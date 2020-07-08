Пока недвижимость числится в ЕГРН, за нее надо платить «кадастровый налог»?

Налог на имущество по кадастровой стоимости уплачивается за период демонтажа ОС до исключения объекта недвижимости из ЕГРН. Об этом Минфин напомнил в Письме от 24.04.2020 №03-05-05-01/33133. В нем, в частности, указано: недвижимое имущество, налоговая база в отношении которого исчисляется исходя из кадастровой стоимости, подлежит обложению налогом на имущество организаций до момента исключения его из ЕГРН.

Аналогичный вывод содержится в Письме ФНС России от 08.07.2016 №БС-4-11/12327@: исчисление налога на имущество организаций в случае сноса объекта недвижимого имущества производится до даты регистрации прекращения права собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе жилые дома и жилые помещения.

Между тем в Определении ВС РФ от 20.09.2018 №305-КГ18-9064 указано, что законодательство о налогах и сборах связывает обязанность по исчислению и уплате налога на имущество организаций с наличием у налогоплательщика реально существующих объектов недвижимости, способных приносить экономические выгоды их владельцу и потому признаваемых частью активов налогоплательщика — объектами основных средств. Уплата налога со стоимости недвижимости выступает в этом случае одной из составляющих бремени содержания имущества, которое лежит на собственнике, а само по себе наличие в государственном кадастровом учете сведений об объекте недвижимости и его принадлежности налогоплательщику не может служить основанием для взимания налога при отсутствии облагаемого имущества в действительности.

Таким образом, обязанность по уплате налога на имущество прекращается в момент ликвидации здания, а не в периоде внесения записи в ЕГРН.

Названное определение ФНС направила нижестоящим налоговым органам для сведения и руководства в работе (Письмо от 24.09.2018 №БС-4-21/18577). Поэтому у организации есть шансы доказать необоснованность начисления налога за период с момента фактической ликвидации недвижимости до момента исключения сведений о ней из ЕГРН.

Обратите внимание Доказывать незаконность доначислений есть смысл только при наличии неопровержимых доказательств прекращения физического существования объекта (в частности, оформленного кадастровым инженером акта обследования места нахождения объекта недвижимости). Составленные налогоплательщиком документы, а также заключения специалистов об аварийном состоянии здания не свидетельствуют об отсутствии обязанности уплаты налога на имущество организаций.

Так, в Постановлении АС МО от 30.12.2019 №Ф05-21336/2019 по делу №А40-58839/2019 судьи решили, что налоговый орган обоснованно доначислил налог на имущество, поскольку заключение экспертизы технического состояния нежилого здания не подтверждает прекращение обязанности по уплате налога, а акт обследования, свидетельствующий о том, что спорный объект снесен и списан с бухгалтерского учета, не представлен.

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Обстоятельства данного налогового спора следующие.

Согласно представленному за I квартал 2018 года расчету налогоплательщик по объекту недвижимого имущества указал налоговую базу в размере 0 руб., а (по данным налогового органа) должны быть отражены сведения о кадастровой стоимости в размере 457 млн руб.

В подтверждение своей позиции налогоплательщик подчеркнул, что спорный объект находился в аварийном состоянии, подлежал сносу и впоследствии снесен (демонтирован), соответственно, налог по названному имуществу не должен быть исчислен.

В суде представитель заявителя пояснил, что работы по сносу объекта завершены в декабре 2018 года, но налог на имущество не подлежит начислению с 17.06.2017 (дата составления отчета, подтверждающего аварийное состояние объекта).

Доводы налогоплательщика были отклонены. Арбитры исходили из следующего.

Как видно из ведомостей начисления амортизации за I квартал 2018 года, спорное здание в проверяемом периоде учтено в составе основных средств.

Согласно пояснениям налогоплательщика полный снос (демонтаж) объекта осуществлен в декабре 2018 года. Физический износ объекта и его состояние как аварийное не свидетельствуют об отсутствии обязанности по исчислению налога на имущество организаций в отношении спорного объекта ввиду наличия условий признания его объектом налогообложения исходя из указанных положений законодательства РФ.

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Представленное заключение специалиста об аварийном состоянии здания не доказывает, что обязанность по уплате налога прекратилась.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 13.07.2015 №?218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» документом, подтверждающим прекращение существования здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости, является акт обследования, составленный кадастровым инженером в результате осмотра места нахождения здания, сооружения, с учетом имеющихся сведений ЕГРН о таком объекте недвижимости, а также иных предусмотренных требованиями к подготовке акта обследования документов.

Между тем акт обследования, подтверждающий, что спорный объект снесен и списан с бухгалтерского учета в проверяемом периоде (I квартал 2018 года), обществом в материалы проверки не представлен, к исковому заявлению не приложен.

Имеющийся у налогоплательщика акт обследования здания кадастровым инженером датирован декабрем 2018 года (проведен осмотр места нахождения объекта недвижимости (здания) и подтверждено прекращение его существования).

Таким образом, спорное здание физически перестало существовать не в I квартале, а в декабре 2018 года.

Налогоплательщик не подтвердил, что объект снесен и списан с бухгалтерского учета ранее декабря 2018 года.

Иное толкование действующего налогового законодательства приводило бы к произвольному, зависящему от усмотрения налогоплательщика моменту прекращения обязанности по уплате налога. Вместе с тем публично-правовой характер данной обязанности исключает такую возможность, а, напротив, предполагает должное документальное обоснование момента, на который обязанность по уплате налога является прекращенной.

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