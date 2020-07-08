Как снизить налоги на представительских расходах

Примерно 4% от расходов на оплату труда за отчетный период составляет лимит на представительские расходы п. 2 ст. 264 НК. Какие это расходы? К ним относятся услуги кафе, ресторанов, аренда комнат для переговоров и т.д.

Для принятия к учету тех или иных расходов в качестве представительских необходимо приложить любой первичный документ, по содержанию которого видно, что работа, товары, услуги относятся к представительским.

Кафе, рестораны, аренда комнат для переговоров

К представительским относятся расходы не только с действующими клиентами или деловыми партнерами, но и потенциальными. При этом можно предоставлять протоколы согласования условий поставок, встреч, договоров, материалы деловой переписки, меморандумов о взаимодействии, которые заключаются с деловыми партнерами.

Обратите внимание, что контролеры могут снять расходы на ведение переговоров в ресторане, если в первичной отчетности нет данных, идентифицирующих представителей контрагента.

Кроме представительских расходов можно учитывать в качестве расходов услуги связи и интернета. Для этого оформляется договор с провайдером сотовой связи или интернета. Для проверяющей компании необходимо иметь детализацию переговоров, чтобы доказать, что производственные телефоны не использовались в личных целях. Причем если номер телефона закреплен за работником, доплату мобильной сети можно не облагать НДФЛ и взносами. Это не его доход по Трудовому договору о возмещении расходов на связь в рамках должностных обязанностей.

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Обучение

Еще один момент, который можно учесть в расходах, это повышение квалификации сотрудников, их обучение. Такие затраты вполне объяснимы, даже если обучение проводится в специальных центрах досуга, домах отдыха. Любой суд оправдает вас если расходы относятся к обучению, если вы проводили тренинг для повышения квалификации управленческого персонала.

Занятия могут проводиться у моря, за городом. Причем стоимость оплаты за обучение сотрудника в интересах работодателя НДФЛ не нужно.

Компания может покупать телефоны, принтеры, компьютеры, канцелярские товары для внутренних нужд. Главное все обосновать правильно, доказать, что это использовалось в производственной деятельности.