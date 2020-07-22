Вправе ли контрагент требовать вместо УПД счет-фактуру?
Вопрос: Наша организация, согласно учетной политике, применяет УПД. Клиент в ответ на предоставленный нами УПД по оказанным услугам прислал официальное письмо о том, что в учетной политике их организации не прописано применение УПД. Поэтому наши документы они отказываются принимать и просят предоставить счет-фактуру и акт. Правомерно ли их несогласие принять от нас УПД? И можем ли мы отказать им в предоставлении счета-фактуры и акта?
Ответ:
Отказ контрагента в принятии универсального передаточного документа (УПД) правомерен, как закономерен и ваш отказ в предоставлении счета-фактуры и акта вместо УПД, если в учетной политике партнеров по сделке утвержден только один вид такого документа.
Требование законодательства заключается лишь в том, чтобы локальный акт организации (как правило, приказ, утверждающий учетную политику) определял применяемые ею формы первичных документов. Использование счета-фактуры и УПД со статусом «1» в рамках одного договора не является препятствием для принятия сумм НДС к вычету. Решение вопроса лежит в плоскости не законодательства, а договорных отношений и содержания учетной политики контрагентов.
Если для вашей организации является принципиальным вопрос выставления исключительно УПД, то круг ваших возможных контрагентов-покупателей может сузиться до того их количества, которые согласны принимать документы, связанные с НДС, только в форме УПД.
Аналогично ваш контрагент сможет работать и закупать необходимые ему для деятельности товары, работы, услуги исключительно у тех поставщиков, которые выставляют привычные счета-фактуры и акты или накладные.
Форма УПД рекомендована письмом ФНС РФ от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. Выставленная со статусом «1», она позволяет покупателю принимать к вычету НДС и обходиться одним документом, который служит и счетом-фактурой, и «первичкой» — актом или ТТН, ТОРГ-12 или ОС-1.