Как провести медосмотр работников: пошаговая инструкция

Обеспечивать безопасность жизни и здоровья своих работников — это обязанность работодателя по Трудовому кодексу. Рассказываем, что про это нужно знать и как проводятся медосмотры.

Какие бывают медосмотры

Обследования подразделяются на несколько видов:

Предварительные — перед приемом на работу, в зависимости от того, какой установлен порядок проведения медицинских осмотров молодых работников в организации.

— перед приемом на работу, в зависимости от того, какой установлен порядок проведения медицинских осмотров молодых работников в организации. Периодические — их прохождение обязательно в процессе работы.

— их прохождение обязательно в процессе работы. Внеплановые — при медицинских рекомендациях для обследования на профзаболевания или по просьбе работника.

— при медицинских рекомендациях для обследования на профзаболевания или по просьбе работника. Психиатрические — по инициативе работодателя или работника.

— по инициативе работодателя или работника. Другие: профилактические, ежедневные (для работников пищевого производства, водителей, машинистов железнодорожного транспорта, экипажей воздушных судов и т. д.).

Давать направления на все предусмотренные виды медосмотров обязательно водителям, работникам Крайнего Севера, несовершеннолетним, вахтовикам.

📌 Реклама Отключить

Кроме того, прохождение медицинского контроля обязательно для:

сотрудников, работающих на работах с опасными и вредными условиями труда (статья 213 ТК РФ);

педагогов (статья 213 ТК РФ);

водителей автотранспортных средств общественного транспорта (статья 328 ТК РФ);

работников общественного питания и торговли (статья 213 ТК РФ); спортсменов (статья 348.3 ТК РФ);

всего медицинского персонала (статья 213 ТК РФ);

работников, участвующих в подземных работах (статья 330.3 ТК РФ);

сотрудников организаций, связанных с производством, транспортировкой продуктов питания (статья 213 ТК РФ);

сотрудников водопроводных сооружений (имеющих допуск к питьевой воде и осуществляющих коммунальное и бытовое обслуживание населения (статья 213 ТК РФ, приказ Роспотребнадзора № 402 от 20.05.2005).

В Приказ Минздравсоцразвития № 302н от 12.04.2011, которым установлен порядок проведения медосмотров в 2020 году, внесены некоторые поправки. Так, с 24.05.2020 прохождение обязательного медосмотра тех, кто половину рабочего времени проводит за компьютерами, отменено. Регулярные обследования понадобятся только тем сотрудникам, на чьем рабочем месте превышен предельно допустимый уровень электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц — 2 кГц, 2 кГц — 400 кГц). Об этом сказано в совместном приказе Минтруда № 187н и Минздрава № 268н от 03.04.2020.

Последовательность организации медосмотров

Шаг 1. Определяем контингент

Приказом № 302н предусмотрена последовательность медицинского обследования работников, которые заняты:

во вредных и опасных условиях труда: химическое производство, ионизирующее излучение и т. д. Полный перечень факторов указан в приложении № 1;

работами на высоте, под водой, под землей и т. д. Полный перечень указан в приложении № 2.

Чтобы каждый раз не искать в приложениях к приказу наличие или отсутствие оснований для направления персонала на предварительный или периодический осмотр, надо разработать и утвердить список должностей и профессий, при трудоустройстве на которые для сотрудников обязательно прохождение осмотра в медучреждении.

Этот список именуют «Контингентом работников» и разрабатывают на основе штатного расписания организации.

Так как форма контингента законодательно не утверждена, допускается сделать его в форме обычного списка. Затем он утверждается руководством организации, которое обязано в десятидневный срок составить сопроводительное письмо в Роспотребнадзор по медосмотрам, прикрепить к нему утвержденный контингент и направить в контролирующий орган по фактическому месторасположению работодателя.

«Контингент работников» является обязательным документом и содержит:

Список должностей и профессий, при трудоустройстве на которые проводятся обязательные и периодические медосмотры в соответствии с действующим законодательством (приложение № 2).

Вредные и опасные производственные факторы (приложение № 1). Необходимое пояснение: все вредные и опасные производственные факторы выявляются по итогам специальной оценки условий труда.

Шаг 2. Заключаем договор с медицинской организацией

Законом предусмотрено заключение контракта с медорганизацией на выбор работодателя. Главное — у такого медицинского учреждения имеется соответствующая лицензия. Если нет лицензии, нет и медосмотров.

Работодатель не обязан заключать договор с конкретной поликлиникой каждый год. Но если сотрудничество радует и начальство согласно продолжить работать с выбранной ранее поликлиникой, есть возможность сначала направить письмо о заключении контракта на прохождение осмотров или перезаключении его на следующий год, а потом уже подписать новый контракт.

Как и типовой контракт на оказание услуг, образец письма обращения о заключении договора на медосмотр часто размещают на официальных сайтах медучреждений. Обычно это бумага, составленная на официальном бланке в свободной форме, примерно такого содержания:

Шаг 3. Направляем персонал на медосмотр

После того как договор о медобслуживании заключен, разрешается отправлять людей на обследование.

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров работников по приказу № 302н

Предлагаем изучить мануал по медосмотрам, где пошагово расписана процедура направления персонала на обязательный медицинский осмотр в зависимости от ситуации.

При приеме на работу

Алгоритм следующий:

1.Выдать кандидату на работу направление. Направление подписывает уполномоченное работодателем лицо с указанием своей фамилии, инициалов и должности. Кроме того, выданные направления подлежат учету в специальном журнале.

2. Кандидат расписывается за выданное ему направление и направляется на осмотр. Желательно разъяснить кандидату, какие документы должен предоставить работник при прохождении предварительного медицинского осмотра, — направление и паспорт. Если гражданин поступает на работу, которая требует психиатрического обследования, придется еще справку от психиатра предъявить.

3. По завершении предварительного осмотра работнику выдадут заключение, подписанное председателем медицинской комиссии с указанием его фамилии, инициалов и заверенное печатью медицинской организации.

4. Кандидат приносит заключение в отдел кадров. В нем указано, выявлены или нет противопоказания для этой работы. Если не выявлены, разрешается оформлять прием на работу. Если выявлены — мотивированный отказ.

5. Оформляем соответствующее решение.

📌 Реклама Отключить

Позаботьтесь заранее, чтобы был заключен договор, а если ранее с этим медучреждением вы не работали, направьте гарантийное письмо, чтобы человека приняли без заминок.

При периодических осмотрах

Шаг 1. Составьте поименный список сотрудников, которым необходимо пройти периодический медицинский осмотр. Список составляется на основании контингента и включает в себя:

фамилию, имя и отчество работника, его профессию или должность;

наименование вредного или опасного производственного фактора;

наименование структурного подразделения.

Шаг 2. Сформированный и утвержденный список направьте в медицинское учреждение минимум за два месяца до предполагаемой даты проведения медобследования. Медицинская организация составит план проведения осмотра и пришлет копию работодателю.

Шаг 3. Минимум за 10 дней до проведения осмотра издайте распоряжение и ознакомьте сотрудников с планом проведения осмотра под подпись. Рекомендуем ознакомиться с дополнительными материалами по этой теме, чтобы правильно составить приказ о прохождении медосмотров машинистами подъемника или иными рабочими, для которых периодический медицинский контроль обязателен.

Шаг 4. Вручите каждому направление.

Шаг 5. В организациях рекомендуется для устранения проблем прохождения медкомиссии создать журнал, в котором работники смогут расписываться о выданных направлениях. Напомните сотрудникам, что для осмотров по плану им необходимо иметь при себе не только направление, но и паспорт.

Шаг 6. По факту прохождения осмотра составляется заключение, в котором указывается наличие или отсутствие противопоказаний для дальнейшей работы. Заключительный акт составляется на специальном бланке.

Что делать после осмотра

Если в заключении указано, что выявлены противопоказания, придется отстранить работника от выполнения трудовых обязанностей на время, указанное в заключении, или перевести его на другую работу (как написано в заключении). Если противопоказаний не выявлено — продолжает работать.

В законодательстве прописано, в какой документ вносятся данные о прохождении медицинских осмотров работников ЛОУ (летних оздоровительных учреждений), — в личные медицинские книжки. Их кандидаты предъявляют при трудоустройстве, а работодатели направляют их на медосмотр в соответствии с пунктом 19 перечня (приложение № 2), утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.

Расходы на прохождение работниками медосмотра

За все это удовольствие платит работодатель в соответствии со статьей 212 ТК РФ.

А если кандидат на работу пройдет обследование, но на службу не выйдет или пойдет работать к другому работодателю, а деньги за него уже заплатили?

На этот случай допускается поступить следующим образом. Кандидат на трудоустройство оплачивает все расходы, связанные с прохождением предварительного медосмотра и оформлением личной медицинской книжки за собственный счет, а когда принимается на работу, организация компенсирует эти расходы.

📌 Реклама Отключить

Последствия непрохождения медицинского осмотра

В соответствии со статьей 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить не прошедшего обязательный медосмотр сотрудника на весь период, пока работник не пройдет необходимое обследование. На период отстранения заработная плата не начисляется, за исключением случая, если обязательный осмотр не проведен не по вине сотрудника.