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Почему МФО — это дно в плане финансовой грамотности

Недавно меня спросили, почему я ничего не пишу про микрофинансовые организации (МФО). Там же есть свои тонкости: ограничения ставок, бесплатные первые займы, законные правила защиты прав заемщиков.

Дело в том, что я всем советую в принципе избегать микрофинансовых организаций. С любыми знаниями, лайфхаками и так далее — это все равно большое зло для вашего бюджета. Сейчас объясню, почему я считаю человека на пороге МФО максимально финансово неграмотным.

Огромные ставки

В пересчете на годовые это несколько сот процентов. А еще несколько лет назад это были тысячи процентов годовых.

Все про это знают, тем не менее поток клиентов у подобных «займов до зарплаты» не иссякает.

В МФО дают только небольшие суммы, то есть у заемщика — неграмотный личный бюджет

Если в бюджете человека нет «заначки», допустим, в 10 тыс. рублей — значит, этот человек бессилен в сфере финансового планирования. Вы можете возразить, что дело может быть в низкой зарплате: в России много людей живут за чертой бедности. Но получается, что у человека есть деньги ежемесячно платить долг проценты микрофинансовой организации?

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Это значит, что также можно было ежемесячно копить эту сумму (чисто ее, без %, то есть она была бы меньше).

Займы в МФО портят кредитную историю

Если потом человек захочет взять кредит в банке, стоит учитывать, что сам факт обращения в МФО (видно в кредитной истории) рассматривается банками как негативный фактор.

А вот обратная сторона: в МФО часто идут люди, которые от банков получают отказы по заявкам на кредит из-за плохой кредитной истории. Если кредитная история испорчена, то это тоже говорит о плохом уровне финансовой грамотности — просрочках и так далее.

На бесплатный первый займ «ведутся» финансово неграмотные люди

Бывают такие рекламные акции, мол, возьмите первый займ онлайн, быстро и абсолютно бесплатно — как тест. Финансово непродвинутые люди не понимают, что это все — замануха. Примерно как бесплатный депозит в онлайн-казино и сервисах для ставок на спорт.

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Смысл — подсадить человека на крючок, чтобы он дальше пользовался услугами компании и приносил ей прибыль. Плюс, как уже писала выше, отношения с МФО портят кредитную историю, неважно, платный был займ или без %.

Люди не знают, что закрыть их потребности может кредитка — бесплатно или недорого

Вообще, конечно, лучше строить свою финансовую жизнь так, чтобы не было нехватки нескольких тысяч рублей до зарплаты. Это вполне посильная задача для любого дохода — не тратить все в ноль. Но если уж ситуация сложилась негативная, то деньги бесплатно в грейс-период можно использовать с кредитной карточки.

Не для снятия нала, а для оплаты товаров и услуг. Это более выгодная альтернатива МФО. Кредитки можно найти бесплатные или с небольшой ежегодной платой. Но да, большинство банков не выдадут кредитку день в день, когда «трубы горят», так что озаботиться стоит заранее.

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Займы в МФО мешают копить

Они же реально дорогие в плане %. А еще легко попасть в долговую кабалу: новые займы берутся на погашение старых, образуется эдакая пирамида.

Какие уж тут накопления, денег не хватает. А без «подушки безопасности» нельзя считать себя финансово грамотным человеком.

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