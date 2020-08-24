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Оштрафуют ли компанию за отсутствие тестов на антитела?

В период борьбы с коронавирусом работодателям изрядно добавили обязанностей — от норм безопасности в офисе до оценки состояния здоровья сотрудников. Многие из известных мер действуют в Москве и Подмосковье, но и в регионах есть свои правила. Самое сложное в том, что почти вся ответственность как обычно лежит на работодателях.

И это при том, что компаниям разрешено далеко не все. Например, заставить проходить медицинское обследование компания не может, но должна обеспечить тестирование на вирус, а также содействовать прохождению тестов на антитела. Последний пункт особенно смущает HR. Что делать с этим тестом и будут ли штрафовать за его отсутствие? Давайте разберем вопрос.

Оказывается, что прямых штрафов за то, что компания не обеспечила взятие крови для тестирования на COVID-19, в законодательстве нет. Но работодателя могут привлечь к ответственности за нарушение санитарных правил и нормативов и невыполнение противоэпидемиологических мероприятий. Об этом говорит ст. 6.3 КоАП РФ. Нарушение чревато штрафов от 200 до 500 тыс. рублей или приостановлением деятельности на 3 месяца.

А еще тот же указ мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ, который по многим пунктам продолжает действовать, устанавливает, что в случае систематических нарушений Роспотребназдор может предложить приостановку посещения конкретного предприятия — как посетителями, так и сотрудниками. Другими словами, если не обеспечивать взятие крови на наличие вируса, может возникнуть риск того, что надзорные органы приостановят деятельность компании. Поэтому лучшим и самым безопасным вариантом будет все же обеспечивать тестирование сотрудников на наличие коронавируса и антител к нему.

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При этом в июне 2020 г. появился приказ № 611 Департамента здравоохранения Москвы, который утвердил порядок взаимодействия работодателей и медицинских учреждений в этом вопросе. В соответствии с ним, компания должна обратиться в государственную или частную поликлинику и заключить договор оказания услуг, обеспечить соблюдение мер безопасности.

Кроме того, работодатель вправе получить результаты исследований своих сотрудников, но только если они ранее подписывали свое согласие на обработку персональных данных и передачу сведений, которые составляют врачебную тайну. А далее медицинская организация в течение 1 дня после заключения договора с работодателем направлять по e-mail в информационную систему «Реестр направлений и учет результатов исследований на COVID-19» данные об этом работодателе.

Хотя, справедливости ради, отметим, что подробную информацию об этом Депздрав Москвы опубликовал и на своем официальном сайте.

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Отметим здесь следующий момент. Московские нормы, требования и санкции были у всех на слуху — поэтому и информацию о мерах в столице найти достаточно легко. Между тем, свои ограничения и правила действуют и в некоторых других регионах. Увы, не так просто найти точную и подробную информацию.

Компания, работающая в Москве, несет местные риски, но ее представительства в регионах — не освобождены от локальных правил. Иначе говоря, компания может получить штрафы и наказания сразу в нескольких регионах, где она не соблюдала требования. Поэтому работодателям остается только одно — внимательно следить за информацией, особенно на местах, проверять данные о мерах ответственности и соблюдать требования, чтобы избежать рисков.

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