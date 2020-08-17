Транспортный налог для сельхозтранспорта: когда и при каких условиях платить

НК РФ содержит льготы для транспорта, который используется в сельском хозяйстве. Существуют определенные условия для того, чтобы сельскохозяйственное предприятие могло применять эту льготу.

По специальному сельхозтранспорту транспортный налог не платится

Исходя из ст. 357 НК РФ плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения по ст. 358 НК РФ.

Объектами обложения транспортным налогом считаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Регистрации подлежит в том числе различная сельскохозяйственная техника, в силу чего изначально она тоже является объектом обложения транспортным налогом.

К сведению:

Согласно п. 1.4 Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в РФ (гостехнадзора), утвержденных Минсельхозпродом России 16.01.1995, государственной регистрации, учету в соответствии с этим документом подлежат, в частности:

тракторы (кроме мотоблоков);

самоходные дорожно-строительные, мелиоративные, сельскохозяйственные и другие машины с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см, не подлежащие регистрации в подразделениях Государственной автомобильной инспекции МВД;

номерные агрегаты и прицепы (полуприцепы) этих машин.

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Но некоторые виды специальной сельскохозяйственной техники, которые зарегистрированы на сельскохозяйственных товаропроизводителей, в силу пп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ не признаются объектом обложения транспортным налогом, если они используются на сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.

К такой специальной технике относятся тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания.

Надо проверить документы на технику

Как явствует из Письма Минфина России от 10.12.2013 № 03-05-06-04/54111, отнесение конкретного транспортного средства к такой специальной технике надо подтверждать документально.

Финансисты указали на то, что в соответствии с Постановлением Госстандарта России от 01.04.1998 № 19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов» документом, действующим на территории РФ для регистрации и допуска транспортных средств к эксплуатации, является паспорт транспортного средства (ПТС). В числе прочего он подтверждает наличие одобрения типа транспортного средства.

Иначе говоря, тип транспортного средства, прописанный в ПТС, должен соответствовать сведениям из одобрения типа транспортного средства (сертификата соответствия).

Приказом МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134 от 23.06.2005 утверждено Положение о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств (далее — Положение). В пункте 28 Положения обозначено, что в строке 4 «Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)» ПТС указывается категория, которая соответствует классификации транспортных средств.

Эти категории установлены международной Конвенцией о дорожном движении[1]. В приложении 3 к Положению приведена сравнительная таблица категорий транспортных средств по классификации Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН и по классификации Конвенции о дорожном движении.

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К сведению:

Постановление Госстандарта России № 19 утрачивает силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 04.04.2020 № 449.

С 01.11.2020 также перестает действовать Постановление Правительства РФ от 18.05.1993 № 477 «О введении паспортов транспортных средств» на основании Постановления Правительства РФ от 20.02.2019 № 166.

С этой же даты прекращается оформление бумажных ПТС. Это следует из Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники».

Соответственно, с 01.11.2020 утрачивает силу и Положение (Приказ МВД России № 135, Минпромторга России № 857, ФТС России № 409 от 18.03.2019).

Минфин обратил внимание: указание какой-либо категории транспортного средства в ПТС (А, В, С, D, прицеп) не говорит о том, каким является транспортное средство, например легковым или грузовым, то есть невозможно так определить принадлежность техники к специальной.

В настоящее время частично эту информацию можно извлечь из строки 3 «Наименование (тип ТС)» ПТС — в ней отражается характеристика транспортного средства, определяемая его конструкторскими особенностями, назначением и приведенная в одобрении типа транспортного средства, например «легковой», «автобус», «грузовой — самосвал, фургон, цементовоз, кран».

Кроме того, в соответствии с ОН 025-270-66 «Отраслевая нормаль «Классификация и система обозначения автомобильного подвижного состава, а также его агрегатов и узлов, выпускаемых специализированными предприятиями» и п. 26 Положения в строке 2 «Марка, модель ТС» ПТС проставляется условное обозначение транспортного средства, состоящее из буквенного, цифрового или смешанного обозначения. Вторая цифра цифрового обозначения модели транспортного средства указывает на его тип (вид автомобиля): например, 1 — легковой автомобиль, 7 — фургоны, 9 — специальные.

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Финансисты заключили: если совокупность обозначенных сведений не говорит о том, что используемая для сельскохозяйственных работ автомашина относится к специальным, то положения пп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ на нее не распространяются.

С введением электронных документов доказательства отнесения транспортного средства к специальной технике придется находить по аналогии, кроме того, надо ожидать дополнительных разъяснений чиновников.

В арбитражной практике — по-другому

Впрочем, арбитры обычно критично относятся к информации, которая содержится в ПТС.

Например, в Постановлении ФАС УО от 05.11.2009 № Ф09-2237/09-С2 по делу № А47-7504/2008 говорится: отсутствие в ПТС указания на то, что транспортное средство является специальной машиной, используемой для сельского хозяйства, само по себе не лишает налогоплательщика права на применение льготы по транспортному налогу, установленной пп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ.

Судьи предпочитают при определении вида транспортного средства обращаться к Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ) (в настоящее время в качестве такового действует ОК 013-2014 (СНС 2008), принятый и введенный в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст).

В случае обозначения в ПТС автомашины как тягача седельного, даже если она используется только для производства (перевозки) сельскохозяйственной продукции, она не признается специальной и является объектом обложения транспортным налогом (Постановление ФАС ПО от 12.01.2010 по делу № А06-2630/2009[2]).

А иногда судьи по факту признают транспортное средство соответствующим условиям пп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ.

В Постановлении ФАС ЦО[3] от 11.03.2014 по делу № А48-1307/2013 тот же тягач седельный признан специальным транспортным средством (скотовозом), поскольку был надлежащим образом переоборудован. При этом из представленных налогоплательщиком товарно-транспортных накладных следовало, что данные транспортные средства фактически использовались только для перевозки сельскохозяйственной продукции (молодняка свиней).

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Кто является сельскохозяйственным производителем в целях применения льготы?

В пункте 2 ст. 346.2 НК РФ имеется определение сельскохозяйственного товаропроизводителя, но в том же пункте указывается, что оно применяется только в целях гл. 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» НК РФ.

Поэтому для использования льготы по транспортному налогу сельскохозяйственному товаропроизводителю надо обращаться к другим отраслям законодательства[4].

Например, к ст. 1 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Там указывается, что сельскохозяйственный товаропроизводитель — физическое или юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном выражении более 50% общего объема производимой продукции, в частности рыболовецкая артель (колхоз), производство сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной продукции, и уловы водных биологических ресурсов в которой составляют в стоимостном выражении более 70% общего объема производимой продукции[5].

Но с 01.01.2007 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Это закон более широкого применения, чем Федеральный закон № 193-ФЗ, и, по нашему мнению, следует использовать определение сельскохозяйственного товаропроизводителя, которое приводится в его ст. 3, тем более что ранее аналогичным образом высказался Минфин в Письме от 24.12.2007 № 03-05-05-04/08[6]. Такую же позицию заняли судьи в постановлениях АС ЗСО от 22.11.2016 №Ф04-5171/2016 по делу №А70-932/2016, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2018 № 15АП-2652/2018 по делу №А53-24381/2015.

То есть сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ[7], и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации данной продукции составляет не менее 70% за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также следующие организации:

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ;

крестьянские (фермерские) хозяйства согласно Федеральному закону от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

О применении унифицированных форм

На практике сельскохозяйственные предприятия зачастую ведут учет произведенной сельхозпродукции по унифицированным формам первичной учетной документации, приведенным в Постановлении Госкомстата России от 29.09.1997 № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья».

Но в п. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено, что первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным руководителем экономического субъекта. При этом каждый первичный учетный документ должен содержать все обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 данного закона.

С 01.01.2013 формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются в РФ обязательными к применению, кроме тех, которые используются в качестве первичных учетных документов и установлены уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов (например, кассовые документы)[8].

Иными словами, теперь при учете сельскохозяйственной продукции необязательно применять именно унифицированные формы. В то же время согласно ч. 1 ст. 7 и ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ формы такого учета должны быть определены хозяйствующим субъектом и утверждены его руководителем. За основу можно взять все же унифицированные формы, в которых должны иметь место обязательные реквизиты, установленные ч. 2 ст. 9 данного закона, а другие реквизиты включать в них по необходимости.

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Во всяком случае, использование унифицированных форм по учету сельскохозяйственной продукции для применения льготы по транспортному налогу обязательным условием не является.

На этом не настаивает сейчас и налоговая.

О заполнении декларации

До 01.01.2021 в соответствии со ст. 363.1 НК РФ организации-налогоплательщики по истечении налогового периода обязаны представлять в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств, если иное не предусмотрено указанной статьей, декларацию по транспортному налогу.

Исходя из Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ с 01.01.2021 данная статья утрачивает силу, и, соответственно, налогоплательщики, в том числе организации, не должны будут представлять декларацию по транспортному налогу уже и за 2020 год. Но за 2019 год еще надо было представлять декларацию.

При этом согласно абз. 1 ст. 357 НК РФ плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложенияпо ст. 358 НК РФ, если иное не предусмотрено указанной статьей.

На основании сказанного можно понять, что организация, владеющая только транспортными средствами, не признаваемыми объектами обложения налогом исходя из пп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ, не является плательщиком транспортного налога и потому не обязана была представлять декларацию и авансовые расчеты по нему (см. Письмо Минфина России от 12.05.2017 № 03-05-05-04/28799). Очевидно, не должна была она представлять и расчет, подтверждающий, что организация является сельскохозяйственным товаропроизводителем.

В то же время если помимо подобных транспортных средств у налогоплательщика есть другие (являющиеся объектом обложения транспортным налогом, который он, соответственно, по ним уплачивает), то он должен был представить декларацию. И в этой декларации следовало отразить в том числе транспортные средства, не признаваемые объектом налогообложения. Для иного мы не находим оснований ни в НК РФ, ни в Порядке заполнения декларации по транспортному налогу[9] (далее — Порядок).

В пункте 5.1 Порядка говорится, что разд. 2 «Расчет суммы транспортного налога по каждому транспортному средству» декларации заполняется налогоплательщиком по каждому транспортному средству, зарегистрированному согласно законодательству РФ. В строках 020 — 060 этого раздела в общем порядке указываются идентификационные данные по транспортному средству, не являющемуся объектом налогообложения, а в строках с 070 по 180 — данные для расчета налога, как если бы он уплачивался по названному транспортному средству.

В том числе в строке 030 должен быть проставлен код вида транспортного средства, определяемый в соответствии с приложением 5

к Порядку. В данном случае это коды 530-01 (тракторы сельскохозяйственные), 530-03 (самоходные комбайны), 590-15 (специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)).

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Но при этом согласно п. 5.20 Порядка в первом поле строки 220 указывается код льготы 20210 (приложение 7 к Порядку). Второе поле, по нашему мнению, тоже надо заполнить, хотя в силу п. 5.20 Порядка она заполняется исключительно в ситуации, если основанием льготы является закон субъекта РФ; в рассматриваемом случае:

2 0 2 1 0 / 0 3 5 8 0 0 0 2 0 0 0 5

Причем при заполнении строки 230 «Сумма налоговой льготы» разд. 2 декларации значение в ней должно быть равно указанному в строке 190 «Сумма исчисленного налога». В итоге по строке 300 по данному транспортному средству не будет отражена сумма налога к уплате в бюджет, так как значение в ней должно быть равно разности между строками 190 и 230 (п. 5.27 Порядка).

Как подтверждать льготу теперь?

Чтобы подтвердить свое право на льготу согласно п. 3 ст. 361.1 НК РФ, необходимо подать в налоговый орган по своему выбору заявление на ее предоставление[10], а также подать документы, подтверждающие право на эту льготу.

К сведению: Налоговые льготы за предшествующие налоговые периоды, а также за период в течение 2020 года в случае прекращения организации путем ликвидации или реорганизации в этот период (п. 3 ст. 55 НК РФ) заявляются в соответствии с ранее действовавшими положениями нормативных правовых актов (Письмо ФНС России от 12.09.2019 №БС-4-21/18359@). То есть в указанных случаях необходимо подать декларацию по транспортному или земельному налогу.

Согласно абз. 1 п. 3 ст. 361.1 НК РФ заявление и документы на предоставление льготы по транспортному налогу могут быть направлены в налоговый орган через МФЦ.

Налоговый орган должен рассмотреть названное заявление в течение 30 дней со дня его получения.

При необходимости направления запроса сведений, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения, данный срок может быть продлен налоговым органом еще на 30 дней.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении льготы налоговый орган направляет налогоплательщику способом, указанным в этом заявлении, уведомление о ее предоставлении либо сообщение об отказе в ее предоставлении.