Почему МФО — это дно в плане финансовой грамотности

Недавно меня спросили, почему я ничего не пишу про микрофинансовые организации (МФО). Там же есть свои тонкости: ограничения ставок, бесплатные первые займы, законные правила защиты прав заемщиков.

Дело в том, что я всем советую в принципе избегать микрофинансовых организаций. С любыми знаниями, лайфхаками и так далее — это все равно большое зло для вашего бюджета. Сейчас объясню, почему я считаю человека на пороге МФО максимально финансово неграмотным.

Огромные ставки

В пересчете на годовые это несколько сот процентов. А еще несколько лет назад это были тысячи процентов годовых.

Все про это знают, тем не менее поток клиентов у подобных «займов до зарплаты» не иссякает.

В МФО дают только небольшие суммы, то есть у заемщика — неграмотный личный бюджет

Если в бюджете человека нет «заначки», допустим, в 10 тыс. рублей — значит, этот человек бессилен в сфере финансового планирования. Вы можете возразить, что дело может быть в низкой зарплате: в России много людей живут за чертой бедности. Но получается, что у человека есть деньги ежемесячно платить долг проценты микрофинансовой организации?