Каждый шестой сотрудник выбрал электронный формат трудовой книжки

Переход на электронные трудовые книжки начнется в 2021 году. Для ныне работающих переход добровольный и выполняется по личному заявлению. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у официально трудоустроенных россиян, будут ли они переводить трудовую книжку в электронный формат. В опросе приняли участие 1600 граждан из 332 населенных пунктов.
Более половины сотрудников утверждает, что не будет переводить трудовую книжку в электронный формат (53%). Основные опасения россиян вызваны вопросами защиты персональных данных и сохранности информации.
В декабре 2019 года перевести трудовую книжку в электронный формат хотел каждый третий. По факту же заявление о переходе написали 16% работающих россиян, еще 14% планируют сделать это. 17% затрудняются принять решение.
Чаще всего на нововведение откликаются россияне 25–34 лет и граждане с доходом от 80 тыс. руб. (по 19% из них уже написали заявление).
- Место проведения опроса: Россия, все округа
- Населенных пунктов: 332
- Время проведения: 28 июля — 3 августа 2020 года
- Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее официальную постоянную работу
- Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Для нынешних работников переход на электронный формат добровольный и выполняется по заявлению работника. Будете ли вы переводить свою трудовую книжку в электронный формат?»
Вариант ответа
Все
Пол
Возраст, лет
Ежемесячный доход, руб.
муж
жен
до 24
25–34
35–44
45 и старше
до 29999
30000–49999
50000–79999
от 80000
Да, уже написал(а) заявление
16%
17%
16%
16%
19%
15%
14%
14%
17%
16%
19%
Да, планирую написать заявление
14%
14%
13%
15%
14%
11%
15%
15%
10%
15%
15%
Нет
53%
49%
56%
49%
50%
54%
55%
52%
55%
53%
53%
Затрудняюсь ответить
17%
20%
15%
20%
17%
20%
16%
19%
18%
16%
13%
- Место проведения опроса: Россия, все округа
- Населенных пунктов: 321
- Время проведения: 16–17 декабря 2019 года
- Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
- Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Для нынешних работников переход на электронный формат добровольный и выполняется по заявлению работника. Хотите ли вы перевести свою трудовую книжку в электронный формат?»
Вариант ответа
Кол-во респондентов
Да
33%
Нет
45%
Затрудняюсь ответить
22%