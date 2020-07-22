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Как и где можно привлечь инвестиции в эпоху кризиса

Сейчас ситуация на рынке достаточно сложная, и в целом падение экономики не остановилось и даже не замедлилось. По прогнозам агентства Bloomberg по итогам второго квартала ВВП России упадет до уровня 90-х годов.

На текущий момент Travel-индустрия просела более, чем на 90%, ресторанный бизнес — на 80%, автомобильная индустрия на таких крупных рынках, как, например, Китай и Европа, демонстрирует минус порядка 50%.

В этом плане мы не уникальны. Инвестиций тоже стало меньше, мероприятия для стартапов и возможность выступать на различных площадках перед инвесторами и бизнес-ангелами сократились. Тем не менее на рынке есть бизнесы, которые продолжали расти.

Какие индустрии в плюсе?

Из растущих сегментов можно отметить несколько. В первую очередь, это сегмент online meetings — любые продукты для видеоконференций и видеосвязи. Отличным примером можно назвать сервис Zoom, прирост клиентов компании кратно превысил ожидания.

Резкий рост показали различные сервисы food delivery, которые и сейчас продолжают расти. Я думаю, что этот рост еще будет держаться в ближайшее время, но сократится, когда оставшиеся в живых рестораны и другие точки питания полностью восстановят свою работу.

Еще одним наиболее показательным и перспективным сегментом на сегодняшний день можно назвать онлайн-образование. Также продолжает расти онлайн-медицина и телемедицина. По моему мнению, все, что связано с консультациями, начиная от психологов и заканчивая различными другими медицинскими специалистами, определенно будет расти. В других странах, например в США, снижаются различные регуляторные ограничения для того, чтобы увеличить возможность проводить различные консультации именно в формате телемедицины.

Очевидно, что весь Е-commerce рынок или онлайн-шоппинг тоже демонстрируют резкий скачок вверх, от чего сильно пострадали ритейлеры. Совсем недавно закрылось одно из крупнейших американских предприятий розничной торговли JCPenney, которое существовало 118 лет, а испанская корпорация Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius) планирует закрыто до 1200 магазинов по всему миру и сделать ставку на онлайн-продажи.

Скорее всего, большие сети и моллы будут продолжать страдать и закрываться, так как небольшие компании-ритейлеры покинут свои площади. Онлайн-шоппинг продолжает расти, гиганты становятся ещё больше. К примеру, компания Amazon за последние пару месяцев наняла более 150.000 сотрудников, уволенных из других отраслей. Оборот компании достигал $11 тысяч в секунду.

Онлайн-фитнес — одна из сфер, которая достаточно быстро «переобулась» и показала свой рост, появились даже проекты, которые привлекли инвестиции.

В целом, онлайн-сервисы хорошо растут, потому что люди во время пандемии больше времени проводят в сети и тратят его на игры и развлечения (различные видеостриминговые сервисы, начиная от кино и заканчивая Twitch).

Сервисы по удаленному управлению командами, коллаборативные сервисы для совместной работы онлайн и в принципе все, что около диджитализации тоже привлекли инвестиции, так как многие компании были вынуждены переключиться на эти инструменты в своей работе.

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Как искать инвестиции стартапам на разных стадиях?

Сейчас стартапу довольно трудно поднять инвестиции на ранних стадиях, на такие проекты чаще всего обращают внимание частные инвесторы и бизнес-ангелы, которые работают в корпорациях или имеют бизнес в реальном секторе. С ослаблением экономики их финансовые возможности сократились.

Отсюда следует, что стартапам на ранних стадиях стоит воспользоваться личными средствами, а также займами и кредитами для развития и реализации своей идеи. Никто не знает, как долго и насколько остро мы будем переживать спад, поэтому наличие собственной подушки безопасности определенно поможет вам устоять на ногах и дойти до следующего уровня подъема инвестиций.

Несмотря на то, что акселерационных программ и стартап-конкурсов стало меньше, шансы попасть в стоящую программу все еще сохранились, ведь только в акселераторе можно в самые сжатые сроки прокачать свой проект при помощи отраслевых специалистов и найти инвесторов.

Здесь следует обратить внимание на программы, которые схожи инвестиционным фокусом с вашим стартапом или перепрофилировать свою идею под конкретную стабильную сферу экономики, попробуйте создать новый продукт из наиболее востребованных на текущий момент отраслей.

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Стартапам на более поздних стадиях с готовым MVP, командой и продуктом следует искать инвестиции у профессиональных инвесторов — супер-ангелов, посевных, либо венчурных фондов. У них сейчас появилась отличная возможность вкладывать в быстрорастущие на гребне волны стартапы, которые, захватив целевую аудиторию сегодня, сумеют ее удержать даже после того, как пандемия спадет.

Рассчитывать на их поддержку стоит хотя бы потому, что финансовые средства, которые находятся в фонде должны быть так или иначе распределены в виде инвестиций. Если они просто лежат без дела или фонд существует, но не инвестирует, значит команда не эффективна и может потерять доверие своих инвесторов LP. Однако инвестировать они будут скорее в максимально востребованные в текущей ситуации стартапы, нежели в рядовые продукты и технологии.

Определенно стоит заранее изучить запросы фондов и их ожидания, а затем уже выходить с конкретным предложением к инвестору. Причем питч должен быть четким и удовлетворять всем потребностям инвестора, в противном случае конкуренты с легкостью займут ваше место.

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Стартапы поздних стадий уже являются стабильными состоявшимися компаниями, главная задача которых — оптимизировать базу пользователей в своей нише и масштабировать продукт на другие сегменты рынка и регионы. Инвестируют в такие компании крупные профессиональные венчурные фонды. Они менее склонны к риску и более тщательно выбирают проекты.

Фонду важно получить максимальную прибыль от стартапа через поднятие более крупного раунда, а также хороший exit через продажу компании или выход стартапа на IPO. Инвестирование на поздних стадиях было и остается выгодным, просто требует большего внимания к вопросам минимизации рисков и проведению Due Diligence. На это требуется время, поэтому фонд остается в вашем cap table надолго, а размер инвестиций исчисляется миллионами долларов.

Таким образом, те, кто находится в активной фазе фандрайзинга, должны напрямую стучаться в крупные инвестиционные фонды или обратиться к посредникам и потратить кризисный период на подготовку к IPO.

Вместо эпилога

Независимо от стадии развития стартапам стоит обратить внимание на быстрорастущие сегменты экономики и возможно постараться перепрофилировать свой бизнес или создать новый продукт в сфере Digital. Кроме того, стартапы должны выходить к инвестору с конкретным предложением, а не тратить свое время на массовые рассылки.

Текущая экономическая ситуация бросает новые вызовы не только технологическим компаниям, но и просто малому и среднему бизнесу. Тем не менее некоторые игроки рынка показывают стабильный рост и получают инвестиции, потому что инвесторы даже в кризис продолжают работать, продолжают смотреть и проводить сорсинг технологических компаний.

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