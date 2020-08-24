Оштрафуют ли компанию за отсутствие тестов на антитела?

В период борьбы с коронавирусом работодателям изрядно добавили обязанностей — от норм безопасности в офисе до оценки состояния здоровья сотрудников. Многие из известных мер действуют в Москве и Подмосковье, но и в регионах есть свои правила. Самое сложное в том, что почти вся ответственность как обычно лежит на работодателях.

И это при том, что компаниям разрешено далеко не все. Например, заставить проходить медицинское обследование компания не может, но должна обеспечить тестирование на вирус, а также содействовать прохождению тестов на антитела. Последний пункт особенно смущает HR. Что делать с этим тестом и будут ли штрафовать за его отсутствие? Давайте разберем вопрос.

Оказывается, что прямых штрафов за то, что компания не обеспечила взятие крови для тестирования на COVID-19, в законодательстве нет. Но работодателя могут привлечь к ответственности за нарушение санитарных правил и нормативов и невыполнение противоэпидемиологических мероприятий. Об этом говорит ст. 6.3 КоАП РФ. Нарушение чревато штрафов от 200 до 500 тыс. рублей или приостановлением деятельности на 3 месяца.

А еще тот же указ мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ, который по многим пунктам продолжает действовать, устанавливает, что в случае систематических нарушений Роспотребназдор может предложить приостановку посещения конкретного предприятия — как посетителями, так и сотрудниками. Другими словами, если не обеспечивать взятие крови на наличие вируса, может возникнуть риск того, что надзорные органы приостановят деятельность компании. Поэтому лучшим и самым безопасным вариантом будет все же обеспечивать тестирование сотрудников на наличие коронавируса и антител к нему.