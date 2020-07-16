Как уходят в отпуск муниципальные служащие и в какие сроки?

В сегодняшней статье расскажем, как определить продолжительность оплачиваемого отпуска муниципального служащего. Коротко остановимся на порядке определения размера денежного содержания за период отпуска. Кроме того, поговорим об отпусках без сохранения заработной платы.

На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с учетом особенностей, предусмотренных Законом о муниципальной службе в РФ[1], иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ о муниципальной службе.

То есть вопросы предоставления и оплаты отпусков регулируются прежде всего специальным законодательством, а потом уже трудовым законодательством.

В соответствии со ст. 21 Закона о муниципальной службе в РФ муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого рассчитывается в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы. Ежегодный оплачиваемый отпуск состоит:

из основного оплачиваемого отпуска;

из дополнительных оплачиваемых отпусков.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск муниципального служащего составляет 30 календарных дней. Такая продолжительность отпуска установлена Законом о муниципальной службе в РФ и применяется ко всем без исключения муниципальным служащим.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

Муниципальному служащему предоставляются следующие дополнительные оплачиваемые отпуска:

за выслугу лет;

за ненормированный рабочий день (если служащему установлен такой режим работы);

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (если таковые имеются);

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;

в случаях, установленных законами субъекта РФ.

Остановимся на каждом из этих видов отпусков отдельно.

Отпуск за выслугу лет

Федеральным законодателем установлена максимальная продолжительность дополнительного отпуска за выслугу лет — 10 календарных дней. Конкретный порядок и условия предоставления такого отпуска определяются законами субъектов РФ. Приведем выдержки из некоторых региональных законов.

📌 Реклама Отключить

Наименование и норма документа Порядок предоставления отпуска Пункт 5 ст. 28 Закона г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее — Закон № 50) Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета 1 календарный день за каждый год муниципальной службы Пункт 2 ст. 15 Закона г. Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» (далее — Закон № 53-8) Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета 1 календарный день

за 3 полных календарных года муниципальной службы, но не более 10 календарных дней Пункт 4 ст. 20 Закона Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» (да-

лее — Закон № 99-З) Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет — 1 календарный день; 2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет —

календарных дней; 3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет —

7 календарных дней; 4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более —

10 календарных дней

Если в законе субъекта РФ либо нормативном акте муниципалитета не прописан порядок определения продолжительности оплачиваемого отпуска за выслугу лет, то следует применять правила, установленные п. 5 ст. 46 Закона о государственной гражданской службе в РФ[2]. Поскольку посредством соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных и государственных гражданских служащих обеспечивается взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы РФ (п. 5 ст. 5 Закона о муниципальной службе в РФ, п. 5 ст. 7 Закона о государственной гражданской службе в РФ).

В соответствии с этим законом продолжительность дополнительного отпуска за выслугу лет составляет:

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет — 1 календарный день;

при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет — 5 календарных дней;

при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет — 7 календарных дней;

при стаже муниципальной службы 15 лет и более — 10 календарных дней.

Отпуск за ненормированный рабочий день

Отпуск за ненормированный рабочий день предоставляется только тем муниципальным служащим, которым установлен такой режим работы. Продолжительность отпуска определена федеральным законодателем и составляет три календарных дня.

Право на такой отпуск возникает у муниципального служащего обычно независимо от продолжительности службы в условиях ненормированного дня.

Отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

Специальных положений о предоставлении муниципальным служащим дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда Закон о муниципальной службе в РФ не содержит. Следовательно, применяются общие положения, установленные Трудовым кодексом.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) отнесены к вредным условиям 2-й, 3-й или 4-й степени либо к опасным условиям труда.

Минимальная продолжительность такого отпуска составляет 7 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов СОУТ (ст. 117 ТК РФ).

📌 Реклама Отключить

Отпуск за работу в особых климатических условиях

В силу ст. 116, 321 ТК РФ, ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» кроме установленных дополнительных отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в северных районах России, в качестве компенсации полагается также ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью:

в районах Крайнего Севера — 24 календарных дня;

в приравненных к ним местностях — 16 календарных дней;

в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, — 8 календарных дней.

Согласно ст. 313 ТК РФ лицам, проживающим в названных районах, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, коллективными договорами, соглашениями могут устанавливаться дополнительные гарантии и компенсации.

Иные дополнительные отпуска, предусмотренные федеральным законодательством

На муниципальных служащих, как и на других граждан РФ, распространяются положения иных федеральных законов, предусматривающих предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков. Речь прежде всего идет о гражданах, подвергшихся воздействию радиации.

Категория граждан Продолжительность дополнительного отпуска Наименование и норма документа Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 14 календарных дней Пункт 15 ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 14 календарных дней Пункт 5 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1

Разделение отпуска на части

В соответствии со ст. 125 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.

Законами субъектов РФ муниципальным служащим могут предоставляться дополнительные гарантии, например, возможность разделения отпуска на части по желанию работника. Приведем выдержки из региональных законов.

Наименование и норма документа Порядок предоставления отпуска Пункт 6 ст. 28 Закона № 50 По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней Пункт 3 ст. 15 Закона № 53-8 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются и по желанию муниципального служащего могут предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней

Замена отпуска денежной компенсацией

В соответствии со ст. 126 ТК РФ часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.

Однако нужно помнить, что замена ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставленного лицам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляется в особом порядке (ст. 117 ТК РФ, Письмо Минтруда РФ от 27.06.2017 № 14-2/ООГ-5299): не допускается замена денежной компенсацией минимально установленной продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда (7 календарных дней);

замена дополнительного оплачиваемого отпуска, превышающего минимально установленную продолжительность такого отпуска (7 календарных дней), возможна при условии, если это предусмотрено отраслевым соглашением и коллективным договором, а также на основании письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков:

беременным женщинам;

работникам в возрасте до 18 лет.

Порядок расчета отпускных

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением денежного содержания, размер которого рассчитывается в порядке, определенном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы (ст. 21 Закона о муниципальной службе в РФ).

Согласно ст. 139 ТК РФ для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, действует единый порядок ее исчисления. Особенности порядка исчисления средней заработной платы установлены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (далее — Положение № 922).

Для справки Правила исчисления денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих, в том числе порядок исчисления денежного содержания на период нахождения гражданского служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске, установлены Постановлением Правительства РФ от 06.09.2007 № 562.

В пунктах 2, 3 Положения № 922 указано, что для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат, за исключением выплат социального характера и иных выплат, не относящихся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др.).

📌 Реклама Отключить

Напомним, что труд муниципального служащего оплачивается в виде денежного содержания, которое состоит (ст. 22 Закона о муниципальной службе в РФ): из должностного оклада служащего в соответствии с замещаемой им должностью;

из ежемесячных и иных дополнительных выплат служащего, определяемых законом субъекта РФ.

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципального образования.

Таким образом, в разных субъектах РФ (муниципалитетах) действуют свои правила определения размера денежного содержания муниципальных служащих. Поэтому универсальный совет, как определить размер отпускных, дать сложно. Выделим лишь некоторые базовые моменты.

Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат. В соответствии с п. 2 Положения № 922 применительно к муниципальным служащим к таким выплатам, в частности, относятся:

денежное содержание, начисленное служащему за отработанное время (пп. «е»);

надбавки и доплаты к должностным окладам за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и др. (пп. «к»);

выплаты, связанные с условиями труда, в том числе обусловленные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы (пп. «л»);

премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда (пп. «н»);

другие виды выплат по заработной плате, применяемые у соответствующего работодателя (пп. «о»).

Размер денежного содержания на период нахождения муниципального служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске исчисляется следующим образом:

1) определяется средний дневной заработок путем деления суммы фактически начисленного служащему денежного содержания

за 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3) (п. 10 Положения № 922);

2) определяется сумма отпускных путем умножения среднего дневного заработка на количество календарных дней отпуска.

Часто у бухгалтеров возникает вопрос: нужно ли включать ту или иную выплату, полагающуюся служащему, в расчет среднего заработка? Разберем этот вопрос подробно.

📌 Реклама Отключить

Дополнительные выплаты к отпуску. Как правило, при уходе в отпуск муниципальным служащим полагаются дополнительные выплаты к отпуску.

Наименование и норма документа Порядок предоставления отпуска Пункт 10 ст. 20 Закона № 99-З При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов Пункты 1, 2 За-

кона № 50 Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих, в том числе размер и порядок осуществления единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску

Напомним, п. 3 Положения № 922 установлено, что в расчет среднего заработка для оплаты очередного отпуска не принимаются выплаты социального характера. Действующее законодательство не содержит прямого указания на порядок учета при расчете среднего заработка для муниципального служащего единовременной выплаты к отпуску. При этом отсутствие утвержденного федеральным законодательством правила для муниципальных служащих не препятствует установлению его нормативным правовым актом субъекта РФ.

Материальная помощь. Сложности возникают и с материальной помощью. Дело в том, что в Положении № 922 материальная помощь отнесена к выплатам социального характера, которые не учитываются при расчете среднего заработка. Однако у муниципальных служащих материальная помощь нередко входит в систему оплаты труда и, по сути, социальной выплатой не является.

Анализ арбитражной практики показывает, что большинство судей считают, что названные выше выплаты не должны учитываться при определении среднего заработка.

Реквизиты документа Выводы судей Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 04.04.2017 по делу № 33-3195/2017 Единовременная выплата при предоставлении отпуска и материальная помощь не должны учитываться при расчете среднего заработка Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 24.02.2014 по делу № 33-834/2014 Материальная помощь к отпуску относится к социальным выплатам, не учитываемым в составе заработка при исчислении среднедневного заработка Апелляционное определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.09.2012 по делу № 33-2190 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска относится к выплатам социального характера, так как не связана с выполнением муниципальным служащим функциональных обязанностей, и не учитывается при расчете среднего заработка

Справедливости ради надо отметить, что есть и противоположные решения судей. Например, в Определении Ростовского областного суда от 26.01.2012 по делу № 33-1042 сказано, что поскольку согласно закону субъекта РФ о муниципальной службе служащему в числе дополнительных выплат ежемесячно выплачивается материальная помощь, она не является социальной выплатой, а относится к денежному содержанию служащего, следовательно, должна учитываться при расчете среднего заработка. Подчеркнем, что таких решений намного меньше. В любом случае при принятии решения о том, учитывать спорные суммы при расчете среднего заработка или нет, нужно ориентироваться на формулировки регионального законодательства о муниципальной службе в части порядка определения денежного содержания муниципальных служащих.

Отпуск без сохранения денежного содержания

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более года. Отпуск без сохранения денежного содержания предоставляется в случаях, предусмотренных федеральными законами (п. 6, 7 ст. 21 Закона о муниципальной службе в РФ).

Действующим законодательством предусмотрен целый ряд случаев, когда любой работник, в том числе муниципальный служащий, может претендовать на предоставление отпуска без сохранения заработной платы (денежного содержания).

В соответствии со ст. 128 ТК РФ отпуск без сохранения денежного содержания предоставляется:

— работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году;

— родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, — до 14 календарных дней в году;

— работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;

— работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней в году;

— в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо коллективным договором.

К другим случаям, которые предусмотрены ТК РФ, можно отнести дополнительные отпуска без сохранения денежного содержания муниципальным служащим, осуществляющим уход за детьми (ст. 263 ТК РФ). В частности, отпуск без сохранения заработной платы полагается:

— лицам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет;

— лицам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

— одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет;

— отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без матери.

Указанным лицам коллективным договором могут предоставляться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Такой отпуск по письменному заявлению муниципального служащего может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.

Также в соответствии с ТК РФ представитель нанимателя (работодатель) обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы муниципальным служащим (ст. 173, 174 ТК РФ):

1) допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения высшего профессионального образования, — 15 календарных дней;

2) являющимся слушателями подготовительных отделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, для сдачи выпускных экзаменов — 15 календарных дней;

3) обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации — 15 календарных дней в учебном году;

4) для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов — 4 месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов — 1 месяц;

5) допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения среднего профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию, — 10 календарных дней;

6) обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации — 10 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов — 2 месяца, для сдачи итоговых экзаменов — 1 месяц.