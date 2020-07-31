Разукомплектование основных средств: учет в бюджетных организациях

Как оформить разукомплектацию

При разукомплектации основного средства его нужно исключить с учета. Основанием для бухгалтера при отражении такой операции будет являться решение Комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленное соответствующим актом в зависимости от вида основного средства (п. п. 34, 51 Инструкции № 157н):

актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104);

актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);

актом о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144).

Какими записями отразить в бухгалтерском (бюджетном) учете

Рассмотри корреспонденции для учреждений различных типов.

Первый шаг — списание основного средства. Напомним, что все операции с ОС в учете отражаются по первоначальной (балансовой) стоимости.

Проводки в бюджетном учете казенного учреждения:

Содержание операции Дебет Кредит Обоснование Списание с учета балансовой стоимости ОС КДБ 1.401.10.172 КРБ 1.101.ХХ.410 п.10 Инструкции № 162н Списание начисленной амортизации и (или) убытка от обесценения (при их наличии) КРБ 1.104.ХХ.411 КРБ 1.114.ХХ.412 КДБ 1.401.10.172

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Проводки в бухгалтерском учете бюджетного учреждения:

Содержание операции Дебет Кредит Обоснование Списание с учета балансовой стоимости ОС 0.401.10.172 0.101.ХХ.410 п.12 Инструкции № 174н Списание начисленной амортизации и (или) убытка от обесценения (при их наличии) 0.104.ХХ.411 0.114.ХХ.412 0.401.10.172

Проводки в бухгалтерском учете автономного учреждения:

Содержание операции Дебет Кредит Обоснование Списание с учета балансовой стоимости ОС 0.401.10.172 0.101.ХХ.410 п. 12 Инструкции № 183н Списание начисленной амортизации и (или) убытка от обесценения (при их наличии) 0.104.ХХ.411 0.114.ХХ.412 0.401.10.172

В приведенных в таблице корреспонденциях счетов в 24-26 разрядах номера счета указаны коды КОСГУ (п. 3 Инструкции № 183н). Однако согласно п. 21 Инструкции № 157н автономные учреждения в этих разрядах номера счета рабочего плана счетов отражают аналитический код поступлений, выбытий объектов учета. Рекомендуем закрепить применяемый порядок формирования номера счета в учетной политике.

Второй шаг — признание (принятие к учету) образовавшихся в результате разукомплектования самостоятельных основных средств. Данную операцию необходимо оформить оправдательным документом (первичным учетным документом) (п. 34 Инструкции № 157н). Предлагаем составить акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

Оценка основных средств, принимаемых к учету, производится по стоимости, по которой они были учтены ранее до объединения (создания комплекса основных средств). Начисленную амортизацию и убытки от обесценения разукомплектованного основного средства распределите между полученными основными средствами исходя из их стоимости.

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Проводки в бюджетном учете казенного учреждения:

Содержание операции Дебет Кредит Обоснование Принятие к учету ОС, а также амортизации и убытка от обесценения КРБ 1.101.ХХ.310 КДБ 1.401.10.172 КДБ 1.401.10.172 КРБ 1.104.ХХ.411 КРБ 1.114.ХХ.412 Пункт 10 Инструкции № 162н

Проводки в бухгалтерском учете бюджетного учреждения:

Содержание операции Дебет Кредит Обоснование Принятие к учету ОС, а также амортизации и убытка от обесценения 0.101.ХХ.310 0.401.10.172 0.401.10.172 0.104.ХХ.411 0.114.ХХ.412 Пункт 12 Инструкции № 174н

Проводки в бухгалтерском учете автономного учреждения:

Содержание операции Дебет Кредит Обоснование Принятие к учету ОС, а также амортизации и убытка от обесценения 0.101.ХХ.310 0.401.10.172 0.401.10.172 0.104.ХХ.411 0.114.ХХ.412 Пункт 12 Инструкции № 183н

В приведенных в таблице корреспонденциях счетов в 24 — 26 разрядах номера счета указаны коды КОСГУ (п. 3 Инструкции № 183н).

На принятые к учету основные средства откройте новые инвентарные карточки (ф. 0504031 или ф. 0504032) (п. 54 Инструкции № 157н, Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухучета).

Выбытие инвентарного объекта в результате разукомплектования в «1С»

Выбытие основных средств в результате разукомплектования оформляется документом «Списание объектов ОС, НМА, НПА» (Раздел «ОС, НМА, НПА» — команда панели навигации «Списание объектов ОС, НМА, НПА»). При заполнении документа по строке «Вид списания» следует выбирать значение «Списание собственных ОС на балансе (101, 102, 103)». На закладке «Основные средства, НМА, НПА» указываем инвентарный объект, который подлежит разукомплектации и причину списания. Остальные реквизиты будут заполнены автоматически.

На закладке «Бухгалтерская операция» для формирования проводок в реквизите «Типовая операция» выбираем операцию «Разукомплектование объектов ОС (401.10.172)». В качестве счета списания автоматически указывается счет 401.10.172. По строке «Счет» указываем КПС и проводим документ.

При проведении документа в обычном порядке начисляется амортизация за текущий месяц (по объектам с линейным способом начисления амортизации) и формируются бухгалтерские записи по списанию балансовой стоимости и амортизации в корреспонденции со счетом 401.10.172.

Из документа можно сформировать «Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104)» и/или «Бухгалтерскую справку (ф. 0504833)».

Принятие к учету инвентарных объектов в результате разукомплектования

Принятие к учету инвентарных объектов основных средств, полученных в результате разукомплектования, оформляется документом «Принятие к учету ОС, НМА, НПА» (раздел «ОС, НМА, НПА» — команда панели навигации «Принятия к учету ОС, НМА, НПА»). При заполнении документа в реквизите «Вид поступления» выбираем значение «Поступление на счет 101, 102, 103». На закладке «Основные средства, НМА, НПА» вносим список объектов, полученных в результате разукомплектования.

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Данные о балансовой стоимости объектов, полученных в результате разукомплектования, следует взять из отгрузочных документов. В случае, когда стоимость этих объектов не была выделена в отгрузочных документах поставщика, она должна быть определена комиссией учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Порядок определения стоимости нефинансовых активов, полученных в результате разукомплектования, и суммы начисленной на них амортизации следует закрепить в учетной политике.

В документе «Принятие к учету ОС, НМА, НПА» объекты, полученные в результате разукомплектования, стоимостью свыше 100 000 руб. следует ввести как отдельные инвентарные объекты с присвоением индивидуального инвентарного номера, установив для каждого из них порядок начисления амортизации и способ начисления амортизации. Также необходимо указать дату ввода в эксплуатацию по данным разукомплектованного объекта основных средств, при этом оставшийся срок полезного использования заполнится автоматически.

Для объектов стоимостью до 100 000 руб. можно установить признак группового учета с присвоением индивидуальных инвентарных номеров. В данном случае в документ вводится каждый инвентарный номер, с указанием для каждого из них порядка и способа начисления амортизации.

Как и при оформлении безвозмездного поступления ОС, дату ввода в эксплуатацию, срок полезного использования и оставшийся срок полезного использования следует указать согласно инвентарной карточке разукомплектованного объекта.

На закладке «Бухгалтерская операция» для формирования проводок в реквизите «Типовая операция» указываем вид операции «Принятие к учету объектов ОС, полученных при разукомплектовании (401.10.172)». По строке «Счет» указываем КПС и проводим документ.

В результате проведения документа формируются бухгалтерские записи по принятию к учету балансовой стоимости и амортизации в корреспонденции со счетом 401.10.172.

По объектам, по которым установлен способ начисления амортизации — «100% при вводе в эксплуатацию» формируется дополнительная запись по доначислению амортизации до 100%.

Согласно п. 85 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н), при принятии к учету объекта основного средства, нематериального актива по балансовой стоимости с ранее начисленной суммой амортизации, расчет учреждением годовой суммы амортизации производится линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату его принятия к учету.

Из документа можно сформировать «Бухгалтерскую справку (ф. 0504833)» и/или «Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207)».