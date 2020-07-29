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Отпускные-2020: позиции Минтруда и Роструда

Очень много споров возникает по вопросу правильности исчисления отпускных в 2020 году. Причем недавно шел спор непосредственно между двумя ведомствами — Министерством труда и Рострудом, и их мнения были противоположны друг другу.

Что делать с нерабочими днями?

Всем известно, что в периоды с 30.03.2020 по 30.04.2020 и с 06.05.2020 по 08.05.2020г. установлены нерабочие дни (Указы Президента № 206 от 25.03.2020, № 239 от 02.04.2020, № 294 от 28.04.2020). Несмотря на то, что работники не выполняли свои трудовые обязанности, в эти периоды, согласно Указам, за ними сохраняется заработная плата и должна быть выплачена работодателем.

Но нужно ли ее учитывать в дальнейшем при расчете отпускных?

На этот вопрос ответили Роструд и Минтруд РФ. Причем поначалу их мнения были абсолютно противоположными.

Так, Роструд на своем информационном портале «Онлайнинспекция.рф», отвечая на поступающие вопросы пользователей, придерживался точки зрения, что сохраняемую зарплату за период нерабочих дней необходимо в дальнейшем включать в расчет среднего заработка. Так как трудовым законодательством не предусмотрено понятие нерабочих дней как периода освобождения сотрудника от работы.

К тому же сохраняемая денежная выплата работникам имеет статус заработной платы - следовательно, эту выплату необходимо включать в расчет среднего заработка.

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Минтруд же в письме № 14-1-В-585 от 18.05.2020 ссылается на подпункт «е» пункта 5 «Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (утв. Постановлением правительства РФ № 922 от 24.12.2007). В этом пункте перечислены периоды и начисленные за это время суммы, которые необходимо исключать при исчислении среднего заработка.

По мнению Минтруда, введение нерабочих дней с сохраняемым заработком соответствует пп. «е» п. 5 Положения, а значит, этот период и оплату требуется исключить при расчете среднего заработка.

Однако на данный момент Роструд согласен с мнением Минтруда, о чем свидетельствуют на портале ответы на вопросы № 131994 от 14.06.2020 и № 131953 от 12.06.2020.

Хотя письма и официальные ответы Минтруда и Роструда не являются нормативными актами и носят только рекомендательный характер, тем не менее ими стоит руководствоваться, т.к. мнения данных ведомств широко используются на практике трудовыми инспекторами при проверках.

Важно:

1. Если организация имела право на продолжение работы в объявленные нерабочие дни, либо сотрудники по дополнительному соглашению к трудовому договору работали удаленно (то есть в табеле отражены рабочие дни), то данный заработок и дни при дальнейшем расчете среднего заработка исключать не нужно.

2. Если же организация не работала в период самоизоляции и работникам выплачивалась сохраняемая денежная оплата (то есть в табеле отражены дни как нерабочие с оплатой), то в данном случае в соответствии с позицией Роструда и Минтруда нерабочие дни и выплаты за них нужно исключить из расчета среднего заработка (то есть в ситуациях, когда фактически сотрудник не работал).

3. Если работодатель уже оплатил сотруднику отпускные и при расчете среднего заработка ошибочно учел выплаты в нерабочие дни, то отпускные необходимо пересчитать. А если при перерасчете получится доплата, то ее необходимо выплатить сотруднику и начислить компенсацию за каждый просроченный день выплаты в размере 1/150 ставки рефинансирования. При удержании пересчитанного отпуска нужно взять у сотрудника заявление об удержании.

Как учитывать нерабочие 24 июня и 1 июля при начислении отпускных

Указом Президента РФ № 345 от 29.05.2020 24 июня объявлен как нерабочий день с сохранением заработной платы по случаю проведения парадов Победы, посвященных 75 годовщине ВОВ. То есть здесь ситуация такая же, как и в период нерабочих дней марта-мая 2020 в связи с коронавирусом.

Это означает, что при исчислении отпускных сохраняемую на 24 июня оплату не нужно учитывать при расчете среднего заработка (письмо Минтруда № 14-1/В-585 от 18.05.2020).

Кроме того, если на данный нерабочий день выпадает основной ежегодный или дополнительный отпуск, то дни отпуска на день продлеваться не будут, поскольку в соответствии со ст. 120 ТК РФ в ежегодный отпуск не включаются только нерабочие праздничные дни, а 24 июня праздничным днем не является. В ст. 112 ТК РФ указан полный перечень нерабочих праздничных дней.

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Что касается 1 июля, то здесь ситуация более запутанная. Этот день определен Указом Президента № 354 от 01.06.2020 г. как день проведения голосования в России по вопросу внесения изменений в Конституцию.

В ч. 5 ст. 2 Закона РФ о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ от 14.03.2020 г. указано следующее: «Если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день в силу настоящего Закона является нерабочим днем. Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом РФ применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни».

То есть в рамках оплаты данный нерабочий день приравнивается к праздничному, введение такого дня не уменьшает оплату труда за полный месяц и в случае фактического выхода на работу сотрудника в этот день полагается двойная оплата (ст. 153 ТК РФ). Выходит, поскольку это нерабочий «праздничный» день, то исключать его из среднего заработка при расчете отпускных не стоит. Однако  советуем дождаться каких-либо письменных разъяснений по данному вопросу от Минтруда.

Также из Закона не понятно, включается ли этот день в дни ежегодного отпуска сотрудника или нет? Как уже было отмечено ранее, в ст. 112 ТК РФ перечислены все нерабочие праздничные дни и в их списке 1 июля отсутствует, следовательно, если на ежегодный оплачиваемый отпуск работника выпадает этот день, то продлевать отпуск не нужно. Это также утверждает и Роструд на сайте «Онлайнинспекция.рф»: в число дней ежегодного отпуска не включаются нерабочие праздничные дни, 24 июня и 1 июля 2020 г. нерабочими праздничными днями не являются.

Получается, что 1 июля, с одной стороны, вроде бы и праздничный день (исходя из порядка его оплаты по нормам Закона № 1-ФКЗ от 14.03.2020г.), но, с другой стороны, официального статуса праздничного дня по трудовому законодательству у него нет и считается он нерабочим днем по Указу Президента.

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Не забудьте также с 1 июня 2020 г. при оформлении платежного поручения для перечисления отпускных указать код вида дохода «1» в соответствии с Указанием Банка России № 5286-У от 14.10.2019.

Пример расчета отпускных с учетом нерабочих «президентских» дней

Сотрудник Романеев А. А. работает в компании 2 года, оплата труда производится по ежемесячному окладу 25000 руб. В период нерабочих дней с 30.03.2020 по 30.04.2020 и с 06.05.2020 по 08.05.2020 Романеев А.А. не исполнял трудовые обязанности, но заработная плата за ним сохранялась. По заявлению он уходит в отпуск на 14 календарных дней с 22.06.2020 по 05.07.2020.

В ежегодный отпуск входят 2 нерабочих дня (24 июня и 1 июля), но, как было указано ранее в статье, в соответствии с трудовым законодательством РФ эти дни не относятся к нерабочим праздничным дням, поэтому отпуск продлеваться на 2 дня не будет.

Расчетным периодом при исчислении отпускных является период 12 месяцев с 01.06.2019 по 31.05.2020. В течение этого периода Романеев А.А. был на больничном с 01.11.2019 по 06.11.2019, а также в ежегодном отпуске с 01.08.2019 по 21.08.2019.

Расчет отпускных будет следующим (согласно мнению Минтруда об исключении периода нерабочих дней из расчета среднего заработка), как указано в таблице 1.

Таблица 1. Расчет отпускных для примера

№ п/п

Месяц расчетного периода

Сумма учитываемого заработка при расчете отпускных (руб.)

Расчетные дни (по коэффициенту 29,3)

1

Июнь 2019г.

25000,00

29,3

2

Июль 2019г.

25000,00

29,3

3

Август 2019г. (отпуск 01.08.19-21.08.19)

7955,00

9,45 (29,3/31дн×10дн)

4

Сентябрь 2019г.

25000,00

29,3

5

Октябрь 2019г.

25000,00

29,3

6

Ноябрь 2019г. (больничный 01.11.19 −06.11.19)

21250,00

23,44 (29,3/30дн×24дн)

7

Декабрь 2019г.

25000,00

29,3

8

Январь 2020г.

25000,00

29,3

9

Февраль 2020г.

25000,00

29,3

10

Март 2020г.

22619,00 (25000,00/21дн×19дн)

27,41 (29,3/31дн×29дн)

11

Апрель 2020г.

0

0

12

Май 2020г.

20588,00 (25000,00/17дн×14дн)

26,46 (29,3/31дн×28дн)

Итого

247412,00

291,86

Средний дневной заработок = 247412,00 / 291,86 = 847,71 руб.

Сумма отпускных = 847,71× 14 дн = 11867,94 руб. (исключая нерабочие дни и начисленный за них сохраняемый заработок).

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