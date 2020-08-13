Аванс по договору ГПХ: что с НДФЛ и страховыми взносами?

Заключенный организацией с физлицом договор гражданско-правового характера (на выполнение работ, оказание услуг) предусматривает выплату аванса. В каком порядке организация должна исчислять страховые взносы и НДФЛ?

Организация должна начислять страховые взносы на ОПС и ОМС только в периоде выплаты вознаграждения на основании подписанного акта сдачи-приемки работ или услуг. С сумм авансов указанные взносы начислять не нужно.

Выплаты по договорам гражданско-правового характера:

не облагаются взносами в ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

облагаются взносами от несчастных случаев и профзаболеваний только в том случае, если эта обязанность предусмотрена заключенным договором (п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

НДФЛ нужно удерживать при каждой выплате, в том числе с суммы аванса.

Обоснуем сделанные выводы.

Минфин в Письме от 21.02.2020 № 03-15-06/12725 разъяснил следующее. В силу пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, признаются объектом обложения страховыми взносами, за исключением взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ).

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Согласно п. 1 ст. 424 НК РФ датой осуществления выплат и иных вознаграждений является день их начисления в пользу физического лица.

Пунктом 4 ст. 431 НК РФ предусмотрено, что плательщики страховых взносов обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и относящихся к ним сумм страховых взносов в отношении каждого физического лица.

Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ).

Таким образом, суммы вознаграждений в пользу физлица по договору ГПХ, предметом которого являются выполнение работ, оказание услуг, включаются у организации в базу для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Это происходит в том месяце, в котором данные суммы были начислены в карточке индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов по каждому физлицу на основании акта приемки выполненных работ, оказанных услуг после окончательной сдачи или сдачи отдельных этапов, независимо от даты фактической выплаты указанных сумм.

Аналогичная точка зрения содержится в письмах Минфина России от 23.06.2020 № 03-04-05/54027 и от 21.07.2017 № 03-04-06/46733, что свидетельствует об актуальности вышеизложенных рекомендаций и о неизменности позиции чиновников.

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Вывод: у организации не возникает обязанности начислять страховые взносы при выплате «договорнику» аванса. База по взносам на ОПС и ОМС появляется в периоде начисления выплат (вознаграждения) на основании подписанного акта приемки выполненных работ (оказанных услуг), то есть после сдачи отдельных этапов (при их наличии) или окончательной сдачи результатов работы или оказанных услуг.

Пример Заключенный с физическим лицом договор подряда обязывает организацию выплатить аванс в размере 20% стоимости работ в течение

5 дней: вариант 1: со дня подписания договора;

вариант 2: со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки I этапа работ. При варианте 1 выплата физлицу аванса не влечет для организации обязанность начислить страховые взносы. При варианте 2 страховые взносы на ОПС и ОМС нужно начислить в том месяце, в котором подписан акт сдачи-приемки I этапа работ.

В отношении НДФЛ Минфин в письмах от 23.06.2020 № 03-04-05/54027 и от 21.07.2017 № 03-04-06/46733 разъяснил, что организация признается налоговым агентом, то есть она обязана удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов физлица-налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ при получении доходов в денежной форме дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

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Таким образом, суммы вознаграждений, полученные физическим лицом по гражданско-правовому договору, предметом которого является выполнение работ или оказание услуг (в том числе в виде предоплаты), включаются в доход налогоплательщика данного налогового периода.

Вывод: организация должна удерживать НДФЛ при выплате и аванса, и сумм вознаграждения на основании подписанного акта приемки выполненных работ (оказанных услуг).