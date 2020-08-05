Как лучше отправлять форму СЗВ-ТД: совет от ПФР

Для формирования сведений о трудовой деятельности граждан в электронном виде работодатели в установленные сроки представляют в ПФР отчётность по форме СЗВ-ТД.
Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку, когда посещение территориальных органов ПФР ограничено, а приём ведется только по предварительной записи, рекомендуется всем работодателям, независимо от количества застрахованных лиц, представлять отчётность дистанционно.
Такой совет дает ПФР на своем сайте.
Сведения по форме СЗВ-ТД в органы ПФР страхователи могут представлять одним из способов:
- с помощью электронного документооборота через оператора ТКС. В ПФР необходимо представить «Заявление на подключение страхователя к электронному документообороту ПФР». Бланк можно скачать здесь;
- с использованием электронного сервиса «Кабинет страхователя» на официальном сайте ПФР. Для регистрации в указанном сервисе необходимо наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и регистрация в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);
- через общедоступный сервис «Передача отчётности по форме СЗВ-ТД» на сайте ПФР в разделе «Электронные услуги и сервисы ПФР» в режиме «Загрузить проект отчётности». Данный режим позволит сохранить проект отчётности в электронном виде в ресурсах ПФР. Затем страхователю необходимо предоставить отчётность в бумажном виде в территориальный орган ПФР.