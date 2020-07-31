Разукомплектование основных средств: учет в бюджетных организациях

Как оформить разукомплектацию При разукомплектации основного средства его нужно исключить с учета. Основанием для бухгалтера при отражении такой операции будет являться решение Комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленное соответствующим актом в зависимости от вида основного средства (п. п. 34, 51 Инструкции № 157н):
актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104);
актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
актом о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144).
Какими записями отразить в бухгалтерском (бюджетном) учете
Рассмотри корреспонденции для учреждений различных типов.
Первый шаг — списание основного средства. Напомним, что все операции с ОС в учете отражаются по первоначальной (балансовой) стоимости.
Проводки в бюджетном учете казенного учреждения:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Обоснование
Списание с учета балансовой стоимости ОС
КДБ 1.401.10.172
КРБ 1.101.ХХ.410
п.10 Инструкции № 162н
Списание начисленной амортизации и (или) убытка от обесценения (при их наличии)
КРБ 1.104.ХХ.411
КРБ 1.114.ХХ.412
КДБ 1.401.10.172
Проводки в бухгалтерском учете бюджетного учреждения:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Обоснование
Списание с учета балансовой стоимости ОС
0.401.10.172
0.101.ХХ.410
п.12 Инструкции № 174н
Списание начисленной амортизации и (или) убытка от обесценения (при их наличии)
0.104.ХХ.411
0.114.ХХ.412
0.401.10.172
Проводки в бухгалтерском учете автономного учреждения:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Обоснование
Списание с учета балансовой стоимости ОС
0.401.10.172
0.101.ХХ.410
п. 12 Инструкции № 183н
Списание начисленной амортизации и (или) убытка от обесценения (при их наличии)
0.104.ХХ.411
0.114.ХХ.412
0.401.10.172
В приведенных в таблице корреспонденциях счетов в 24-26 разрядах номера счета указаны коды КОСГУ (п. 3 Инструкции № 183н). Однако согласно п. 21 Инструкции № 157н
автономные учреждения в этих разрядах номера счета рабочего плана счетов отражают аналитический код поступлений, выбытий объектов учета. Рекомендуем закрепить применяемый порядок формирования номера счета в учетной политике.
Второй шаг — признание (принятие к учету) образовавшихся в результате разукомплектования самостоятельных основных средств. Данную операцию необходимо оформить оправдательным документом (первичным учетным документом) (п. 34 Инструкции № 157н). Предлагаем составить акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
Оценка основных средств, принимаемых к учету, производится по стоимости, по которой они были учтены ранее до объединения (создания комплекса основных средств). Начисленную амортизацию и убытки от обесценения разукомплектованного основного средства распределите между полученными основными средствами исходя из их стоимости.
Проводки в бюджетном учете казенного учреждения:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Обоснование
Принятие к учету ОС, а также амортизации и убытка от обесценения
КРБ 1.101.ХХ.310
КДБ 1.401.10.172
КДБ 1.401.10.172
КРБ 1.104.ХХ.411
КРБ 1.114.ХХ.412
Пункт 10 Инструкции № 162н
Проводки в бухгалтерском учете бюджетного учреждения:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Обоснование
Принятие к учету ОС, а также амортизации и убытка от обесценения
0.101.ХХ.310
0.401.10.172
0.401.10.172
0.104.ХХ.411
0.114.ХХ.412
Пункт 12 Инструкции № 174н
Проводки в бухгалтерском учете автономного учреждения:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Обоснование
Принятие к учету ОС, а также амортизации и убытка от обесценения
0.101.ХХ.310
0.401.10.172
0.401.10.172
0.104.ХХ.411
0.114.ХХ.412
Пункт 12 Инструкции № 183н
В приведенных в таблице корреспонденциях счетов в 24 — 26 разрядах номера счета указаны коды КОСГУ (п. 3 Инструкции № 183н).
На принятые к учету основные средства откройте новые инвентарные карточки (ф. 0504031 или ф. 0504032) (п. 54 Инструкции № 157н, Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухучета).
Выбытие инвентарного объекта в результате разукомплектования в «1С»
Выбытие основных средств в результате разукомплектования оформляется документом «
Списание объектов ОС, НМА, НПА» (Раздел « ОС, НМА, НПА» — команда панели навигации «Списание объектов ОС, НМА, НПА»). При заполнении документа по строке « Вид списания» следует выбирать значение « Списание собственных ОС на балансе (101, 102, 103)». На закладке « Основные средства, НМА, НПА» указываем инвентарный объект, который подлежит разукомплектации и причину списания. Остальные реквизиты будут заполнены автоматически.
На закладке «
Бухгалтерская операция» для формирования проводок в реквизите « Типовая операция » выбираем операцию « Разукомплектование объектов ОС (401.10.172)». В качестве счета списания автоматически указывается счет 401.10.172. По строке « Счет » указываем КПС и проводим документ.
При проведении документа в обычном порядке
начисляется амортизация за текущий месяц (по объектам с линейным способом начисления амортизации) и формируются бухгалтерские записи по списанию балансовой стоимости и амортизации в корреспонденции со счетом 401.10.172.
Из документа можно сформировать «
Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104)» и/или «Бухгалтерскую справку (ф. 0504833)».
Принятие к учету инвентарных объектов в результате разукомплектования
Принятие к учету инвентарных объектов основных средств, полученных в результате разукомплектования, оформляется документом «Принятие к учету ОС, НМА, НПА» (раздел «
ОС, НМА, НПА » — команда панели навигации « Принятия к учету ОС, НМА, НПА»). При заполнении документа в реквизите « Вид поступления» выбираем значение « Поступление на счет 101, 102, 103». На закладке « Основные средства, НМА, НПА » вносим список объектов, полученных в результате разукомплектования.
Данные о балансовой стоимости объектов, полученных в результате разукомплектования, следует взять из отгрузочных документов. В случае, когда стоимость этих объектов не была выделена в отгрузочных документах поставщика, она должна быть определена комиссией учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Порядок определения стоимости нефинансовых активов, полученных в результате разукомплектования, и суммы начисленной на них амортизации следует закрепить в учетной политике.
В документе «
Принятие к учету ОС, НМА, НПА» объекты, полученные в результате разукомплектования, стоимостью свыше 100 000 руб. следует ввести как отдельные инвентарные объекты с присвоением индивидуального инвентарного номера, установив для каждого из них порядок начисления амортизации и способ начисления амортизации. Также необходимо указать дату ввода в эксплуатацию по данным разукомплектованного объекта основных средств, при этом оставшийся срок полезного использования заполнится автоматически.
Для объектов стоимостью до 100 000 руб. можно установить признак группового учета с присвоением индивидуальных инвентарных номеров. В данном случае в документ вводится каждый инвентарный номер, с указанием для каждого из них порядка и способа начисления амортизации.
Как и при оформлении безвозмездного поступления ОС, дату ввода в эксплуатацию, срок полезного использования и оставшийся срок полезного использования следует указать согласно инвентарной карточке разукомплектованного объекта.
На закладке «
Бухгалтерская операция» для формирования проводок в реквизите « Типовая операция» указываем вид операции « Принятие к учету объектов ОС, полученных при разукомплектовании (401.10.172)». По строке « Счет » указываем КПС и проводим документ.
В результате проведения документа формируются бухгалтерские записи по принятию к учету балансовой стоимости и амортизации в корреспонденции со счетом 401.10.172.
По объектам, по которым установлен способ начисления амортизации — «100% при вводе в эксплуатацию» формируется дополнительная запись по доначислению амортизации до 100%.
Согласно п. 85 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н), при принятии к учету объекта основного средства, нематериального актива по балансовой стоимости с ранее начисленной суммой амортизации, расчет учреждением годовой суммы амортизации производится линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату его принятия к учету.
Из документа можно сформировать «
Бухгалтерскую справку (ф. 0504833)» и/или « Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207)».