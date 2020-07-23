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Как заполнить РСВ за полугодие 2020 для МСП и пострадавших отраслей в 1С:ЗУП 8.3

В соответствии с письмом ФНС от 9 июня 2020 г. № БС-4-11/9528@ и проверки контрольных соотношений показателей, введенных письмом ФНС России от 29.05.2020 № БС-4-11/8821@ полноценная реализация заполнения РСВ выполнена в 1С: ЗУП следующих версиях:

  • Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.97)
  • Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.491)

Отчитаться в инспекцию по взносам за полугодие 2020 год следует к 30-му июля 2020 года.

В статье разберем заполнение регламентированного отчета РСВ.

ИП и организации малого и среднего бизнеса с пониженным тарифом по взносам

Поговорим об организациях, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые используют пониженный тариф по взносам, при этом пониженные тарифы применяются только к выплатам, превышающим 12 130 рублей и тариф составляет

  • в ПФР — 10 %
  • в ФФОМС — 5 %
  • в ФСС— 0 %

Для указания кода тарифа плательщика нужно использовать код «20», а для указания физического лица:

  • «МС» — лица, застрахованные в сфере ОПС;
  • «ВЖМС» — застрахованные в сфере ОПС иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в РФ, а также лица, которым предоставлено временное убежище;
  • «ВПМС» — застрахованные в сфере ОПС иностранные граждане или лица без гражданства (кроме ВКС), временно пребывающие на территории РФ.

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ИП и организации, бизнес которых наиболее пострадал от коронавируса

Взносы с выплат ИП и организации за апрель, май, июнь 2020 года вправе рассчитывать по тарифу 0% (ст. 3 Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ)/

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Для указания тарифа плательщика нужно использовать код «21», а для указания физического лица:

  • «КВ» — лица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;
  • «ВЖКВ» — застрахованные в системе ОПС лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года N 4528-1 «О беженцах», с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;
  • «ВПКВ» — иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие на территории РФ, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

В программе для составления расчета по страховым взносам предназначен регламентированный отчет Расчет по страховым взносам ( Отчетность, справки —> 1С-Отчетность)

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В результате на экран выводится форма нового экземпляра отчета Расчет по страховым взносам. Для автоматического заполнения отчета по данным информационной базы нажмите на кнопку Заполнить.

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Рассмотрим варианты заполнения.

1. Для расчета страховых взносов по пониженному тарифу, первое, что нужно настроить — учетную политику (раздел Настройка -> Организации-> закладка Учетная политика и другие настройки -> ссылка Учетная политика) выберите вид тарифа: Субъектов малого или среднего предпринимательства

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Второе — рассчитать взносы за апрель, май, июнь:

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Например, начисленный оклад за апрель составил 100000 р, тогда взносы в ПФР с учетом пониженного тарифа: 12130*22% ((100000-12130))*10% = 2668,6 8787=11455,6

ФСС: 12130*2,9% = 351,77

ФОМС: 12130*5,1% ((100000-12130))*5%=618,63 4 393,5=5012,13

ФСС и НС без изменений, ставка не меняется.

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Экономия — 13180,5 р.

Третье — проверить расчеты отчетом Проверка расчетов взносов. Этот отчет позволяет сразу увидеть неточности в расчетах — база умноженная на ставку налога, выделяя ошибки красным цветом. Еще очень удобно анализировать и проверять в разрезе видов тарифа:

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Четвертое — сверить базу начислений с базой для расчета взносов, подойдет отчет Анализ взносов в фонды и Полный свод начислений. Если в настройках снять флажок Месяц начислений, то можно свод сформировать нарастающим итогом.

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Пятое, когда все проверили, ошибки исправили, можно формировать отчет РСВ. Приложение 1 к Разделу 1 разделилось на 2 пункта — код тарифа 01 и 20

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В нашем примере у сотрудника получилось превышение предельной базы.

Предельные величины можно посмотреть, сверить или изменить при необходимости показали:

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Превышение произошло в июне, были начислены оклад — 100000 премия — 850000:

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Распределение в разрезе начислений происходит следующим образом:

находится доля МРОТ к заработку сотрудника: 12130/950000 = 0,01276842, далее, эта доля находится в окладной части и премии: 100000*0,01276842 = 1276,84 и 850000*0,01276842 = 10853,16

Возвращаемся к отчету. Приложение 2 к Разделу 1 также разделилось на 2 пункта — код тарифа 01 и 20:

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Раздел 3 также имеет разделение в разрезе кодов помесячно базы и сумм по страховых взносам.

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После проверки заполнения формы необходимо воспользоваться контрольным соотношением, встроенным в системе по алгоритму:

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Можно отобрать только ошибки:

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Ошибка 50013473. Если в организации, применяющей льготный тариф для субъектов малого и среднего бизнеса, начислить сотруднику частично облагаемую материальную помощь, то взносы будут рассчитаны корректно, а в Расчете по страховым взносам произойдет некорректное отражение скидки по материальной помощи по основному и льготному тарифам. В результате сумма облагаемой базы не будет соответствовать начисленным взносам и соответственно в отчете по страховым взносам не сойдутся контрольные соотношения.

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Покажу на примере. Начислим сотруднику материальную помощь 5000 р.:

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Причиной является ошибка, которая проявляется в отчетах Анализ взносов в фонды и Проверка расчета взносов (Налоги и взносы —> Отчеты по налогам и взносам), где распределенная скидка не соответствует указанной в отчете базе для взносов.

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36390-882,18*22=7811,72 — сумма налога в ПФР по основному тарифу;

(1048610-3117,82-158000)*10 = 88749,218 — сумма налога в ПФР по пониженному тарифу.

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Таким образом, база не соответствует взносам, варианты — поправить ручно или дождаться обновления. Разработчики обещали исправить данную ошибку в период 13-17 июля.

2. Для расчета страховых взносов по нулевым тарифам в учетной политике организации (раздел Настройка -> Организации -> закладка Учетная политика и другие настройки -> ссылка Учетная политика) выберите вид тарифа Для отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции. Но не забыть, что данный тариф с июля отменяется.

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Схема по начислениям взносов и проверке аналогичная, описанная в пункте выше. Перейдем сразу в отчет РСВ:

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Приложение 1 к Разделу 1 разделилось на 2 пункта — код тарифа 01 и 21:

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Приложение 2 к Разделу 1 разделилось на 2 пункта — код тарифа 01 и 21:

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В Приложении 3 необходимо показать суммы выплат:

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После проверки заполнения формы, необходимо воспользоваться контрольным соотношением.

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Конечно, в данной статье рассмотрены простые примеры, и к сожалению, охватить всё и описать все нюансы — невозможно.

Надеемся, что сквозные примеры помогли продемонстрировать основную логику расчетов, пропорций и методов расчета страховых взносов с учетом новых контрольных соотношений и соответственно формирование отчета. И формирование РСВ займет минимум вашего времени и доставит огромное удовольствие от полученного протокола о том, что отчет принят! Удачи всем!!

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