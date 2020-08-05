Как лучше отправлять форму СЗВ-ТД: совет от ПФР

Для формирования сведений о трудовой деятельности граждан в электронном виде работодатели в установленные сроки представляют в ПФР отчётность по форме СЗВ-ТД.

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку, когда посещение территориальных органов ПФР ограничено, а приём ведется только по предварительной записи, рекомендуется всем работодателям, независимо от количества застрахованных лиц, представлять отчётность дистанционно.

Такой совет дает ПФР на своем сайте.

Сведения по форме СЗВ-ТД в органы ПФР страхователи могут представлять одним из способов: