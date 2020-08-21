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Реальной практической пользы нет: перенос 54-ФЗ в Налоговый кодекс

Оперативные проверки предприятия с привлечением ФСБ, блокировки Интернет-магазинов Роскомнадзором, наблюдение за сотрудниками — все эти ночные кошмары бизнесменов-нарушителей скоро могут стать явью. Правила применения ККТ планируют перенести в Налоговой кодекс: контроль за их исполнением будет ужесточён. Изменения могут вступить в силу уже с января 2021 года.

Какие будут поправки?

Введут новые меры налогового контроля (мониторинг, наблюдение и оперативные налоговые проверки), появится термин «фиксация расчетов» на онлайн-ККТ, изменятся штрафы и добавятся новые способы наказания нарушителей.

Законопроект о переносе 54-ФЗ в Налоговый кодекс обширный, к нему пока нет пояснительной записки. Торгово-промышленная палата РФ выступила против этой инициативы и предложила проект доработать.

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  • 54-ФЗ утратит силу. Но правила применения ККТ и список видов деятельности, при которых не нужно применять кассы, останутся почти без изменений.
  • Появится несколько новых терминов. Среди них — фиксация расчетов. Это действия, совершаемые организацией или ИП с использованием средств автоматизации: ККТ или информационного ресурса на сайте ФНС России.
  • Бланки строгой отчётности исключат из делового оборота.
  • Во время оперативных проверок смогут привлекать ФСБ России.
  • Право налоговиков проводить контрольные закупки будет закреплено законодательно.
  • Штрафные санкции в области применения ККТ также перенесут из ст.14.5 КоАП в Налоговый кодекс. Кроме того, их размер вырастет. За расчет без ККТ штраф с ИП составит 50% от суммы расчета, осуществленного без фиксации, но не менее 10 тысяч рублей; а с организации — 100% суммы расчета, осуществленного без фиксации, но не менее 30 тысяч рублей. За непредставление всех положенных фискальных данных в налоговые органы ИП могут оштрафовать на 100 тысяч рублей, а организацию — на 200 тысяч.
  • Увеличится срок давности по нарушениям. Сейчас он составляет год, а будет — три.
  • Появятся новые способы наказания за неприменение ККТ: блокировка автоматических устройств для расчетов, банковских счетов, сайтов, программных продуктов, мобильных приложений и страниц в соцсетях, через которые проводятся расчеты без ККТ, приостановление деятельности. Блокировки планируют проводить с привлечением Роскомнадзора.
На мой взглад, перенос 54-ФЗ в Налоговый кодекс нерационален.

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Реальной практической пользы ни для регулятора, ни для пользователей ККТ нет. Предлагаемые изменения органично смотрелись бы в самом 54-ФЗ.

Какие могут быть последствия?

Честный предприниматель с небольшим оборотом даже не заметит этих изменений. Если вы не провоцируете жалобы клиентов и честно фиксируете расчёты, то у регулятора нет повода устраивать проверки.

Изменение срока давности по нарушениям с одного до трёх лет ни на что не повлияет. Поскольку сейчас основной инструмент контроля — фискальный накопитель — должен храниться пользователем ККТ в течение 5 лет после снятия его с регистрации. То есть дополнительных расходов добросовестный бизнесмен не понесёт. Если сохранится возможность исправлять ошибки или нарушения пробитием чека коррекции без наступления ответственности (сейчас она зафиксирована только в разъяснениях ФНС, но не в законе), то положение предпринимателя не ухудшится.

Что касается самих предложенных изменений: введение и вывод из оборота терминов — это естественный процесс развития нормативной базы. Термин «Бланк строгой отчётности», учитывая его идентичное «чеку» значение, был лишним. А «фиксация расчётов» — это термин, который логически следовал из положений закона, но не был там приведён.

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Конечно, угрожающе звучат изменения в процедуру контроля (законодательное закрепление «контрольной закупки», привлечение ФСБ), увеличение штрафов и блокировки, но всё это — неизбежное следствие реформы. Помимо удобства для бизнесменов и прозрачности для потребителей, реформа должна обеспечить усиление контроля для налоговой.

Предпринимателям следует обдумать ситуацию. Велик риск, что тайное станет явным. Что выгоднее: приобрести кассу и ПО к ней за 20 тысяч рублей или же быть оштрафованным, а в случае серьёзных нарушений — оказаться на проверке с привлечением ФСБ или даже лишиться бизнеса?

Чем больше функций и полномочий у регулятора и чем жестче наказания, тем выше риски для недобросовестных предпринимателей. А чтобы их уменьшить, нужно работать в правовом поле и автоматизировать фиксацию расчётов.

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На кассовом рынке изменения будут незначительными. Ужесточение санкций и расширение полномочий налоговой службы могут сподвигнуть к выходу из тени предпринимателей, которые до сих пор это не сделали. А значит, может быть небольшой прирост спроса на ККТ. При этом серьезных изменений ни в кассах, ни в программах для них быть не должно.

Перенос 54-ФЗ в Налоговый кодекс — не единственное законодательное изменение, которое коснётся предпринимателей в следующем году. Готовиться к налоговым реформам следует уже сейчас: пора приобретать необходимую технику и программы, разбираться с долгами и нарушениями, выбирать режим налогообложения. Сейчас я советую активизироваться, включиться в повестку, следить за новостями и разбираться в законодательстве. Ведь незнание не освобождает от ответственности. А она по новому законодательству будет ужесточена.

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