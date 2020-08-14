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Каждый шестой сотрудник выбрал электронный формат трудовой книжки

Переход на электронные трудовые книжки начнется в 2021 году. Для ныне работающих переход добровольный и выполняется по личному заявлению. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у официально трудоустроенных россиян, будут ли они переводить трудовую книжку в электронный формат. В опросе приняли участие 1600 граждан из 332 населенных пунктов.

Более половины сотрудников утверждает, что не будет переводить трудовую книжку в электронный формат (53%). Основные опасения россиян вызваны вопросами защиты персональных данных и сохранности информации.

В декабре 2019 года перевести трудовую книжку в электронный формат хотел каждый третий. По факту же заявление о переходе написали 16% работающих россиян, еще 14% планируют сделать это. 17% затрудняются принять решение.

Чаще всего на нововведение откликаются россияне 25–34 лет и граждане с доходом от 80 тыс. руб. (по 19% из них уже написали заявление).

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  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 332
  • Время проведения: 28 июля — 3 августа 2020 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее официальную постоянную работу
  • Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Для нынешних работников переход на электронный формат добровольный и выполняется по заявлению работника. Будете ли вы переводить свою трудовую книжку в электронный формат?»

Вариант ответа

Все

Пол

Возраст, лет

Ежемесячный доход, руб.

муж

жен

до 24

25–34

35–44

45 и старше

до 29999

30000–49999

50000–79999

от 80000

Да, уже написал(а) заявление

16%

17%

16%

16%

19%

15%

14%

14%

17%

16%

19%

Да, планирую написать заявление

14%

14%

13%

15%

14%

11%

15%

15%

10%

15%

15%

Нет

53%

49%

56%

49%

50%

54%

55%

52%

55%

53%

53%

Затрудняюсь ответить

17%

20%

15%

20%

17%

20%

16%

19%

18%

16%

13%

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 321
  • Время проведения: 16–17 декабря 2019 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
  • Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Для нынешних работников переход на электронный формат добровольный и выполняется по заявлению работника. Хотите ли вы перевести свою трудовую книжку в электронный формат?»

Вариант ответа

Кол-во респондентов

Да

33%

Нет

45%

Затрудняюсь ответить

22%

 

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