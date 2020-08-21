Реальной практической пользы нет: перенос 54-ФЗ в Налоговый кодекс

Да ходил я на свои местные митинги, посмотрел, так сказать, ...
Ну вот мне пришлось иметь дело с работой с фирмами после аут...
Очевидно когда вводишь такие данные - видишь, что в базе ест...
Вы свечку держали? Откуда такие познания?
если речь о том руководителе, который после 1-2 раз начинает...
Навальный священен для своих адептов, а верующим, как извест...
Проиллюстрирую это бунтом зэков на зоне. Большинство зэков н...
Это все общие слова, треп... МОТИВ - это всегда конкретика. ...
Как-то старшие товарищи мне объяснили то, что штраф платит т...
на сакральную жертву не тянет. Сакральная жерва обычно чиста...
Столько обсуждений... Отдохнул мужчина ночью перед вылетом в...
А как Вы поняли, что таблица сопоставления в принципе нужна?...
Это где такое было, что б реформы после протеста без смены в...
а то ещё и вовсе, спустя энное время , окажется что всё это ...
Не ошибается тот, кто не работает
наверное Вы правы. буду учитывать в дальнейшем
"Нас таких" каких? Которые помнят, как Навальный н...
монопенисуальноможет и тот не сдать, и этот.и свалить может ...
Добрый день, коллеги! Все что было оплачено до 2017 г. - тол...
Дальнейшее закручивание гаек может привести к срыву резьбы. ...
А я на самом деле не верю в теорию отравления именно в этой ...
Вы не поняли, я имела в виду у заказчика всегда есть выбор -...
Как это? ВСЕ же знают, что бухгалтер на работу приходит чай ...
Зависть, месть, ревность, бабло, на благо партии и народа (т...
а что так скромно? написали бы что вас таких 146 %
ну то есть убирая из предприятия своего бухгалтера и переход...
Мы уже слишком стары для этого сайта. Скоро за мемасики из 8...
У меня вот нет вышки) Только среднее образование, но нас так...
ну тут дело совершенно не в том, что у одних отберут, а друг...
Вот, кстати. сейчас стали активно внедрять сервисы для распо...
Почему-то предполагал что так тщательно жевать не нужно. Над...
Ну вот видите, немного пояснений и ваша мысль стала понятна....
Выгодна, и еще как выгодна! Посмотрите, как протестует Хабар...
Вы ж понимаете, что если власть еле-еле устояла, то неизбежн...
Да все нормально. У гражданина все, кто против Навального, и...