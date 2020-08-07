Опыт приходит с возрастом: как найти работу в 40 лет

40 лет — уникальный возраст, когда еще есть силы для карьерных достижений и уже есть мудрость для решения особенно трудных задач. Но даже в этом возрасте соискатели сталкиваются со сложностями при поиске работы.

С какими сложностями сталкиваются соискатели 40

Рекрутеры всегда высоко ценили опыт, стаж в профессии и полезные связи в отрасли.

Но из-за стремительного развития технологий всё чаще приоритетными для работодателя качествами становятся готовность обучаться, мотивация, творческое мышление и «драйв» — энергичность, «горящие глаза», — традиционно присущие молодым.

Бывает, что рекрутеры руководствуются стереотипами — своими и руководства, — которые связаны с типичной жизненной ситуацией 40-летних. В этом возрасте:

снижается работоспособность и готовность перерабатывать, человек всё больше стремится к балансу между работой и личной жизнью;

ухудшается состояние здоровья, начинают обостряться хронические заболевания и появляются возрастные;

смещаются приоритеты — в 40 лет у большинства людей есть взрослеющие дети, которых нужно готовить к ЕГЭ, стареющие родители, которых нужно возить по врачам, любимая дача, строительство собственного дома и другие не связанные с работой обстоятельства;

появляются сложности с адаптацией в коллективе и освоением новых технологий, снижается так называемая когнитивная гибкость (умение быстро учиться новому и воспринимать его как должное).

К сожалению, кандидаты старше 40 лет сталкиваются с возрастной дискриминацией, неликвидностью своих знаний и образования, страдают из-за несоответствия финансовых ожиданий предложениям на рынке. Наталья Белоцерковская, карьерный консультант, HR с 17-летним опытом работы в крупных российских и международных корпорациях

Особенности поиска работы в 40 лет

В этом возрасте вы уже «продаете» не образование, а опыт, не знания, а навыки, с помощью которых можете эффективнее новичков выполнять свою работу. Есть смысл подчеркивать свою психологическую зрелость и устойчивость, лояльность и ответственность. Вы взрослый человек, который не понаслышке знает, что такое обязательства и как важна репутация — личная и профессиональная.

Подумайте над тем, какой уникальный опыт можете предложить будущему работодателю, в каких нишах будете больше востребованы. Например, это могут быть сферы, в которых клиенты, заказчики или покупатели — зрелого возраста.

Еще одна особенность: нежелательно уходить «в никуда». Подобное решение не только угрожает финансовому благополучию вашей семьи, но и ставит вас в слабую переговорную позицию. К тому же работодатель может заподозрить, что внезапный уход с прежнего места работы связан с конфликтом или нехваткой профессионализма.