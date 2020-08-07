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Опыт приходит с возрастом: как найти работу в 40 лет

40 лет — уникальный возраст, когда еще есть силы для карьерных достижений и уже есть мудрость для решения особенно трудных задач. Но даже в этом возрасте соискатели сталкиваются со сложностями при поиске работы.

С какими сложностями сталкиваются соискатели 40

Рекрутеры всегда высоко ценили опыт, стаж в профессии и полезные связи в отрасли.

Но из-за стремительного развития технологий всё чаще приоритетными для работодателя качествами становятся готовность обучаться, мотивация, творческое мышление и «драйв» — энергичность, «горящие глаза», — традиционно присущие молодым.

Бывает, что рекрутеры руководствуются стереотипами — своими и руководства, — которые связаны с типичной жизненной ситуацией 40-летних. В этом возрасте:

  • снижается работоспособность и готовность перерабатывать, человек всё больше стремится к балансу между работой и личной жизнью;
  • ухудшается состояние здоровья, начинают обостряться хронические заболевания и появляются возрастные;
  • смещаются приоритеты — в 40 лет у большинства людей есть взрослеющие дети, которых нужно готовить к ЕГЭ, стареющие родители, которых нужно возить по врачам, любимая дача, строительство собственного дома и другие не связанные с работой обстоятельства;
  • появляются сложности с адаптацией в коллективе и освоением новых технологий, снижается так называемая когнитивная гибкость (умение быстро учиться новому и воспринимать его как должное).

К сожалению, кандидаты старше 40 лет сталкиваются с возрастной дискриминацией, неликвидностью своих знаний и образования, страдают из-за несоответствия финансовых ожиданий предложениям на рынке.

Наталья Белоцерковская, карьерный консультант, HR с 17-летним опытом работы в крупных российских и международных корпорациях

Особенности поиска работы в 40 лет

В этом возрасте вы уже «продаете» не образование, а опыт, не знания, а навыки, с помощью которых можете эффективнее новичков выполнять свою работу. Есть смысл подчеркивать свою психологическую зрелость и устойчивость, лояльность и ответственность. Вы взрослый человек, который не понаслышке знает, что такое обязательства и как важна репутация — личная и профессиональная.

Подумайте над тем, какой уникальный опыт можете предложить будущему работодателю, в каких нишах будете больше востребованы. Например, это могут быть сферы, в которых клиенты, заказчики или покупатели — зрелого возраста.

Еще одна особенность: нежелательно уходить «в никуда». Подобное решение не только угрожает финансовому благополучию вашей семьи, но и ставит вас в слабую переговорную позицию. К тому же работодатель может заподозрить, что внезапный уход с прежнего места работы связан с конфликтом или нехваткой профессионализма.

С возрастом работу искать становится труднее, на поиск уходит больше времени. Кандидату 40 приходится сталкиваться со всё более молодыми рекрутерами и руководителями, причем не каждый руководитель готов взять в подчинение кандидата старше себя, и причиной может быть неуверенность в собственном авторитете, незрелость управленческих компетенций. Особенность поиска работы в этом возрасте — в том, что соискатели зачастую стремятся не столько повысить свою рыночную стоимость, сколько сохранить финансовые позиции.

Наталья Белоцерковская, карьерный консультант

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Как искать работу в новой сфере

В 40 лет многие люди переосмысливают профессиональные и личностные ценности. Так, домохозяйка, которая отказалась от карьеры ради воспитания детей, ближе к 40 выходит на рынок труда: дети выросли, возможно, есть необходимость в дополнительном доходе для семьи или созрело желание проявить себя, реализоваться в профессии, когда-то полученной, но подзабытой.

Или работа, которую соискатель выполнял 15–20 лет после вуза, больше не радует. Вспоминаются юношеские мечты, появляются профессии, в которых он способен проявить все свои нереализованные, не востребованные прежде таланты.

В обоих случаях придется смириться, что поиск работы не будет легким. Приготовьтесь конкурировать с выпускниками вузов за место под солнцем, в том числе работать «за опыт», проходить бесплатную стажировку, ежедневно учиться новому и на первых порах перерабатывать.

Преимущества соискателей 40 в глазах работодателей

Пока готовитесь к поиску работы, обязательно избавьтесь от обреченности в глазах, внутреннего убеждения, что «всё равно не возьмут». Запретите себе верить в то, что менее конкурентоспособны на рынке труда, чем «молодежь».

У соискателей за 40 есть экспертиза, опыт, зрелость, умение — даже привычка — работать. Они более стабильны по сравнению с молодым поколением, потенциально уступчивее в переговорах о зарплате. Работодатели это осознают и ценят.

Наталья Белоцерковская, карьерный консультант

Оптимальные способы поиска работы

Самый популярный и во многом удобный способ найти работу в 40 лет — откликаться на вакансии, опубликованные на специализированных «работных» сайтах: на Работе.ру, SuperJob.ru, hh.ru и других. Именно в этом возрасте проще всего подробно заполнить все графы стандартизированного резюме — и тем самым впечатлить рекрутера.

Предлагаем несколько советов:

  • Раскидывайте сети шире — отталкивайтесь при отборе подходящих вакансий не от названия должности, а от функциональных обязанностей и списка требуемых навыков. Уж навыков-то у вас достаточно, чтобы рассматривать широкий спектр вакансий.
  • Адаптируйте резюме под каждую желаемую вакансию. Не ограничивайтесь одним резюме, создайте несколько похожих, но с разными акцентами под разные задачи.
  • «Упаковывайте» свои достижения максимально привлекательно. Не переписывайте должностную инструкцию, а оцифровывайте результаты на прежних местах работы (сколько новых клиентов привели, сколько налоговых проверок прошли без нареканий, на сколько перевыполняли планы и KPI и т. п.).
  • Пишите адресные сопроводительные письма. Если подозреваете, что конкуренция за место высокая, подумайте о способах удивить, «зацепить» рекрутера.
  • Не пускайте ситуацию на самотек. Ищите вакансии непосредственно на сайтах компаний и дублируйте отклики на электронную почту HR-отдела.

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Специализированные сайты по поиску работы — это хорошо, но использовать все имеющиеся возможности — еще лучше. Работу можно найти:

  • через знакомых,
  • в профессиональных группах в соцсетях,
  • через объявления на своих страницах в соцсетях,
  • в телеграм-каналах по поиску работы.

Как соискателю 40 повысить свои шансы на успех

Наталья Белоцерковская, карьерный консультант:

Приведу алгоритм эффективного поиска работы. Просто не пропускайте ни одного шага — и всё получится.

1. Посмотрите на свое резюме глазами работодателя. Будет ли оно интересно? Захотят ли работодатели встретиться с вами, прочитав о вашем опыте? Откорректируйте резюме, наполнив его цифрами, проектами, достижениями. Обязательно добавьте бизнес-фото на светлом фоне.

2. Подготовьте несколько резюме, сделав акцент на разных проектах и интересных для целевой позиции должностных обязанностях. Если у вас есть опыт в различных профессиях, фокусируйте его в зависимости от вакансии. Помните, что рекрутер получает (и отсеивает) большое количество резюме: многословные, «сложносочиненные» кандидаты обычно выглядят менее привлекательно в условиях нехватки времени.

3. Я бы посоветовала не указывать возраст: он не имеет отношения к вашим компетенциям и способности хорошо выполнять работу.

4. Выучите всё, что написали в резюме. Подготовьте примеры из вашего опыта, которые проиллюстрируют экспертизу.

5. Запишите ответы на типичные вопросы интервью, придумайте и заучите краткую самопрезентацию.

6. Снимите себя на камеру. Просмотрев видео, легче увидеть, что стоит улучшить.

7. Внимательно изучайте вакансии. Подстраивайте, адаптируйте свою презентацию и ответы на вопросы под потребности работодателя (в том числе неозвученные и неочевидные).

8. Можете обратиться за помощью к консультантам по карьере: многие соискатели уже пользуются этой услугой и таким образом быстрее решают вопросы с трудоустройством.

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