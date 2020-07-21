Что ждет IT-компании в России: снижение налогов и не только

В развитых странах мира значительная часть ВВП приходится на IT-производство. Это разработка программ для офиса и промышленности, научные исследования для производства технической продукции, изобретение технологий добычи полезных ископаемых, космонавтика и т.д. Россия отстает от таких стран — и для сокращения отставания государство идет на довольно необычные меры.

Снижение налогов для IT-бизнеса

Среди мер экономического характера — снижение налогов для ИТ-бизнеса.

В ходе обращения к народу президент заявил, что для высокотехнологичной отрасли снизят вдвое ставку страховых взносов, до 7,6% (сейчас она составляет 14% и действует до 2023 года). А налог на прибыль — с 20% до 3%.

Большая часть расходов у компаний связана с выплатой заработной платы сотрудникам. Соответственно, значительное место в расходах занимают и отчисления во внебюджетные фонды. Поэтому снижение налога на прибыль будет являться большим плюсом для собственников IT-бизнеса, которые рассматривают возможность открытия компании в России или смены её юрисдикции на российскую.

Кроме того, снижение налоговых ставок для IT открывает возможность реинвестировать больше средств в развитие перспективных продуктов и снизить их стоимость, повысив тем самым их конкурентоспособность.

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Считается, что такие действия повлекут за собой рост количества наукоёмких производств, а также будут способствовать выбору иностранными IT-компаниями российской юрисдикции.

Налоги — это не всё

Однако стоит отметить, что налоговый климат является не единственным фактором, который характеризует юрисдикцию. Сюда можно отнести доступ к капиталу, размер внутреннего рынка, административные барьеры, судебную и правоохранительную системы. Во всех этих направлениях также требуются улучшения, чтобы можно было говорить о качественном скачке в области технологий.

Иными словами, налоги — это еще не всё.

Одной из мер правового характера, которые улучшат позиции высокотехнологичных компаний — принятие закона на основе законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Его подготовка началась вестись на основе распоряжения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 сентября 2018 г. № 146, в котором содержится концепция применения специальных режимов (так называемых «регулятивных песочниц»).

Суть законопроекта состоит в создании нового механизма правового регулирования отношений между государством и наукоёмкими предприятиями. Это значит, что по мере необходимости Правительство будет способствовать устранению каких-либо препятствий к появлению и внедрению новых технологий.

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Установление таких режимов предусматривается для компаний, которые разрабатывают технологии в 8 сферах:

промышленность;

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;

медицинская и фармацевтическая деятельность;

транспорт;

финансовый рынок;

дистанционная торговля;

строительство;

государственные и муниципальные услуги.

Предполагается, что использование этих режимов предоставит для IT-бизнеса возможность тестировать продукты и услуги в контролируемой среде, а также сократить время выхода на рынок при потенциально более низких затратах.

По сути, речь идёт о ситуации, когда для IT-компаний, участвующих в экспериментальном правовом режиме, будут действовать специальные правовые условия для вывода новых продуктов на рынок.

Предприятия, претендующие на статус участника экспериментального правового режима, должны будут подать соответствующую заявку в уполномоченный Правительством РФ орган. Статья 10 законопроекта предполагает установление правового режима при планируемом достижении хотя бы одного из положительных результатов. среди таких результатов — формирование новых видов экономической деятельности, расширение состава, повышение качества и (или) доступности товаров, работ, услуг, повышение производительности труда.

Если заявка утверждается, соответствующее заключение направляется в Правительство РФ с проектом внесения изменений в акт Правительства об установлении экспериментального правового режима и утверждения его программы.

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Для каждого из участников этой программы специальный правовой режим действует в течение срока до трёх лет. В течение этого срока осуществляется мониторинг деятельности IT-компании для сбора данных об эффективности «регуляторной песочницы». В текущей редакции законопроекта отсутствует возможность продления действия специального правового режима. Было бы целесообразно предусмотреть её, поскольку разработка и вывод некоторой продукции или технологии на рынок может занять больше времени, чем три года. В других странах, где применяется подобная концепция на постоянной основе, «регуляторная песочница» показала свою эффективность.

Сейчас законопроект находится в первом чтении, и можно предположить, что профильный комитет Госдумы внесёт дополнительные правки, которые позволят наряду с привилегиями экономического характера придать IT-бизнесу в России мощный импульс для роста.