Вправе ли контрагент требовать вместо УПД счет-фактуру?

Не существует каких-либо разъяснений, на основании которых налогоплательщики могли бы сделать вывод, правомерно или неправомерно отказывать в принятии или выдаче первичных документов в определенной форме, если в документе указаны все требуемые реквизиты.

Но выпущено множество разъяснений ФНС и Минфина, подтверждающих безопасность принятия и выставления счета-фактуры с дополнительными реквизитами или объединяющего в себе как счет-фактуру, так и иной первичный документ — УПД.

Так, Минфин в своем письме от 16.06.2014 № 03-07-09/28664 разъясняет, что «Нормами Кодекса и постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137 „О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость“ указание в счете-фактуре дополнительной информации не запрещено. Поэтому указание такой информации, предусмотренной УПД, форма которого рекомендована к применению ФНС, не является основанием для отказа в вычете сумм НДС, предъявленных продавцом покупателю».

ФНС РФ в письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ пояснила, что любая организация может объединить информацию первичных документов и счетов-фактур, так как по многим позициям она дублируется, это не будет нарушать законодательство. Если при этом требования Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и гл. 21 НК РФ не нарушаются, то такой налогоплательщик не может лишиться возможности учитывать оформленный факт хозяйственной жизни в целях бухгалтерского учета, так же как и права использования вычета по НДС.

У организации есть в таком случае и право подтвердить свои затраты по налогу на прибыль.

А в письме ФНС РФ от 27.05.2015 № ГД-4-3/8963 говорится о том, что даже и в рамках одного договора (например, поставки), могут быть выставлены и УПД со статусом «1», и счет-фактура.

Учитывая это, вы можете оформлять в форме УПД не только договоры поставки, но и оказания услуг, выполнения работ.

Достигнутые договоренности по оформлению первичных документов по сделкам фиксируйте в договорах с контрагентами.

Вопросы же о взаимодействии со своими партнерами относительно применения тех или иных форм первичных документов, счета-фактуры или УПД решаются в договорах с ними, а не на уровне законодательных запретов или разрешений.

С 2013 года применение унифицированных форм первичной документации больше не регламентируется законодательством о бухгалтерском учете.

Организация вправе установить самостоятельно, по каким формам первичной документации ей работать.

Логично будет для большей свободы выбора в своей учетной политике утвердить оба варианта форм документа, служащего основанием для принятия к вычету «входного» НДС вашими покупателями. В таком случае у вас не возникнет ситуаций, когда вы будете вынуждены решать вопросы, подобные поставленному, рискуя потерять покупателя или сузить круг своих контрагентов из-за жесткости своей позиции.

Да и вы, являясь покупателем, не будете ограничены, как ваш контрагент, в заданном вопросе, в возможности учета обеих форм при получении уже от вашего поставщика счетов-фактур с актами или накладными вместо УПД.

В конце концов рекомендуемая форма УПД должна служить для удобства взаиморасчетов с контрагентами, а не для их затруднения.

Таким образом, правомерность отказа в выставлении или принятии счета-фактуры или УПД зависит не столько от законодательства, сколько от договоренностей, зафиксированных в документе по сделке.

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Согласно разъяснениям контролирующих ведомств и вы, и ваш контрагент могут и принять к учету, и выставить УПД, при этом никаких затруднений в получении вычета по НДС, учета в расходах возникать не должно.

Весь вопрос заключается в воле сторон пойти навстречу друг другу. Это можно сделать, внеся небольшое изменение в свою учетную политику.

Ответ подготовлен Натальей Салиховой, старшим специалистом службы правового консалтинга компании РУНА