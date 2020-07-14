«У меня на Клерк прям розовые очки»: интервью с нашим исполнительным директором Иваном Мордвиновым

«Клерк» настолько мощный, что находит время не только на а) порядка 50 материалов в день; б) анализ работы ФНС и других госорганов «без прикрас»; в) общение с десятками тысяч бухгалтеров, но и на ЕДУ. Но даже тогда успокоиться не можем, хотим дойти до сути. Таскаем в рестораны разных интересных людей и пытаем их (без утюга).

В этот раз психологический прессинг Бориса Мальцева (владельца «Клерка») пережил его исполнительный директор Иван Мордвинов. А помогал ему Михаил Лапушинский, совладелец сервиса НДФЛка.ру.

Иван рассказал, почему даже работа в крупной и хорошей компании не остановили его от переезда из Москвы в Краснодар, почему продукты «Клерка» легко продавать и почему после выходных в Краснодаре говорят совсем не о том же, о чем принято в столице (полную версию интервью читайте тут).

В Luka Pizza мы зашли потому, что это единственное место в Краснодаре, где есть... артишоки. Иван очень любит артишоки и Италию — а мы были не против попробовать что-то новое.

Борис Мальцев: Ты пиццу любишь?

Иван Мордвинов: Да, люблю.

Я очень люблю Италию, а там артишоки везде раздаются, на каждом углу, как здесь, в сезон, клубника. Я как-то покупал клубнику, попросил грамм 500-600 — посмотрели на меня странно. Оказывается, люди ящиками ее берут. Я просто родился на Урале, а клубники там нет. Потом я здесь увидел баночки с мёдом 200-300 грамм: у нас баночка — это три литра.

Стабильность — это нехорошо

Михаил Лапушинский: Мы должны начать с образа, показать читателям, в какое время мы берём интервью, а важный вопрос на сегодняшний день — это поправки в конституцию. Как ты к ним относишься, будешь ли ты голосовать, что ты вообще думаешь об этой ситуации?

И.М.: Я считаю, иногда, в здоровой среде правильно пересматривать какие-то правила. Но то, что я вижу сейчас, это пересмотр под одного человека, поэтому отношусь к этому отрицательно.

М.Л.:То есть ты не хочешь,чтобы Путин баллотировался ещё на два срока?

И.М.: Нет. Причин много, если их перебирать, то нужно время. Ну опять же, общество нездорово, если нет сменяемости власти. Стабильность — это нехорошо. Нужно на людей смотреть в работе, в динамике.

М.Л.: Давай ты кратко расскажешь о себе.

О себе

И.М.: Я родился в Свердловске в 1987 году, потом мои родители переехали в Пермский край. Я учился примерно в пяти-шести школах, потому что мы постоянно меняли место проживания. Отец был начальником пожарной части. Мать у меня полжизни главным бухгалтером была, вторую половину жизни — руководителем в налоговой инспекции.

М.Л.:Назови первую значимую работу твою, где ты почувствовал себя полезным для общества.

И.М.: Полезным для общества я ощутил себя, когда продал щенка соседского и мне сказали «спасибо». Мне было 11 лет. А на первую работу меня не взяли. Я пришёл в компанию «Евросеть» на позицию менеджера по продажам.

Б.М.: Слушай, Вань, а почему именно продажи?

И.М.: Прихожу я как-то с тренировки в общежитие — я тренировался карате киоку шинкай — а комендант общежития сообщает, что я отчислен из института и мне нужно съехать. Я не поверил. У меня был долг по философии, но в техническом вузе. Что за фигня?

Но оказалось, что я действительно отчислен. А жил я исключительно на родительские деньги. Я так очковал сказать им, это прям сильно ударило по мне. Я не люблю проигрывать.

М.Л.: Короче, ты приходишь к отцу...

И.М.: Ну и он такой: «Не переживай, жизнь на этом не останавливается, что-нибудь придумаем, но денег мы больше тебе не дадим». И я сразу думаю, а как же мои отношения с девушкой, как я буду ее в заведения водить без денег.

Поспрашивал, где сколько можно заработать, и «Евросеть» оказалась довольно хорошей компанией. И я пошёл туда устраиваться. Естественно, я не продал тот телефон и мне отказали. Тогда я решил пойти в «Цифроград». Отец мне отказал в помощи. Родителям сказал, что телефоны продаю, а отец такой: «Ты что, барыга?».

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Потом была работа в компании «Информсервис» два года. Мне очень нравилось работать, но я подумал, что в Москве заработаю больше денег. Принял решение и через месяц переехал. Через шесть месяцев в Москве я нашел хорошую работу. Мне позвонили из «Что Делать Консалт». Представились: «Здравствуйте, это компания «Что Делать Консалт...». Я говорю: «Что делать что?».

Б.М.: Да, странное название, я тоже так считаю. Ну не знаю, первая реакция вот такая.

И.М.: Это как и на синюю причёску твою, Борь.

И.М.: Я пришёл на собеседование в здание, очень красивое, со стеклянными стенами. Очень много кабинетов, семь этажей, тысяча сотрудников туда помещается. И я устроился туда на позицию специалиста по продажам.

Они меня там систематизировали ну прям до молекул. Я считаю, мне повезло. Я сделал самую быструю продажу, на второй день оплата пришла.

Б.М.: А как ты ее сделал, помнишь?

И.М.: Приехал к женщине, лет так 75, и она курила сигареты прямо в кабинете.

Б.М.: Бухгалтер, да?

И.М.: Да, главный бухгалтер. Она отчёт вела в таблице, а я ей «Консультант плюс». Сделал ей презентацию, и ничего не прокатывает. Я поинтересовался, есть как-нибудь проблема сейчас, ну, ситуация какая-то сложная. Она говорит: «Да, есть. У меня бухгалтер ошибочно оплатила тридцать миллионов, нужно вернуть». И я начинаю вместе с ней формулировать вопрос в «Консультанте», а там четкий материал, как это можно сделать, подробная инструкция.

И она такая счастливая. Я говорю: «Сколько я вам денег сэкономил сейчас?». Она: «Ну где-то 17 миллионов». Я такой: «Ну точно, надо брать консультант». И я звоню руководителю отдела продаж, прошу его выставить счёт. А он ржёт такой и говорит: «Не может быть, мы тебя отправили на самого трудного клиента, и ты продажу сделал!».

Зачем ему «Клерк»

М.Л.: Почему ты ушёл из прозрачного офиса, где бьют в гонг, где суперские продажи, где растущий рынок? Основная причина — деньги?

И.М.: Нет, не деньги. На сегодняшний момент я пока ещё не вышел здесь на уровень того, что зарабатывал там. Ну, мне интересно стало просто, фигура самого Бориса стала интересна, чтобы создать что-то новое.

Б.М.: Я хочу немного сформулировать. Ваня взял жену и переехал из Москвы, ушёл из «ЧДК» с хорошей должности и переехал в Краснодар.

М.Л.: Ты когда уходил от «ЧДК», они тебе предложили альтернативу?

И.М.: Да, конечно. В деньгах это было сформулировано так, что за год у меня ещё одна квартира в Москве появится.

Но у меня на «Клерк» прям «розовые» очки.

Сила «Клерка» как бренда заключается в том, что когда мы звоним клиенту и предлагаем что-нибудь, они тут же передают привет главному редактору и говорят, что читают «Ночной бухгалтер». Я такой реакции нигде не видел. То есть ты делаешь звонок с продуктами... Нашим конкурентам или коллегам по цеху приходится иногда менять название, они не могут прямо сказать, откуда они, им сложно даже секретарский барьер пройти. А мы говорим: «Здравствуйте, мы из „Клерка“». Нам не надо ничего придумывать.

Работаем в нескольких направлениях, одно — это b2c. Это когда мы клиенту не только даём то, что он считает интересным, но и образование.

Мы запустили подписку « Клерк.Премиум» , это когда наш клиент может получить доступ ко всем курсам и вебинарам, которые ранее выпущены.

Сейчас, вот прям сегодня было 7 подписок за 4 часа. Стоимость подписки 20 тысяч в год. За неделю уже 60 подписок купили.

Подписная модель вот этой истории развития. Она в себя включает и образование. У нас есть главред Марина Снеговская, которая полностью его формирует и развивает, и нам довольно таки комфортно его продавать.

Плюс, у ряда бухгалтеров есть необходимость накапливать часы ИПБР. Мы даем им возможность после прохождения курсов накапливать часы, а потом заказывать сертификат сразу на 40 часов. Им это очень удобно.

И еще у нас есть блоги компаний , тоже перспективное направление.

М.Л.: Зачем блог вести на «Клерке», если можно на Facebook? Все равно проигрываете охвату аудитории Facebook.

И.М.: Ну на Facebook очень сложные алгоритмы, чтобы охватить своим сообщением очень большое количество людей. Или не дай Бог, слово белый или чёрный в тексте алгоритм использует против вас, что сейчас и происходит. Это какая-то неуправляемая периодически история. С нами очень просто, мы можем помогать клиенту рассказывать.

Б.М.: Мы поняли что основная боль клиента — это само создание PR-материалов.

М.Л.: А «Клерк» создаёт?

Б.М.: Мы сами берём клиента и говорим, что мы лучше вас знаем боли бухгалтера, дайте нам тему и мы правильно про неё напишем.

М.Л.: Расскажи о каком-нибудь кейсе, чтоб читатель сказал «вау, вот это ты крутой».

И.М.: Случай был недавно: клиент попросил даже выключить сбор заявок, т.к. не мог справиться с темпами. Они собирали через нас заявки на вебинар, чтобы рассказать о своем продукте. Через два часа после запуска новости они написали — а нельзя ли пока сбавить обороты?

Про ласточек и кубаноидов

Б.М.: Ваня, ну а как тебе Краснодар?

И.М.: Это же юг! Многие говорят про кубаноидов, хотя я не совсем разобрался, что это означает.

М.Л.: Кубаноид- это человек, который радуется, когда у соседа умирает корова.

Б.М.: В Москве такие же.

И.М.: Я люблю собирать факты про регион. У меня есть несколько особенностей о Пермском крае, несколько фактов про Казань и Москву. Вот и про Краснодар начну собирать.

Факт номер один: Краснодарский край растёт. Ну разве есть на карте ещё один регион, в котором пять и более аэропортов? Вряд ли.

И.М.: Здесь 6 часов 20 минут «Ласточка» — и ты на море в Сочи. Или два часа и ты в Анапе, хочешь, в горы 100 км. После выходных спрашиваешь у людей: «Как выходные, ребят?» Один был в Сочи, другой в горах, и это просто выходные, удивительно!