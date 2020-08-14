Каждый шестой сотрудник выбрал электронный формат трудовой книжки

Переход на электронные трудовые книжки начнется в 2021 году. Для ныне работающих переход добровольный и выполняется по личному заявлению. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у официально трудоустроенных россиян, будут ли они переводить трудовую книжку в электронный формат. В опросе приняли участие 1600 граждан из 332 населенных пунктов.

Более половины сотрудников утверждает, что не будет переводить трудовую книжку в электронный формат (53%). Основные опасения россиян вызваны вопросами защиты персональных данных и сохранности информации.

В декабре 2019 года перевести трудовую книжку в электронный формат хотел каждый третий. По факту же заявление о переходе написали 16% работающих россиян, еще 14% планируют сделать это. 17% затрудняются принять решение.

Чаще всего на нововведение откликаются россияне 25–34 лет и граждане с доходом от 80 тыс. руб. (по 19% из них уже написали заявление).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 332

Время проведения: 28 июля — 3 августа 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее официальную постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Для нынешних работников переход на электронный формат добровольный и выполняется по заявлению работника. Будете ли вы переводить свою трудовую книжку в электронный формат?»

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб. муж жен до 24 25–34 35–44 45 и старше до 29999 30000–49999 50000–79999 от 80000 Да, уже написал(а) заявление 16% 17% 16% 16% 19% 15% 14% 14% 17% 16% 19% Да, планирую написать заявление 14% 14% 13% 15% 14% 11% 15% 15% 10% 15% 15% Нет 53% 49% 56% 49% 50% 54% 55% 52% 55% 53% 53% Затрудняюсь ответить 17% 20% 15% 20% 17% 20% 16% 19% 18% 16% 13%

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 321

Время проведения: 16–17 декабря 2019 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Для нынешних работников переход на электронный формат добровольный и выполняется по заявлению работника. Хотите ли вы перевести свою трудовую книжку в электронный формат?»