Шесть признаков того, что вам нужно сменить банк

В 2010 году «Пушкино» АБ (ОАО) активно предлагало открыть вклады с доходностью от 10% до 15%, тогда как средняя процентная ставка по вкладам на тот момент составляла около 8 %. Благодаря выгодности предложений по открытию за два года размер активов банка вырос в несколько раз за счет привлеченных средств (с 5 634 млн. руб. до 27 621 млн. руб.). В начале 2013 года у «Пушкино» АБ (ОАО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Центральным Банком РФ и Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» установлено, что большинство привлеченных кредитной организацией средств похищено контролирующими её лицами. Вклады привлекались исключительно в целях их хищения. «Сценарий» привлечения денежных средств в целях их хищения повторялся неоднократно. Таким образом похищены денежные средства из «Транспортный» КБ (ООО), «ОПМ-Банк» КБ (ООО), «АО «Метробанк», «Мастер-Банк» (ОАО) и других кредитных организаций.

В целях минимизации риска рекомендуем ежемесячно отслеживать информацию о предложениях своего банка по вкладам и сопоставлять процент доходности со среднерыночным.

Получить информацию предложениях по вкладам в других кредитных организациях возможно на интернет-ресурсе «Банки.ру» www.banki.ru/products/deposits/?source=main_menu_deposits.

При существенном превышении процента доходности по вкладу в вашем банке над среднерыночным показателем настоятельно рекомендуем ознакомиться с балансовыми показателями кредитной организацииза последние 3 года на интернет-сервисе Центрального Банка РФ www.cbr.ru/fmp_check/. Если вы увидите существенный рост активов банка (от 50 до 100% за год) за счет привлеченных средств, стоит задуматься о смене банка.

3. Смена акционеров на неизвестных лиц, не имеющих опыта в банковской сфере. Негативная репутация акционеров, руководителей банка

Деятельность банка, как и любого хозяйственного общества, напрямую зависит от квалификации и профессионализма контролирующих его лиц. Кроме того, законодательство предусматривают ответственность этих лиц за причинение вреда их противоправными действиями. Банк России тщательно проверяет информацию об акционерах кредитных организаций, имеющих более 10 % акций.

Однако подобные меры в отношении акционеров-миноритариев не применяются.

Зачастую недобросовестные банкиры перед началом осуществления сомнительных сделок выходят из состава акционеров в целях ухода от ответственности за доведение кредитной организации до банкротства. Вместо них акционерами становятся ранее неизвестные в банковской сфере лица, каждый из которых имеет менее 10 % акций. Подобная смена акционеров происходит и при приобретении неизвестным лицом банка для осуществления сомнительных операций.

К примеру, 01.06.2013 в ЗАО «ТюменьАгроПромБанк» полностью сменились акционеры по приведенной выше схеме. А уже с 1 августа 2013 года банк начал проводить сомнительные операции, что привело к отзыву у него лицензии 19 декабря следующего года.

Неблагоприятным фактором для будущего банка может выступать и опубликование в СМИ негативной информации об акционерах, руководителях банка.

Ознакомиться с информацией о лицах, под контролем которых находится кредитная организация, клиенты могут на соответствующем разделе официального сайта Центрального Банка РФ https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/co_schema/ либо путем использования системы «Спарк-Интерфакс».

Рекомендуем ежемесячно проверять информацию о составе акционеров вашей кредитной организации, её руководителей, после чего изучать информацию о них в различных интернет-ресурсах (СМИ, специализированные сайты http://www.compromat.ru/). И при появлении подозрительной информации «включать голову».

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4. Неисполнение обязательных нормативов Центрального банка РФ

Банк России установил для всех кредитных организаций России 9 обязательных нормативов, неисполнение которых влечет применение различных штрафных санкций, вплоть до отзыва лицензии.

Основными нормативами являются: Н1 — норматив достаточности капитала (минимум 8%), Н2, Н3, Н4 — нормативы ликвидности (минимум 15%, минимум 50%, максимум 120% соответственно).

Ознакомиться с выполнением нормативов своей кредитной организации клиент может на интернет-сервисе Центрального банка РФ www.cbr.ru/fmp_check/. Расчет нормативов публикуется ежемесячно.

В случае неоднократного нарушения вашей кредитной организацией какого-либо из основных нормативов стоит задуматься о смене банка.

К примеру, «Уралтрансбанк» (ПАО) лишился лицензии из-за неоднократного нарушения норматива Н1.

5. Существенное увеличение объема вложений в ценные бумаги

Вложения в ценные бумаги служат для кредитных организаций инструментом извлечения прибыли и поддержания ликвидности. Но только при условии, что банк приобретает высоколиквидные ценные бумаги. Нередки случаи, когда недобросовестные банкиры выводят из банка активы под видом приобретения ценных бумаг либо приобретая неликвидные ценные бумаги у аффилированных лиц по завышенной стоимости.

Например, ЗАО «ТюменьАгроПромБанк» приобрело фактически отсутствующие ценные бумаги на сумму более 1 млрд. руб., а в преддверии банкротства Банк СБРР (ООО) кредитная организация вложила в абсолютно неликвидные ценные бумаги более 1 млрд. руб.

Отследить совершение недобросовестными банкирами таких сделок для клиента практически невозможно: соответствующей информации нет в открытом доступе. Вместе с тем, клиент может обезопасить себя и в этом случае. Объем вложений в ценные бумаги большинства крупных и стабильных банков в России составляет около 10% от общего размера активов.

Такая доля позволяет кредитным организациям «оставаться на плаву» даже в случае хищения/обесценивания принадлежащих им ценных бумаг. Тогда как существование банков с объемом вложений в ценные бумаги более 20% от размера активов напрямую зависит от ликвидности/наличия ценных бумаг.

В связи с этим рекомендуем отслеживать информацию об объеме вложений вашего банка в ценные бумаги на сайте Банка России. Существенный рост объёма вложений — хороший повод задуматься.

6. Информация в СМИ об осуществлении банком «обнальных», «транзитных» операций

Одним из нарушений, за которое банк может лишиться лицензии, является нарушение «антиотмывочного» законодательства. Узнать о совершении такого рода нарушений возможно на сайте Банка России, где публикуется информация о фактах привлечения кредитных организаций к административной ответственности, либо на интернет-ресурсах СМИ (банки.ру, рбк, коммерсантъ).

К примеру, в 2013 году ОАО «Банк24.ру» привлекался регулятором к административной ответственности за нарушение «антиотмывочного» законодательства, а уже в 2014 лишился лицензии за аналогичные нарушения.

В связи с этим рекомендуем регулярно (каждый месяц) изучать указанные интернет-ресурсы. В случае выявления факта нарушения «антиотмывочного» законодательства — принимать свои «меры клиентского реагирования».

Подводя итог, отметим, что даже соблюдение всех указанных мер предосторожности не может на 100% гарантировать клиенту, что лицензия у его банка не будет отозвана, и он сохранит свои денежные средства.

Поэтому при размещении денежных средств в кредитных организациях в первую очередь рекомендуем убедиться, что ваш банк является участником системы страхования вкладов. Сделать это возможно на официальном сайте ГК «АСВ» https://www.asv.org.ru/.

По федеральному закону «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 N 177-ФЗ денежные средства физических лиц, ИП, юридических лиц, являющихся малыми предприятиями, застрахованы в пределах 1 400 000 руб. И при отзыве лицензии у такого банка указанные категории лиц получат страховое возмещение в размере остатка денежных средств в банке, но не более 1 400 000 руб.

Так что размещение денежный средств в банках, участниках системы страхования вкладов, в пределах суммы страховой выплаты для физических лиц, ИП, юридических лиц, являющихся малыми предприятиями, является абсолютно безопасным.

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Однако не только отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций способен оказать негативное влияние на экономическое положение клиентов. Применение кредитной организацией «заградительных тарифов» может поставить любой бизнес в затруднительное положение.

«Заградительные тарифы» по сути являются комиссией, удерживаемой кредитной организацией при совершении клиентом операций, потенциально нарушающих «антиотмывочное» законодательство. Размер «заградительного тарифа» может достигать 30% от суммы платежа. На первый взгляд, такие тарифы не представляют риска для добросовестных клиентов, Однако факт, что кредитная организация самостоятельно определяет для себя, в каком случае применить «заградительный тариф», должен настораживать.

Фактически банк, используя «заградительный тариф», может списать комиссию от любой осуществленной клиентом операции. И оспорить данное решение можно будет только в судебном порядке.

ФАС России активно выступает за отмену «заградительных тарифов». Суды также зачастую признают их применение незаконным. Однако кредитные организации по-прежнему продолжают активно их применять.

Учитывая все риски применения «заградительных тарифов», их наличие в вашем банке также является основанием чтобы задуматься о переходе в другой банк. Получить информацию о наличии и размере «заградительного тарифа» вы можете изучив официальные тарифы банка за расчетно-кассовое обслуживание и свой договор банковского счета.