Декларация по ЕНВД за 2 квартал 2020 года: что надо учесть при заполнении

Второй квартал этого года у нас в стране был не совсем обычным. Пандемия, переносы сроков отчетности и уплаты налогов и пр. Но вот опять наступил отчетный период. Срок сдачи отчетности по ЕНВД за 2 квартал вряд ли будет перенесен, поэтому надо уложиться в установленный срок — 20 июля. О том, как заполнить декларацию (с особенностями из-за коронавируса) будет рассказано в этой статье.

За 2 квартал 2020 г. сдается декларация, утвержденная приказом ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@.

Состоит декларация из трех разделов и титульного листа. При этом разделов 2 в декларации может быть несколько, если у ИП (организации) несколько видов деятельности или несколько мест ведения деятельности.

Все правила заполнения декларации изложены в Порядке заполнения декларации, который можно найти в разделе Бланки.

Титульный лист

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Вверху титульного листа, так же, как и всех разделов декларации, указывается ИНН. Поле КПП индивидуальные предприниматели не заполняют, в поле ставится прочерк.

При представлении первичной декларации в поле «Номер корректировки» указывается 0, если сдается уточненная декларация, то ставится номер корректировки 1, 2 и т.д.

Налоговые периоды выбираются из Приложения 1 к Порядку заполнения декларации. 2 кварталу соответствует период 22.

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В поле «по месту учета» ставятся коды из Приложения 3 Порядка. У ИП выбор кода зависит от того, стоит ли он на учете как плательщик ЕНВД по месту ведения деятельности или по месту жительства ИП. По месту жительства ИП встают на учет при пассажирских и грузоперевозках, развозной и разносной торговле, а также размещении рекламы на транспорте.

При заполнении поля «Налогоплательщик» указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) предпринимателя.

Ниже идут поля, заполняемые только организациями, в них предприниматели ставят прочерки.

Поскольку никакие документы к декларации не прикладываются, соответствующее поле тоже прочеркивается.

В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» фамилию ИП указывать не надо, если он сам подписывает декларацию. Если декларацию подписывает доверенное лицо предпринимателя, то указывается ФИО представителя (либо название организации-представителя). Обратите внимание, что доверенное лицо должно иметь нотариально заверенную доверенность.

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Раздел 2

Заполнение декларации начинается с раздела 2. Как выше уже писалось, этих разделов может быть несколько.

Код вида предпринимательской деятельности выбирается из Приложения 5 к Порядку заполнения декларации.

В строке 020 указывается адрес места осуществления предпринимательской деятельности, а в строке 030 ОКТМО, соответствующий адресу. Адреса заполняются в соответствии с классификатором адресов, поэтому в образце декларации не написан город Санкт-Петербург, он указывается кодом 78, т.к. сам по себе субъект РФ.

В строке 040 указывается базовая доходность на единицу физического показателя в месяц по соответствующему виду предпринимательской деятельности. Найти её можно в пункте 3 ст.346.29 НК. По розничной торговле с торговыми залами базовая доходность составляет 1800 руб.

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В строке 050 указывается коэффициент-дефлятор. В 2020 году он составляет 2,005

В строке 060 указывается коэффициент К2, найти его можно в нормативном акте, которым введен налог ЕНВД на территории конкретного города или района. Иногда К2 состоит из различных подкоэффициентов, перемножив которые и получается коэффициент для расчета налога. Учтите, что К2 не может быть больше единицы, если после перемножения получается цифра больше, значит К2 равен 1.

Значение коэффициента К2 округляется до 3 знака после запятой. В случае, если коэффициент К2 не установлен, он равняется единице.

Обратите внимание! Во многих муниципальных районах и городских округах снизили К2 из-за пандемии.

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рассчитывается налоговая база по каждому месяцу квартала. В графе 2 пишется величина физического показателя в целых единицах. Если величина физического показателя в каком-то из месяцев изменилась, то для расчета берется новая величина показателя, а не та, которая была ранее.

В графе 3 указывается количество календарных дней осуществления деятельности в месяце постановки на учет (снятия с учета) в качестве налогоплательщика ЕНВД. Эту графу заполняют только те налогоплательщики, которые вставали на учет или снимались с учета в отчетном квартале. В нашем примере ИП встал на учет в июне месяце, поэтому в апреле-мае в строках данных нет. А в июне месяце всего 20 дней была деятельность, поэтому налоговая база рассчитана с учетом дней (37×1800×2,005)/30×20 = 89022.

В графе 4 указывается налоговая база за каждый календарный месяц налогового периода (произведение значений показателей по кодам 040, 050, 060 и 070 (080, 090)).

В строке 100 указывается сумма строк 070-090 по графе 4, а в строке 110 исчисленный налог (строка 100×15%).

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Перед заполнением декларации проверьте решение местных властей по ЕНВД, ставка налога может быть снижена!

Раздел 3

После заполнения двух разделов 2 переходим к разделу 3. В нем указываются данные всех разделов 2, сколько бы их не было в декларации.

В строке 010 указываются суммы строк 110 всех разделов 2.

Строку 020 ИП, производящие выплаты физическим лицам. В строке указывается сумма страховых взносов в ПФ, ФОМС и ФСС за работников, уплаченная в текущем периоде. Так же в этой строке указываются расходы, на которые может быть уменьшен налог (оплата больничных за счет работодателя, добровольное личное страхование работников).

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Строку 030 заполняют ИП, уплатившие пенсионные и медицинские взносы за себя в отчетном квартале. Если суммы в строке 020 достаточно для максимально возможного уменьшения налога, то строку 030 можно и не заполнять, поскольку все равно на неё налог уменьшить не получится.

Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период, указывается в строке 040.

ИП, производящие выплаты физлицам, рассчитывают её по формуле стр.040 = стр.010 — стр.020 — стр. 030. При этом строка 040 не может быть более половины суммы исчисленного налога (стр.010×50%) потому что налог можно уменьшать не более чем на 50%.

ИП, не производящие выплат физлицам, рассчитывают налог по формуле стр.040 = стр.010 — стр.030. При этом строка 040 не может быть менее нуля. В нашем примере налог уменьшен более, чем на 50%, потому что у ИП нет работников.

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Раздел 1

После заполнения разделов 2 и 3, заполняется раздел 1. Если ОКТМО, по которому исчислен налог один, то все просто — сумма из строки 040 раздела 3 переносится в строку 020 раздела 1. Если налога к уплате в строке 040 нет, в строке 020 ставятся прочерки.

Если ОКТМО несколько, то налог по каждому коду определяется как произведение значения показателя по строке 040 раздела 3 и результата от соотношения общей суммы значений показателей по строкам 110 всех заполненных листов раздела 2 и с указанным кодом по ОКТМО к значению показателя по строке 010 раздела 3. Т.е. по формуле стр.020 = стр.040 х (сумма стр. 110 всех разделов 2 по данному ОКТМО/стр.010).

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Итак, ваша декларация готова к сдаче в налоговую. Помните, что если декларация сдается представителем ИП, то на него должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.

Обратите внимание! Если организация или ИП являются субъектами малого или среднего предпринимательства (внесены в реестр МСП) и у них в ЕГРЮЛ/ЕГРИП заявлен основной ОКВЭД из перечня пострадавших от коронавируса отраслей, то уплачивать налог за 2 квартал не нужно. Подробности в статье Как будут списывать налоги за 2 квартал пострадавшим отраслям. Объясняем на примерах.