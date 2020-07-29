Отпускные-2020: позиции Минтруда и Роструда

Минтруд же в письме № 14-1-В-585 от 18.05.2020 ссылается на подпункт «е» пункта 5 «Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (утв. Постановлением правительства РФ № 922 от 24.12.2007). В этом пункте перечислены периоды и начисленные за это время суммы, которые необходимо исключать при исчислении среднего заработка.

По мнению Минтруда, введение нерабочих дней с сохраняемым заработком соответствует пп. «е» п. 5 Положения, а значит, этот период и оплату требуется исключить при расчете среднего заработка.

Однако на данный момент Роструд согласен с мнением Минтруда, о чем свидетельствуют на портале ответы на вопросы № 131994 от 14.06.2020 и № 131953 от 12.06.2020.

Хотя письма и официальные ответы Минтруда и Роструда не являются нормативными актами и носят только рекомендательный характер, тем не менее ими стоит руководствоваться, т.к. мнения данных ведомств широко используются на практике трудовыми инспекторами при проверках.

Важно: 1. Если организация имела право на продолжение работы в объявленные нерабочие дни, либо сотрудники по дополнительному соглашению к трудовому договору работали удаленно (то есть в табеле отражены рабочие дни), то данный заработок и дни при дальнейшем расчете среднего заработка исключать не нужно. 2. Если же организация не работала в период самоизоляции и работникам выплачивалась сохраняемая денежная оплата (то есть в табеле отражены дни как нерабочие с оплатой), то в данном случае в соответствии с позицией Роструда и Минтруда нерабочие дни и выплаты за них нужно исключить из расчета среднего заработка (то есть в ситуациях, когда фактически сотрудник не работал). 3. Если работодатель уже оплатил сотруднику отпускные и при расчете среднего заработка ошибочно учел выплаты в нерабочие дни, то отпускные необходимо пересчитать. А если при перерасчете получится доплата, то ее необходимо выплатить сотруднику и начислить компенсацию за каждый просроченный день выплаты в размере 1/150 ставки рефинансирования. При удержании пересчитанного отпуска нужно взять у сотрудника заявление об удержании.

Как учитывать нерабочие 24 июня и 1 июля при начислении отпускных

Указом Президента РФ № 345 от 29.05.2020 24 июня объявлен как нерабочий день с сохранением заработной платы по случаю проведения парадов Победы, посвященных 75 годовщине ВОВ. То есть здесь ситуация такая же, как и в период нерабочих дней марта-мая 2020 в связи с коронавирусом.

Это означает, что при исчислении отпускных сохраняемую на 24 июня оплату не нужно учитывать при расчете среднего заработка (письмо Минтруда № 14-1/В-585 от 18.05.2020).

Кроме того, если на данный нерабочий день выпадает основной ежегодный или дополнительный отпуск, то дни отпуска на день продлеваться не будут, поскольку в соответствии со ст. 120 ТК РФ в ежегодный отпуск не включаются только нерабочие праздничные дни, а 24 июня праздничным днем не является. В ст. 112 ТК РФ указан полный перечень нерабочих праздничных дней.

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Что касается 1 июля, то здесь ситуация более запутанная. Этот день определен Указом Президента № 354 от 01.06.2020 г. как день проведения голосования в России по вопросу внесения изменений в Конституцию.

В ч. 5 ст. 2 Закона РФ о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ от 14.03.2020 г. указано следующее: «Если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день в силу настоящего Закона является нерабочим днем. Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом РФ применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни».

То есть в рамках оплаты данный нерабочий день приравнивается к праздничному, введение такого дня не уменьшает оплату труда за полный месяц и в случае фактического выхода на работу сотрудника в этот день полагается двойная оплата (ст. 153 ТК РФ). Выходит, поскольку это нерабочий «праздничный» день, то исключать его из среднего заработка при расчете отпускных не стоит. Однако советуем дождаться каких-либо письменных разъяснений по данному вопросу от Минтруда.

Также из Закона не понятно, включается ли этот день в дни ежегодного отпуска сотрудника или нет? Как уже было отмечено ранее, в ст. 112 ТК РФ перечислены все нерабочие праздничные дни и в их списке 1 июля отсутствует, следовательно, если на ежегодный оплачиваемый отпуск работника выпадает этот день, то продлевать отпуск не нужно. Это также утверждает и Роструд на сайте «Онлайнинспекция.рф»: в число дней ежегодного отпуска не включаются нерабочие праздничные дни, 24 июня и 1 июля 2020 г. нерабочими праздничными днями не являются.

Получается, что 1 июля, с одной стороны, вроде бы и праздничный день (исходя из порядка его оплаты по нормам Закона № 1-ФКЗ от 14.03.2020г.), но, с другой стороны, официального статуса праздничного дня по трудовому законодательству у него нет и считается он нерабочим днем по Указу Президента.

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Не забудьте также с 1 июня 2020 г. при оформлении платежного поручения для перечисления отпускных указать код вида дохода «1» в соответствии с Указанием Банка России № 5286-У от 14.10.2019.

Пример расчета отпускных с учетом нерабочих «президентских» дней

Сотрудник Романеев А. А. работает в компании 2 года, оплата труда производится по ежемесячному окладу 25000 руб. В период нерабочих дней с 30.03.2020 по 30.04.2020 и с 06.05.2020 по 08.05.2020 Романеев А.А. не исполнял трудовые обязанности, но заработная плата за ним сохранялась. По заявлению он уходит в отпуск на 14 календарных дней с 22.06.2020 по 05.07.2020.

В ежегодный отпуск входят 2 нерабочих дня (24 июня и 1 июля), но, как было указано ранее в статье, в соответствии с трудовым законодательством РФ эти дни не относятся к нерабочим праздничным дням, поэтому отпуск продлеваться на 2 дня не будет.

Расчетным периодом при исчислении отпускных является период 12 месяцев с 01.06.2019 по 31.05.2020. В течение этого периода Романеев А.А. был на больничном с 01.11.2019 по 06.11.2019, а также в ежегодном отпуске с 01.08.2019 по 21.08.2019.

Расчет отпускных будет следующим (согласно мнению Минтруда об исключении периода нерабочих дней из расчета среднего заработка), как указано в таблице 1.

Таблица 1. Расчет отпускных для примера

№ п/п Месяц расчетного периода Сумма учитываемого заработка при расчете отпускных (руб.) Расчетные дни (по коэффициенту 29,3) 1 Июнь 2019г. 25000,00 29,3 2 Июль 2019г. 25000,00 29,3 3 Август 2019г. (отпуск 01.08.19-21.08.19) 7955,00 9,45 (29,3/31дн×10дн) 4 Сентябрь 2019г. 25000,00 29,3 5 Октябрь 2019г. 25000,00 29,3 6 Ноябрь 2019г. (больничный 01.11.19 −06.11.19) 21250,00 23,44 (29,3/30дн×24дн) 7 Декабрь 2019г. 25000,00 29,3 8 Январь 2020г. 25000,00 29,3 9 Февраль 2020г. 25000,00 29,3 10 Март 2020г. 22619,00 (25000,00/21дн×19дн) 27,41 (29,3/31дн×29дн) 11 Апрель 2020г. 0 0 12 Май 2020г. 20588,00 (25000,00/17дн×14дн) 26,46 (29,3/31дн×28дн) Итого 247412,00 291,86

Средний дневной заработок = 247412,00 / 291,86 = 847,71 руб.

Сумма отпускных = 847,71× 14 дн = 11867,94 руб. (исключая нерабочие дни и начисленный за них сохраняемый заработок).