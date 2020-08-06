Что надо знать про движимое и недвижимое имущество для целей налогообложения

Вот уже второй год (с 01.01.2019) налогом на имущество облагается только недвижимость. Но в НК РФ однозначного определения самому термину «недвижимое имущество» не дано.

Следовательно (п. 1 ст. 11 НК РФ) необходимо в этом случае руководствоваться положениями гражданского законодательства.

К недвижимым вещам (п. 1 ст. 130 ГК РФ) относятся:

земельные участки, участки недр;

объекты, прочно связанные с землей и перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, то есть здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;

жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания;

иное имущество в соответствии с законодательством.

При этом возникновение, переход и прекращение права собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ).

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Трудности возникают и будут возникать, в первую очередь, в отношении оборудования, требующего монтажа, и других аналогичных объектов основных средств.

С одной стороны, смонтированный станок, равно как и другое подобное оборудование, переместить на другое место просто так невозможно. То есть получается, что его следует признать недвижимостью.

Но с другой стороны, его приобретение, установка (монтаж), а также демонтаж, точно так же, как продажа или ликвидация, не требуют регистрации в ЕГРН.

В своих письмах от 28.03.2018 № БС-4-21/5834@ и от 02.08.2018 № БС-4-21/14968@ налоговики высказывали вполне здравое мнение, что для признания промышленного оборудования недвижимостью необходимо одновременное выполнение обоих условий: и неразрывная связь объекта с землей, и обязательная регистрация его в ЕГРН. Но в письме от 01.10.2018 № БС-4-21/19038@ выводы более уклончивые. Отмечено (со ссылкой на решения судебных органов), что основания для определения вида объектов имущества устанавливаются в каждом случае в соответствии с вышеперечисленными правовыми нормами об условиях (критериях) для признания вещи движимым или недвижимым имуществом. И в письме от 18.02.2019 № БС-4-21/2667@ уже сказано, что государственная регистрация права не является обязательным условием для признания вещи недвижимостью.

Это, например, касается объектов, обладающих признаками сооружений, таких, например, как прокатный стан, газотурбинный агрегат, факельная газоустановка, технологический трубопровод, трансформаторная подстанция, эстакада, тепловые сети, резервуар очистки и т.п.

Правда, в последнем письме нас порадовали, что мучиться осталось недолго (типа, и вас вылечат). Мол, разработан законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации в части совершенствования законодательства о недвижимом имуществе». Его основными задачами являются:

уточнение понятий объекта недвижимости,

его увязка с иными понятиями, используемыми в других отраслях законодательства — «объект капитального строительства», «строение», «здание», «сооружение»;

установление порядка образования нового объекта недвижимости;

уточнение правового регулирования в отношении единого недвижимого комплекса, предприятия, сложной и неделимой вещи.

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Но когда им займутся законодатели, неизвестно. Возникают смутные подозрения, что ещё не скоро.

Ну а пока всё будет зависеть от настроения руководства региональных УФНС.