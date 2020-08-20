Нужны ли печать и подпись на счете-фактуре? Важные нюансы

Нужна ли печать на счете-фактуре — сомнение, которое может возникнуть у начинающего бухгалтера. Отсутствие каких атрибутов счета-фактуры сделает его недействительным документом? Относится ли печать к таким атрибутам? Кто вправе заверять счета-фактуры? Нюансы о печати и подписантах счета-фактуры изложены в нашей статье.

Значение счета-фактуры при ОСНО

Счет-фактура (профессиональное сокращение — сч-ф, с/ф) — один из важнейших документов в бухгалтерии предприятия, применяющего основную систему налогообложения. При ОСНО фирма является плательщиком НДС. Для уменьшения суммы налога к уплате налогоплательщик применяет вычеты по налогу на добавленную стоимость.

Вычет по НДС можно получить только на основании правильно заполненного счета-фактуры.

Корректно составленный сч-ф от поставщика/исполнителя — гарантия уменьшения НДС к уплате. В то же время сч-ф с отсутствием какого-либо обязательного атрибута не может быть принят. Если бухгалтер все же рискнет и заявит вычет по такому сч-ф, то налоговая вычет снимет, доначислит налог и пени.