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Как лучше отправлять форму СЗВ-ТД: совет от ПФР

Для формирования сведений о трудовой деятельности граждан в электронном виде работодатели в установленные сроки представляют в ПФР отчётность по форме СЗВ-ТД.

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку, когда посещение территориальных органов ПФР ограничено, а приём ведется только по предварительной записи, рекомендуется всем работодателям, независимо от количества застрахованных лиц, представлять отчётность дистанционно.

Такой совет дает ПФР на своем сайте.

Сведения по форме СЗВ-ТД в органы ПФР страхователи могут представлять одним из способов:

  • с помощью электронного документооборота через оператора ТКС. В ПФР необходимо представить «Заявление на подключение страхователя к электронному документообороту ПФР». Бланк можно скачать здесь;
  • с использованием электронного сервиса «Кабинет страхователя» на официальном сайте ПФР. Для регистрации в указанном сервисе необходимо наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и регистрация в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);
  • через общедоступный сервис «Передача отчётности по форме СЗВ-ТД» на сайте ПФР в разделе «Электронные услуги и сервисы ПФР» в режиме «Загрузить проект отчётности». Данный режим позволит сохранить проект отчётности в электронном виде в ресурсах ПФР. Затем страхователю необходимо предоставить отчётность в бумажном виде в территориальный орган ПФР.

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Преимущество использования сервиса «Передача отчётности по форме СЗВ-ТД» для страхователей, не имеющих УКЭП, заключается в том, что результаты обработки отчётности отразятся в профиле страхователя.

Инструкция по использованию сервиса «Передача отчётности по форме СЗВ-ТД»

1. Для передачи в ПФР заранее подготовленной отчетности по форме СЗВ-ТД страхователь на главной странице сайта заходит в раздел «Страхователям» — «Кабинет страхователя»:

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Далее нажимает «Загрузить проект отчетности»:

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Затем вводит свой регистрационный номер страхователя, ИНН и нажимает «Продолжить».

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Если введенный регистрационный номер страхователя имеется в базе ПФР, то страхователю открывается возможность загрузки файла с отчетностью. При загрузке файла проводятся следующие проверки:

  • сопоставление регномера страхователя в ПФР, указанного в отчетности, с ранее введенным номером в п.1.;
  • ФЛК на соответствие альбому формата.

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2. После загрузки файла, в случае если файл прошел ФЛК, открывается печатное представление загруженной отчетности. Страхователь на этом этапе проверяет содержимое отчетности и принимает решение о передаче отчетности в ПФР.

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3. После успешной загрузки отчетности выводится информация о присвоенном номере переданному пакету и предоставляется возможность сохранить документ для последующего подписания руководителем организации (уполномоченным лицом) и передачи в печатном виде в территориальный орган ПФР.

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В ПФР отметили, что для сдачи отчетности необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту регистрации страхователя с документами на бумажном носителе и номером, под которым сохранена в ПФР отчетность.

Отчетность, направленная с использованием данного сервиса, хранится в ПФР в течение месяца.

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