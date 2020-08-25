Рассмотрение материалов выездной налоговой проверки: спорные вопросы
В статье рассматривается неоднозначное применение норм Налогового кодекса, относящихся к процедуре рассмотрения выездной налоговой проверки. В рамках заявленной темы рассмотрена проблема затягивания налоговой рассмотрения акта проверки, возражений налогоплательщика путем неоднократных отложений рассмотрения материалов проверки на основании п. 1 ст. 101 НК РФ.
В качестве одной из очевидных тенденций выездного налогового контроля многие эксперты отмечают неоднократные продления налоговой сроков рассмотрения материалов проверки.
Такой подход проверяющих приводит к серьезному затягиванию принятия итогового процессуального решения налоговой, пребыванию налогоплательщиков в постоянном состоянии неопределенности своего правового положения, откровенному непониманию перспектив своей деятельности, а также того, что же собственно происходит в кулуарах налоговых инспекций, которые от месяца к месяцу выдумывают себе поводы для продления сроков рассмотрения материалов проверки.
Известны случаи, когда акт проверки в одном из случаев был вынесен еще в мае 2018 г., в другом случае — в июне 2019 г., но ни по одному из актов проверки к моменту написания данной статьи налоговым органом не приняты решения о привлечении к ответственности, либо об отказе в привлечении к ответственности.
Возможно, читатель задастся вопросом: а чего же плохого для налогоплательщика, если налоговая не спешит с вынесением решения о привлечении к ответственности и, как следствие, к взысканию налогов и сборов?
Ответ здесь кроется в двух аспектах. Первый сугубо психологический, поскольку нет ничего хуже неопределенности, которая неизбежно возникает в ситуации многократных продлений сроков рассмотрения материалов выездной налоговой проверки.
Второй аспект — доказательственный. Зачастую налоговики по завершению проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля испытывают некоторую нехватку доказательственной базы для опровержения позиции налогоплательщика. И тут идет в ход взаимодействие с правоохранительными органами, которые начинают проводить опросы, осмотры, выемки и прочие мероприятия. Полученные показания, документы передаются в налоговую для учета при вынесении решения. Собственно, для реализации этих мероприятий налоговики и тянут время.