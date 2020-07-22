Как и где можно привлечь инвестиции в эпоху кризиса

Сейчас ситуация на рынке достаточно сложная, и в целом падение экономики не остановилось и даже не замедлилось. По прогнозам агентства Bloomberg по итогам второго квартала ВВП России упадет до уровня 90-х годов.

На текущий момент Travel-индустрия просела более, чем на 90%, ресторанный бизнес — на 80%, автомобильная индустрия на таких крупных рынках, как, например, Китай и Европа, демонстрирует минус порядка 50%.

В этом плане мы не уникальны. Инвестиций тоже стало меньше, мероприятия для стартапов и возможность выступать на различных площадках перед инвесторами и бизнес-ангелами сократились. Тем не менее на рынке есть бизнесы, которые продолжали расти.

Какие индустрии в плюсе?

Из растущих сегментов можно отметить несколько. В первую очередь, это сегмент online meetings — любые продукты для видеоконференций и видеосвязи. Отличным примером можно назвать сервис Zoom, прирост клиентов компании кратно превысил ожидания.

Резкий рост показали различные сервисы food delivery, которые и сейчас продолжают расти. Я думаю, что этот рост еще будет держаться в ближайшее время, но сократится, когда оставшиеся в живых рестораны и другие точки питания полностью восстановят свою работу.

Еще одним наиболее показательным и перспективным сегментом на сегодняшний день можно назвать онлайн-образование. Также продолжает расти онлайн-медицина и телемедицина. По моему мнению, все, что связано с консультациями, начиная от психологов и заканчивая различными другими медицинскими специалистами, определенно будет расти. В других странах, например в США, снижаются различные регуляторные ограничения для того, чтобы увеличить возможность проводить различные консультации именно в формате телемедицины.

Очевидно, что весь Е-commerce рынок или онлайн-шоппинг тоже демонстрируют резкий скачок вверх, от чего сильно пострадали ритейлеры. Совсем недавно закрылось одно из крупнейших американских предприятий розничной торговли JCPenney, которое существовало 118 лет, а испанская корпорация Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius) планирует закрыто до 1200 магазинов по всему миру и сделать ставку на онлайн-продажи.

Скорее всего, большие сети и моллы будут продолжать страдать и закрываться, так как небольшие компании-ритейлеры покинут свои площади. Онлайн-шоппинг продолжает расти, гиганты становятся ещё больше. К примеру, компания Amazon за последние пару месяцев наняла более 150.000 сотрудников, уволенных из других отраслей. Оборот компании достигал $11 тысяч в секунду.

Онлайн-фитнес — одна из сфер, которая достаточно быстро «переобулась» и показала свой рост, появились даже проекты, которые привлекли инвестиции.

В целом, онлайн-сервисы хорошо растут, потому что люди во время пандемии больше времени проводят в сети и тратят его на игры и развлечения (различные видеостриминговые сервисы, начиная от кино и заканчивая Twitch).

Сервисы по удаленному управлению командами, коллаборативные сервисы для совместной работы онлайн и в принципе все, что около диджитализации тоже привлекли инвестиции, так как многие компании были вынуждены переключиться на эти инструменты в своей работе.