Шесть признаков того, что вам нужно сменить банк

Семь лет назад Центральный банк РФ начал «расчистку» банковского сектора от недобросовестных организаций. С тех пор количество кредитных организаций в России сократилось практически вдвое (с 828 до 436), однако «расчистка» на этом не завершена. Регулятор по сей день продолжает отзывать лицензии у недобросовестных банков.
Отзыв лицензии негативно сказывается на экономическом положении клиентов банков: вкладчики лишаются принадлежащих им накоплений, замораживается деятельность хозяйственных обществ.
Чтобы этого не случилось, следует проявлять осмотрительность и регулярно следить за деятельностью кредитной организации.
Вот шесть ключевых, на наш взгляд, признаков, которые говорят, что стоит задуматься о смене банка.
1. Снижение кредитного рейтинга банка, работа в убыток
Кредитный рейтинг является индикатором, свидетельствующим о надежности кредитной организации. Рейтинг формируется на основании официальной отчетности. Чем выше рейтинг — тем стабильнее считается банк.
Центральным Банком РФ аккредитовано два рейтинговых агентства, на регулярной основе осуществляющих оценку кредитных организаций в России, — «АКРА» и «Эксперт РА». Вся необходимая информация о рейтингах банков размещается на официальных сайтах данных компаний www.acra-ratings.ru/ratings/issuers, www.raexpert.ru/ratings/. Кредитный рейтинг имеет буквенные обозначения «А», «В», «С».
«А» является наивысшим рейтингом, «С» — худшим из возможных.
Кроме ознакомления с информацией рейтинговых агентств любой может ознакомиться с отчетностью кредитной организации на сайте Банка России. Там создан даже специальный сервис «проверить финансовую организацию» www.cbr.ru/fmp_check/. С его помощью можно самостоятельно отслеживать изменение финансовых показателей кредитной организации.
Рекомендуем клиентам кредитных организаций ежемесячно знакомиться с кредитным рейтингом банка на интернет-ресурсах агентств «АКРА» и «Эксперт РА», использовать сервис по проверке финансовых организации на сайте Центрального Банка РФ.
При установлении факта убыточной деятельности банка либо снижения кредитного рейтинга до «С» стоит задуматься о смене банка.
2. Агрессивная политика по привлечению вкладов
Одним из основных видов деятельности любой кредитной организации является привлечение вкладов физических и юридических лиц. За счет этих средств кредитная организация проводит большинство своих операций. Именно поэтому банки активно рекламируют свои розничные продукты, привлекая как можно больше вкладчиков и тем самым увеличивая свой масштаб деятельности.
Однако встречаются и недобросовестные банкиры, привлекающие вклады, чтобы их затем похитить. Наиболее ярким примером такого рода явления является деятельность «Пушкино» АБ (ОАО).