Что делать, если налоговая неожиданно признала вас предпринимателем?

В последние годы участились случаи, когда налоговая квалифицирует сделки самым неожиданным образом и физлицо превращается в предпринимателя. Вследствие этого налогоплательщику дополнительно начисляются суммы налогов и, конечно, штрафы.

Производя взыскание начисленных налогов и штрафных санкций, налоговики часто не учитывают особый порядок взыскания, предусмотренный п.2 ст. 45 Налогового Кодекса.

Именно такой случай был рассмотрен Арбитражным судом Северо-Западного округа 21.08.2019 г. (Постановление №Ф07-8918/2019 по делу № А42-2158/2018).

Суть дела

По результатам выездной налоговой проверки выявлено, что в проверяемом периоде налогоплательщик продал находящиеся в его собственности нежилые помещения. Ранее эти помещения длительное время систематически сдавались в аренду юридическим лицам.

В результате налоговики сделали вывод, что осуществляемая налогоплательщиком деятельность (без регистрации в качестве ИП) по продаже недвижимости в одном налоговом периоде являлась предпринимательской. Поскольку отвечала всем характеризующим ее признакам. Налогоплательщик имел длительные хозяйственные отношения с арендаторами, заключенные сделки по сдаче спорного имущества в аренду направлены на систематическое извлечение прибыли от передачи прав пользования имуществом, не предназначенным для личного потребления. Спорные объекты недвижимости приобретались, использовались, а впоследствии были проданы, в связи с чем выручка от их реализации в соответствии с положениями статей 210, 153 НК РФ включена в доход, облагаемый НДФЛ и НДС, как если бы такое лицо было бы зарегистрировано в качестве ИП.

Согласно решению налоговой налогоплательщику доначислен НДФЛ, НДС, он привлечен к ответственности в виде штрафа за непредставление в установленный срок налоговых деклараций по НДФЛ и НДС.

Общая сумма налогов и санкций составила 24 017 681 руб.

В отношении доначисленных сумм инспекция выставила требование со сроком добровольной уплаты задолженности не позднее 15.02.2018.