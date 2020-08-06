Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ

В начале июля 2020 года Президиум ВС РФ опубликовал Обзор по отдельным вопросам судебных практик, связанных с принятием судами мер для противодействия незаконным финансовым операциям. Внесено предложение активно привлекать к процессам по гражданским делам прокуратуру, Росфинмониторинг, таможенников и налоговиков.

Причём налоговую могут привлекать к участию в делах, связанных с легализацией доходов, которые получены вследствие нарушения:

законодательства о налогах и сборах;

валютного законодательства;

а также при неполном учете выручки.

Например, таможенников можно привлекать также при выявлении нелегальных доходов, полученных вследствие перемещения через таможенную границу наличных денежных средств, в результате уклонения при репатриации денежных средств и т.д.

Аналогично необходимо задействовать и органы прокуратуры. Все вышеперечисленные инстанции могут быть привлечены к участию в деле как третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора. В документе также указаны ситуации, когда Арбитражный суд, мировой судья, отказывает в принятии заявления о вынесении или выдаче судебного приказа.

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Рассмотрим один из примеров, опубликованный в Обзоре.

Гражданин обратился к мировому судье, чтобы получить приказ о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы в размере 40 тыс. рублей. Но ранее он подал такое же заявление, но мировому судье другого участка и тоже по взысканию долга, приложив те же документы, что и по второму обращению, хотя человек находился в ином субъекте РФ.

Изучив все спорные вопросы, мировой судья отклонил заявление, но человек вправе подать его еще — и таких моментов в документе много, по каждому дано грамотное разъяснение.