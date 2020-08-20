Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Нужны ли печать и подпись на счете-фактуре? Важные нюансы

Нужна ли печать на счете-фактуре — сомнение, которое может возникнуть у начинающего бухгалтера. Отсутствие каких атрибутов счета-фактуры сделает его недействительным документом? Относится ли печать к таким атрибутам? Кто вправе заверять счета-фактуры? Нюансы о печати и подписантах счета-фактуры изложены в нашей статье.

Значение счета-фактуры при ОСНО

Счет-фактура (профессиональное сокращение — сч-ф, с/ф) — один из важнейших документов в бухгалтерии предприятия, применяющего основную систему налогообложения. При ОСНО фирма является плательщиком НДС. Для уменьшения суммы налога к уплате налогоплательщик применяет вычеты по налогу на добавленную стоимость.

Вычет по НДС можно получить только на основании правильно заполненного счета-фактуры.

Корректно составленный сч-ф от поставщика/исполнителя — гарантия уменьшения НДС к уплате. В то же время сч-ф с отсутствием какого-либо обязательного атрибута не может быть принят. Если бухгалтер все же рискнет и заявит вычет по такому сч-ф, то налоговая вычет снимет, доначислит налог и пени.

Главбух
📌 Реклама
Фильм "Карантин": смотрите всей бухгалтерией!
Кино про то, как бухгалтер Ирина в пандемию зарплату перечисляла.
Узнать больше

Сложно переоценить значение сч-ф, поэтому любой специалист досконально изучает этот документ, прежде чем принимать его к учету.

Обязательные атрибуты счета-фактуры

Счету-фактуре посвящена ст. 169 НК РФ. В п. 5 указанной статьи перечислены реквизиты, которые должны быть указаны в следующих документах:

Счет-фактура1

Вынесем на схему те параметры сч-ф при реализации, которые должны быть в нем обязательно:

Счет-фактура2

 

В п. 6 ст. 169 НК РФ сказано, кто должен быть подписантом сч-ф. Подробнее об этом мы расскажем ниже в статье.

📌 Реклама

Как видим, указания на печать, как на обязательный реквизит в ст. 169 НК РФ отсутствует.

При внесении данных в счет-фактуру можно также руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 В какой срок сдавать декларацию по НДС за 1 квартал 2019 года

Постановление разъясняет порядок заполнения сч-ф. В нем мы тоже не найдем такой обязанности налогоплательщика, как заверение сч-ф печатью.

Таким образом, задача — ставится печать на счете-фактуре или нет — решается однозначно:

Печать на счет-фактуру не ставят.

А если печать все-таки есть на документе?

Раньше невозможно было представить сч-ф без печати. Это было очень давно, но некоторые бухгалтеры столь же давно не работали с НДС, поэтому могли упустить тот факт, что в заверении печатью сч-ф уже не нуждается. Кроме того, есть категория бухгалтеров, которым сложно двигаться в ногу со временем и для которых документ, не заверенный печатью — это и не документ вовсе.

📌 Реклама

Специально для таких случаев поясняем, что решить проблему — ставится ли печать на счете-фактуре или нет— можно не столь однозначно. Печать не является обязательным атрибутом сч-ф. Но если кто-то все-таки поставит на него печать, это не будет являться нарушением.

По счету-фактуре с печатью можно принять НДС к вычету.

Кто вправе заверить счет-фактуру подписью

Вернемся к вопросу, кто подписывает счет-фактуру. Напоминаем, что о подписантах сказано в п. 6 ст. 169 НК РФ. Аналогичный порядок прописан и в Постановлении № 1137. Подписи должностных лиц — непременный атрибут счета-фактуры.

Следует отметить также возможность подписания сч-ф электронной подписью. Для обмена сч-ф между собой по ТКС у контрагентов должно быть достигнуто об этом соглашение. Соглашение лучше оформлять в письменном виде и делать частью договора.

Если один из контрагентов не имеет технической возможности принимать сч-ф в электронном виде, то делать это он не обязан и никакие санкции применяться к нему не будут. С таким контрагентом надо будет работать с использованием сч-ф на бумаге.

📌 Реклама

Подводим итоги

Оттиск печати на счете-фактуре не является однозначно необходимым атрибутом. Однако его наличие не ведет к отказу в вычете.

Подписывать счета-фактуры имеют право лишь определенные лица. При наличии соглашения между сторонами, передавать контрагенту счет-фактуру, подписанный электронной подписью, можно по ТКС или просто в электронном виде.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама