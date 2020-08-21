Реальной практической пользы нет: перенос 54-ФЗ в Налоговый кодекс

Оперативные проверки предприятия с привлечением ФСБ, блокировки Интернет-магазинов Роскомнадзором, наблюдение за сотрудниками — все эти ночные кошмары бизнесменов-нарушителей скоро могут стать явью. Правила применения ККТ планируют перенести в Налоговой кодекс: контроль за их исполнением будет ужесточён. Изменения могут вступить в силу уже с января 2021 года.

Какие будут поправки?

Введут новые меры налогового контроля (мониторинг, наблюдение и оперативные налоговые проверки), появится термин «фиксация расчетов» на онлайн-ККТ, изменятся штрафы и добавятся новые способы наказания нарушителей.

Законопроект о переносе 54-ФЗ в Налоговый кодекс обширный, к нему пока нет пояснительной записки. Торгово-промышленная палата РФ выступила против этой инициативы и предложила проект доработать.

Главные из планируемых нововведений: