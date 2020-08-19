Лицензируемые виды деятельности при дроблении бизнеса – аргумент?

Кардинальный способ оптимизации НДС — не платить его вообще. Конечно, речь не идет о покупке «бумажного» НДС, использовании «прокладок» и прочего творчества.

Но когда покупатели — физические лица, не заинтересованные в получении счетов-фактур, применение УСН дает существенную налоговую выгоду и вместе с тем — признаки дробления бизнеса при превышении совокупной выручки в группе компаний в 150 млн р. (а также численности сотрудников, площади и т.д.).

В судебной практике последних лет налогоплательщики используют аргумент в пользу структурирования бизнеса с участием нескольких «упрощенцев».

Деятельность лицензируемая, принцип одна организация-одна лицензия имеет деловую цель. При осуществлении лицензируемых видов деятельности существуют риски аннулирования лицензии (п.12 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), поэтому для сохранения возможности осуществлять деятельность при утрате лицензии у одной организации остальные могут продолжить деятельность.

Суды часто соглашаются с налогоплательщиками: