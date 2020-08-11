Когда при сокращении на Крайнем Севере сотрудник получит 6 средних заработков

Сокращение — неприятная процедура для обеих сторон. С точки зрения работодателя, неправильное ее проведение грозит исками в суд и восстановлением на работе. А еще для бизнеса это весьма затратная вещь. При увольнении работник может получить до трех средних заработков. А иногда и больше — до 6.

Недавно был принят федеральный закон, который изменил правила выплат при ликвидации предприятий. Поправки коснулись и ситуаций сокращений. Глобально ничего не изменилось, просто теперь вместо помесячных оплат сокращенному человеку, компания может сразу договориться и заплатить ему за нескольких месяцев. Но особого внимания заслуживает другая ситуация, которая может произойти в районах Крайнего Севера.

Как известно, при сокращении в суровых климатических регионах работник может получить до 6 (шести) средних заработков. Гарантированно за первые три месяца, и еще за три — если сразу же встанет на учет в Службу занятости, не сможет устроиться на работу за это время и предъявит соответствующую справку уже бывшему работодателю.

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Но у такой существенной выплаты есть один серьезный нюанс. Для получения шести средних заработков нужно и еще одно условие.

На основании ст. 318 Трудового кодекса РФ, средний заработок сохраняется за работниками в районах Крайнего Севера. В частности, увольняемому человеку выплачивается средний заработок, а также он сохраняется на период трудоустройства до 6 месяцев, если в месячный срок после увольнения он обратился в Центр занятости и не смог найти новую работу. И речь здесь идет именно о тех, кто трудится на Крайнем Севере и приравненных к нему регионах.

Однако закон ничего не говорит о том, должны ли такие сотрудники постоянно проживать в этих районах. Или же они могут приезжать туда вахтовым методом.

А вот в судебной практике сложилось иное мнение, причем достаточно давно. Суды считают: если человек работает на Севере, но проживает в благоприятном регионе, у него нет права на такую гарантию. По оценке представителей Фемиды, средний заработок за 4, 5 и 6-й месяцы — это дополнительная льгота для привлечения трудовых ресурсов в северные районы России.

Компенсация же человеку, трудившемуся вахтовым методом, не соответствует этой цели. Более того, у такой выплаты в этом случае не будет и социально-экономического основания. Но это можно рассматривать как дискриминацию в сфере труда. Несправедливой такая выплата будет по отношению к другим людям, которые обращаются в Службу занятости в благоприятных климатических регионах.

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Другими словами, при сокращении вахтовика, который работает на Севере, но живет в более «мягком» климате, компания имеет право не сохранять сотруднику средний заработок за 4, 5 и 6-й месяцы со дня увольнения. И эта позиция основана именно на судебной практике.

Конечно, она может измениться, но сегодня в этом вопросе суды четко поддерживают работодателей. А вот само трудовое законодательство, увы, пока продолжает «молчать».