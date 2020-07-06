Образец ответа на представление Роспотребнадзора

Ответ на представление Роспотребнадзора — действенный и необходимый способ избежать более существенных санкций за нарушения, выявленные во время проведения проверочных мероприятий в отношении предприятия. О том, как составить грамотный и обоснованный ответ в Роспотребнадзор, и пойдет речь в нашей статье.

Что такое представление Роспотребнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является органом исполнительной власти, к функциям которого отнесены:

1. Разработка и реализация госполитики в области защиты прав потребителей.

2. Нормативно-правовое регулирование в рассматриваемой сфере.

3. Формирование и утверждение СанПиНов и гигиенических нормативов.

4. Проведение санитарного надзора и госконтроля в области защиты интересов потребителей.

В рамках указанных функций Роспотребнадзор реализует полномочия, определенные положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. постановлением Правительства от 30.06.2004 № 322. В число таких полномочий входит проведение проверочных мероприятий:

плановых;

внеплановых;

документарных;

выездных.

По результатам проверочных мероприятий при выявлении каких-либо нарушений или недочетов выносится представление или предписание. Представление является документальной формой реагирования на выявленные нарушения. Согласно требованиям ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях сотрудники Роспотребнадзора, проводившие проверку, обязаны вынести представление при наличии оснований.

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Представление и предписание — в чем различия

Представление является официальным документом и составляется на официальном бланке Роспотребнадзора, имеет регистрационный номер и дату составления. В содержательной части представления указываются:

1. Выявленные нарушения.

2. Ссылки на соответствующие нормативные документы.

3. Перечень мер, необходимых для устранения указанных нарушений.

4. Срок, выделенный для устранения недочетов.

Представление не следует путать с предписанием — другим официальным документом, содержащим требования Роспотребнадзора. Определение представлению дано в ст. 29.13 КоАП РФ, предписанию — в ст. 17 закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей...» от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Исходя из указанных определений, можно сделать вывод о том, что базовые различия этих документов обусловлены их целевым назначением:

представление направлено на устранение условий, которые могут явиться причинами возникновения нарушения (то есть определяется как предупреждающая мера);

предписание имеет целью устранение последствий нарушений (то есть является мерой восстановительной).

Как ответить на представление Роспотребнадзора

Согласно п. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организация обязана в месячный срок с момента получения представления рассмотреть его и дать на ответ. Прежде чем сформировать ответ на представление, предприятие должно:

1. Предпринять все необходимые меры по нивелированию всех поименованных в представлении нарушений и причин, их породивших.

2. Выявить и привлечь к ответственности сотрудников, чье ненадлежащее исполнение должностных обязанностей способствовало возникновению нарушений.

3. Провести мероприятия по предотвращению возникновения выявленных нарушений в будущем.

Отзыв на представление Роспотребнадзора оформляется в произвольной форме — как правило, на бланке компании либо с угловым квадратным штампом, где содержаться реквизиты организации. Помимо идентификационных данных фирмы отзыв на представление должен содержать:

1. Данные адресата (территориального отделения Роспотребнадзора, который вынес представление, а также Ф. И. О. начальника).

2. Название письма («Ответ на представление»).

3. Реквизиты представления, на которое осуществляется ответ (дата, номер, срок исполнения, основные претензии).

4. Содержательную часть. Здесь следует пошагово, от нарушения к нарушению, дать пояснения:

какие мероприятия проведены для устранения отмеченного недочета,

какие действия осуществлены для недопущения выявленного нарушения впредь,

какое наказание понесли виновные сотрудники.

Пояснительная часть письма-ответа может быть оформлена списком либо таблицей. В любом случае не допускается хаотичное и сумбурное изложение, а также игнорирование каких-либо из отмеченных нарушений.

5. Подпись руководителя и печать организации (при ее наличии).

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Пример ответа на представление Роспотребнадзора

Образец ответа на представление Роспотребнадзора может выглядеть следующим образом:

ООО «Семейный центр „Мама“»

ОГРН: 12412905681

ИНН: 366009878555

Адрес места нахождения: Воронеж, ул. Алексеевского, 8

тел.: 111-11-11

Руководителю Управления Роспотребнадзора по Воронежской области

Главному государственному санитарному врачу по Воронежской области

Механтьеву И. И.

От директора ООО «Семейный центр „Мама“»

Бучневой Ю. И.

Ответ на представление

На ваше представление № 203-18 от __ __ ____ года об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований со сроком исполнения до __ __ ____ года сообщаю, что по предписанию № 203-18 от __ __ ____ года были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п Содержание замечания Проведенные мероприятия 1. Уровень искусственного освещения в 3 группе не соответствует требованиям гигиенических нормативов Уровень искусственного освещения в 3-й группе приведен в соответствие с требованиями гигиенических нормативов 2. Отсутствует возможность ополаскивания столовой посуды в 1-й группе В помещении 1-й группы оборудован гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды 3. Не допускать использование кухонной посуды и инвентаря не в соответствии с маркировкой Посуда промаркирована в соответствии с назначением

Кроме того, сообщаю Вам, что с трудовым коллективом ООО «Семейный центр «Мама» "проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе.

Директор ООО „«Семейный центр „Мама“» Бучнева Ю. И.: (подпись)

***

Таким образом, ответ на представление — это документ с минимальным количеством информации, и составить его не займет много времени. Предварительно же проведенная работа по устранению недочетов только упростит эту задачу.