«Должник на выдумки хитер». Как изменится рынок взыскания и как сейчас становятся банкротами
Все больше россиян не хотят или не могут платить по долгам. Доля «плохих» кредитов в портфеле банков без учета ипотеки уже составляет 15%, или 1,5 трлн рублей, и в ближайшие два месяца ожидается рост просрочки еще на 700 млрд рублей.
Что ждет рынок при новой модели упрощенного банкротства физлиц, как принудить банкрота вернуть до 70% долга и снять исполнительский иммунитет с единственного жилья? Тренды и триггеры отрасли обсудили эксперты на онлайн-конференции «Взыскание в условиях глобальной нестабильности»
Упрощенное банкротство
Упрощенную процедуру банкротства в Госдуме начали обсуждать еще год назад. Но как бутылка с зажигательной смесью, прилетевшая в квартиру должника, вынудила законотворцев в авральном режиме принимать Федеральный закон № 230-ФЗ о защите должников при взыскании, так и коронавирус заставил как можно раньше запустить новую модель упрощенного банкротства.
Была инициатива, чтобы финансирование упрощенного банкротства граждан легло на профессиональное сообщество арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций. Но она потерпела крах, поскольку рынок не смог определить, кто войдет в национальное объединение СРО. В итоге от первоначальной внесудебной модели упрощенного банкротства решено было отказаться.
Сейчас законопроект выглядит так: гражданин, чей долг составляет от 50 до 500 тыс. рублей, может бесплатно подать заявление о признании себя банкротом в МФЦ. Правда, только в том случае, если хотя бы по одному из исковых заявлений кредиторов вынесено исполнительное производство, ничем не закончившееся.
В течение шести месяцев МФЦ проверит информацию, после чего должника признают банкротом и освободят от всех пени и штрафов. При этом у кредиторов на протяжении шести месяцев будет возможность перенести процедуру банкротства в суд.