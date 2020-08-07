Как подготовить заявление на льготы по имущественным налогам?

Налоговый кодекс, а точнее его статья 361.1 устанавливает заявительный характер предоставления льготы по транспортному налогу. Форма заявления установлена.

По классификатору налоговых документов она имеет номер 1150063 и состоит из четырех страниц. Все ли страницы требуют заполнения и каким образом можно подать данное заявление? Рассмотрим в этой статье.

Почему так много страниц в заявлении

Статья 361.1 НК РФ, устанавливает заявительный характер предоставления льготы по транспортному налогу. Как правило, льготные категории налогоплательщиков имеют льготы сразу по нескольким налогам. Форма по КНД 1150063 заявляет о льготах сразу по нескольким налогам: транспортному, земельному и имущественному.

Налогоплательщику достаточно подать одно такое заявление, заполнив в нем только необходимые страницы. Естественно, титульный лист заполняется обязательно. Дальше же все зависит от наличия у заявителя транспортного средства, земельного надела, квартиры или жилого дома, а также от региона его проживания. Так как некоторые регионы, например, не предоставляют льготы по транспортному налогу многодетным семьям или пенсионерам.

Итак, страница 2 заявления заполняется на предоставление льготы по транспортному налогу, страница 3 по земельному, а страница 4 по имущественному налогу.

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Но нумерация страниц в документе не проставлена. Вы заполняете только те страницы, по которым есть обязанность уплаты и одновременно положены льготы, а затем нумеруете страницы сами.

Если заполняется заявления для предоставления только одной льготы, то заполняются две страницы. Если льготы две, то страниц будет три, если нужно оформить все три льготы, то заполняются все страницы без исключения.

Если у налогоплательщика два или более имущества одной категории

Как правило, льгота распространяется лишь на одно транспортное средство налогоплательщика, на один земельный участок и одно жилое помещение, но льготник сам имеет право выбрать на какое из них оформить льготу.

Именно выбранный объект и нужно вписать в заявление на льготы.

Конечно, если 100% льгота может покрыть налог на одно транспортное средство, а у заявителя в собственности мотоцикл и автомобиль, то указать следует автомобиль. На мотоцикл транспортный налог будет меньше.

Как известно, льготируется только шесть соток земельного надела. А значит, имея участки земли в пять соток и восемь, выгоднее заявить льготу на тот участок, что больше, а если оба участка раны или более шести соток, то все равно на который эта льгота будет обращена.

По жилому помещению, принадлежащему налогоплательщику ситуация та же. Выгоднее оформить льготу на помещение с максимальной суммой налога к уплате.

Заполнение заявления рукописным способом

Заявление можно заполнить ручкой с черными чернилами от руки или набрать данные в программе вроде Excel.

В каждом квадратике указывается одна заглавная печатная буква, цифра или символ. Все пустые клеточки при этом помечаются прочерком по всей длине или по правой части показателя при его неполном заполнении.

Заявление в программе

Заявление можно заполнить с помощью программного обеспечения и распечатать. При этом рекомендован к использованию шрифт Courier New высотой 16 — 18 пунктов.

Можно использовать бесплатную программу Налогоплательщик ЮЛ.

Налогоплательщик ЮЛ поможет не просто заполнить форму, но и проверить правильность заполнения всех полей. К тому же, если впоследствии вы захотите поменять объект, на который будет распространяться льгота, то у вас останется заполненное заявление, где нужно будет просто внести изменения по объекту.

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Заявление в личном кабинете налогоплательщика

Все больше людей регистрируются на сайте налоговой службы и имеют там личный кабинет налогоплательщика. Это самый удобный способ общения с налоговой.

При этом ничего не нужно распечатывать и нет необходимости посещать лично ИФНС, почту или МФЦ.

Нужно только войти в кабинет, нажать кнопку «Мое имущество» и указать нужный объект, как льготный. При этом система попросит вас заполнить поля, аналогично бумажному заявлению.

Варианты подачи заявления

В зависимости от способа заполнения, форму КНД 1150063 можно подать различными способами. Заполненную от руки или распечатанную на принтере можно отнести лично в ближайшую инспекцию Федеральной налоговой службы или многофункциональный центр. Можно отправить почтой заказным письмом с описью вложения.

Оформленное в личном кабинете заявление автоматически оказывается в ИФНС по месту регистрации в момент отправки.

Сроки предоставления заявления

Каких-то жестких сроков по предоставлению заявления нет. Более того, вы вообще можете его не подавать, тем самым отказавшись от льгот.

Но, если уж вы решили воспользоваться своим правом, то постарайтесь отправить свое заявление до того, как налоговая начнет формировать платежные требования. Оптимальным является срок 31 мая года, следующего за расчетным. Например, в 2020 году вы вышли на пенсию, и стали относиться к льготной категории граждан. Заявите об этом, заполнив заявление на льготы по имущественным налогам до 31 мая 2021 года.

Ничего страшного не произойдет, если вы сделаете это позже. Например, вы получили требование об уплате имущественных налогов, где отсутствует информация о ваших льготах. Вы вправе подать заявление и в этот срок, но оплату следует произвести все же до 1 декабря, чтобы избежать пеней и штрафов.

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Рассмотрим и другой вариант. Вы уплатили имущественные налоги в полном объеме, а затем узнали о том, что имеете право на льготу. Подайте заявление КНД 1150063, указав сроки начала действия вашей льготы, и дополнительно заполните форму КНД 1150058 о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа).