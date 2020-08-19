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Лицензируемые виды деятельности при дроблении бизнеса – аргумент?

Кардинальный способ оптимизации НДС — не платить его вообще. Конечно, речь не идет о покупке «бумажного» НДС, использовании «прокладок» и прочего творчества.

Но когда покупатели — физические лица, не заинтересованные в получении счетов-фактур, применение УСН дает существенную налоговую выгоду и вместе с тем — признаки дробления бизнеса при превышении совокупной выручки в группе компаний в 150 млн р. (а также численности сотрудников, площади и т.д.).

В судебной практике последних лет налогоплательщики используют аргумент в пользу структурирования бизнеса с участием нескольких «упрощенцев».

Деятельность лицензируемая, принцип одна организация-одна лицензия имеет деловую цель.

При осуществлении лицензируемых видов деятельности существуют риски аннулирования лицензии (п.12 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), поэтому для сохранения возможности осуществлять деятельность при утрате лицензии у одной организации остальные могут продолжить деятельность.

Суды часто соглашаются с налогоплательщиками:

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«Судом приняты доводы заявителя в обоснование деловой цели создания самостоятельных юридических лиц с правом на ЕНВД с целью исключения риска потери лицензируемого бизнеса в сфере фармацевтической деятельности путем регистрации новых юридических лиц» — Постановление АС Северо-Кавказского округа 11.05.2018 А53-2638/2017, сумма отбитых доначислений — 72 423 304 р.

С такой же позицией соглашается 3 ААС от 03.10.2019 по делу А74-5767/2017:

Материалами подтверждается, что создание учредителем общества Исаковым В.Н. трёх новых юридических лиц, являющихся самостоятельными налогоплательщиками, было обусловлено разумными экономическими причинами: необходимостью исключения риска потери всего лицензируемого бизнеса в сфере фармацевтической деятельности.

При этом риск для бизнеса общества существует только при ситуации, когда юридическое лицо является владельцем лицензии и осуществляет всю свою деятельность на основании выданной лицензии. А в случае разделения бизнеса на множество организаций указанный риск существенно снижается, так как приостановление деятельности одной из множества организаций не повлечёт для иных организаций неблагоприятных последствий.

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Возможность получения лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией только организациями позволило объяснить деловую цель осуществления взаимозависимыми ООО и ИП деятельности в одних и тех же объектах стационарной торговли:

«При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что Инспекция не имела достаточных оснований присоединять выручку, полученную обществом с ограниченной ответственностью „Трио“ от розничной реализации винно-водочной продукции, к выручке налогоплательщика, который в силу закона и отсутствия лицензии не вправе осуществлять данный вид деятельности». (Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2020 № А43-3622/2018).

Лицензии могут объяснить и осуществление разных видов деятельности, как одной из деловых целей структурирования:

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«Согласно выданным лицензиям ООО „КОМУС“ разрешены следующие виды работ: сбор, транспортирование, обработка, размещение отходов I-IV классов опасности, а ООО „КПВС“ имеет разрешение только на сбор и транспортирование отходов. Таким образом, суды признали ошибочным вывод о том, что ООО „КОМУС“ и ООО „КПВС“ выполняли одну и ту же работу — разместить отходы самостоятельно ООО „КПВС“ не могло из-за отсутствия полигона для размещения ТБО и отсутствия разрешения на осуществление данного вида деятельности» (Постановление АС Поволжского округа от 19.06.2020 по делу А12-20691/2018).

Но дела по дроблению бизнеса на сегодняшний день — самые сложные и неоднозначные из всех налоговых споров. Поэтому ни один самый «убойный» аргумент в пользу деловых целей структурирования, также как и каждый из аргументов налоговиков в пользу получения необоснованной налоговой выгоды путем дробления, сами по себе не являются достаточными.

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Только совокупность доказательств определяет наличие деловых целей, необоснованность налоговой выгоды и их судебную оценку. Не исключение и аргумент о лицензировании деятельности как единственном обосновании структуры бизнеса.

Например, налогоплательщик настаивал — выделение в отдельные структуры лицензируемых и не лицензируемых видов деятельности было оправданным.

Суд не соглашается: «Доводы заявителя в рассматриваемой части также не могут служить основанием для вывода о том, что создание ООО „Жилищник“ имело разумный экономический смысл, поскольку доказательств осуществления вновь созданным юридическим лицом какой-либо прибыльной деятельности, кроме получения оплаты по договору с Обществом, в материалы настоящего дела не представлено» (Решение АС Тюменской Области от 11.06.2020 г. по делу № А70-19934/2019).

Аргумент налогоплательщика — общество осуществляет реализацию только алкогольной продукции в соответствии с лицензией, а предприниматель оказывает услуги общественного питания и розничную продажу пива и безалкогольных напитков (все это происходит в одном ресторане, что свойственно для южных регионов).

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Суд не соглашается — доводы о том, что общество создано исключительно в целях получения лицензии на реализацию алкогольной продукции в силу требований, установленных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», и вело самостоятельную хозяйственную деятельность, обоснованно не приняты по во внимание судами, учитывая установленные обстоятельства дела (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.07.2019 по делу А63-8101/2017).

Аптечная сеть указывает: обоснованием разделения фармацевтических компаний явилось лицензирование каждого юридического лица в отдельности.

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Суды поддерживают налоговиков: довод апеллянта о наличии лицензий как у ООО «Аптека Атромед», так и у ООО «ЮКОН-Фарм», что, по его мнению, указывает на самостоятельное осуществление деятельности, подлежит отклонению.

В соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию, порядок которого установлен в Положении о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности».

Следовательно, в силу части 1 статьи 49 Гражданского кодекса чтобы быть включенным в модель, позволяющую применять специальные налоговые режимы, учитывая необходимость наличия специальной правоспособности, каждый из участников этой модели хозяйствования должен был получить соответствующую лицензию.

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В связи с чем получение лицензий как ООО «Аптека Атромед», так и ООО «ЮКОН-Фарм», не опровергает вывод суда первой инстанции о фактическом осуществлении деятельности ООО «Аптека Атромед» и ООО «ЮКОН-Фарм» как единый субъект (Постановление 18 ААС по делу №№ А76-17046/2018 от 22.07.2020 г.).

Таким образом, лицензируемый вид деятельности как аргумент для обособления субъекта предпринимательской деятельности в отдельное юридическое лицо, в том числе применяющего УСН — хорошая деловая цель, но она не может быть единственной. Структурируйте свой бизнес правильно.

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