 000 рублей, а значит, в разделе 3 нужно заполнить два подраздела 3.2.1.

1. Подраздел 3.2.1 с кодом категории НР:

1

2. Подраздел 3.2.1 с кодом категории МС:

2

Соответственно, в разделе 1 в подразделе 1.1 приложения 1 с кодом тарифа «01» эти суммы отразятся так:

3

А в приложении 1 с кодом тарифа «20» — таким образом:

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Если база больше МРОТ

К примеру, ежемесячные выплаты работника составляют 20 000 рублей. В апреле часть этой суммы составило пособие 5 000 рублей.

В этом случае база за апрель больше МРОТ:

20 000 — 5 000 = 15 000 > 12 130

А значит, есть превышение, с которого взносы исчисляются по пониженному тарифу. Применяем формулу, по которой налоговая предписывает считать взносы за апрель. К уплате на обязательное пенсионное обеспечение получается 2 955,6 рублей:

60 000*22% 12 130*22% (75 000 — 60 000 −12 130)*10% — 13 200 = 13 200 2 668,6 287 — 13 200 = 2955,6

В расчете в разделе 3 это отразится так:

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Если достигнута предельная величина базы

Допустим, ежемесячные выплаты работника составляют 300 000 рублей, необлагаемых выплат нет. В мае мы превысим предельную величину базы для ОПС (1 292 000 рублей). Сумма превышения — предельной величины 208 000 рублей:

1 500 000 — 1 292 000 = 208 000

База, не превышающая предельную величину, в апреле составляет 92 000 рублей (> МРОТ).

По формуле исчисления взносов с применением пониженного тарифа получается сумма к уплате на ОПС за май:

900 000*22% 24 260*22% (1 500 000 — 900 000 — 24 260) *10% — 229 455,6 (взносы за январь—апрель) = 31 455,6 рублей.

В персонифицированных сведениях не отражается база, превышающая предельную величину, и взносы с нее. Получается, раздел 3 расчета нужно заполнить так:

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База сверх предельной величины и взносы с нее отразятся в подразделе 1.1 в строках 051 и 062.

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