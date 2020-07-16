Позорный фонд России: люди не могут получить путинское пособие на детей. В ПФР считают, что Правительство их торопит?

Наш читатель Андрей Жуков, а по совместительству отец двух девочек, рассказал, чего ему стоило получить (точнее, так до сих пор и не получить) путинское детское пособие.

Порой кажется, что выполнение любого благого решения властей в нашей стране становится возможным, только если самый главный начальник даст соответствующее указание. В противном случае попытки гражданина получить положенное превращаются в хождение по мукам. В строгом, как кажется чиновникам, соответствии с законом.

Как мы помним, «коронавирусные» деньги врачам стали платить только после личного окрика президента. Похоже, что с ковидными выплатами детских денег ПФР ждет аналогичного прямого указания.

Моя история тянется уже почти три месяца.

25 апреля я через портал Госуслуг подал заявление на выплату ежемесячного пособия ребенку до 3 лет моей младшей дочке. В тот же день заявление было доставлено «до информационной системы ПФР».

С апреля по июнь из-за коронавируса родителям всех детей до трех лет должны выплачивать по 5000 руб. ежемесячно — Примеч.ред.

А после этого начались чудеса.

Чудо 1. Фигура умолчания

Правительство в Постановлении от 9 апреля объяснило, что заявление должно быть рассмотрено в течение 5 дней, после этого сутки отводятся на объяснение отказа и еще трое суток — на перечисление денег.

В моем случае ПФР взял поистине «мхатовскую паузу». Молчание длилось три недели. Только после того, как я пожаловался в Прокуратуру, 18 мая пришло сообщение из Фонда, что мое заявление... принято к рассмотрению. Видимо, все это время заявление шло «ногами» в ПФР, примерно как Михайло Ломоносов в Москву. Только он шел из Архангельской деревни, а тут — из Москвы в Москву.

Чудо 2. Выборочно-ударный труд

В тот момент, когда в начале июня пресс-служба ПФР бодро рапортовала, что заявления на детские выплаты рассматриваются даже быстрее установленных сроков, мое заявление тихо лежало где-то в недрах ПФР. При этом честно скажу, что на старшую дочь деньги пришли строго 1 июля. Хотя это заявление я подавал через те же Госуслуги в середине мая.

Подождав еще немного, в конце июня я решил уточнить судьбу 15 тысяч и позвонил в ПФР. В клиентской службе Останкинского района Москвы сказали, что на заявлении есть пометка «ошибка» и предложили прийти лично.

Что я и сделал 26 июня. Что там за «ошибка» мне никто не объяснил, зато предложили написать новое заявление. Уже от руки. Все документы отсканировал сотрудник ПФР и предложил ждать еще «дней 10».

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Чудо 3. СМС счастья

9 июля пришло СМС от загадочного абонента «PFR_Msk_7». В нем «в связи с отказом зачисления Банком выплаты на детей» меня просили уточнить реквизиты по некому телефону или на почту на Mail.ru. Почему сотрудники вроде бы большой госорганизации не пользуются корпоративными почтовыми ящиками все та же клиентская служба управления ПФР № 6 по г. Москве и Московской области уточнить не смогла, но сказала, что «это нормально». Видимо, также нормально, что по указанному номеру 7 495 6038571 лично я дозванивался каждый день в течение недели. Когда же наконец дозвонился, дама на другом конце провода заявила, что они занимаются выплатами детям с 3 до 16 лет. По ее версии, СМС мне прислал Банк.

А на просьбу представиться просто бросила трубку.

Чудо 4. Удовлетворитесь отказом!?

13 июля портал Госуслуг прислал мне уведомление: услуга оказана. А ПФР мне написал: «Вынесено отказное решение. По Вашему заявлению о предоставлении ежемесячной выплаты вынесено удовлетворительное решение». Понять эту абракодабру, вероятно, могли бы только герои Оруэлла, знакомые с «двоемыслием». Стоит ли упоминать, что никаких денег я так и не увидел?!

Попытка пообщаться с клиентской службой управления ПФР № 6 по г. Москве и Московской области закончилась полным провалом. Сотрудница, представившаяся Олесей Петровой, сообщила, что их отделение только берет документы и отправляет их дальше. Никакого номера у того заявления, которое я писал от руки, у них нет.

А на вопрос, почему не соблюдаются установленные правительством сроки выплат вообще заявила: «Спросите у правительства, почему они такие сроки ставят!».

Чудо 5. Выплата осуществлена...

В середине июля мы с женой решили, что раз мне ПФР деньги не хочет перечислять, мы попробуем написать заявление от имени жены. Однако эта попытка с треском провалилась. При попытке отправить заявление в личном кабинете на сайте ПФР появилась плашка «Выплата на этого ребенка уже была произведена. Подачи дополнительных заявлений не требуется».

Эти пособия — не фунт изюма. По крайней мере, для моей семьи. И я честно не понимаю, почему организация, созданная государством в том числе для «назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан» и живущая в том числе на мои отчисления, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства ведет себя просто по-хамски. И не только позорит себя, но и дискредитирует главу государства, обещавшего поддержку семьям.