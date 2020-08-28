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Коллекторы присылают мне видео с избиениями и названивают родственникам — что делать?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

ДОЛГ.РФ ведет горячую линию, на которую может обратиться любой человек, столкнувшийся с незаконными действиями коллекторов, банков или микрофинансовых организаций (МФО). Проанализировав обращения граждан, мы собрали список часто встречающихся вопросов и задали их специалистам в области права.

На вопросы ДОЛГ.РФ отвечает Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России.

Могу ли я оплатить кредит своего родственника и как?

За своего родственника разрешается оплатить только ежемесячный платеж. Для финансовой помощи родственнику понадобится лишь паспорт, но при этом плательщик должен знать Ф.И.О. заемщика, номер кредитного договора, сумму ежемесячного платежа. А вот полностью погасить кредит за родственника получится только при наличии нотариальной доверенности, с помощью которой плательщику будут переданы соответствующие полномочия.

Что делать, если мне угрожают по телефону, присылают видео, где избивают людей, а мои контакты размещают на сторонних сайтах?

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ взаимодействие кредиторов с должником или лиц, которые действуют от имени кредиторов, должно происходить исключительно согласно закону.

В тех случаях, когда коллекторские агентства или представители кредитора угрожают заемщику, его родственникам, друзьям, знакомым, то необходимо просить собеседника представиться, предупредив о записи, фиксировать и сохранять все поступающие сообщения и иные материалы.

При размещении информации на сторонних сайтах нужно требовать удаления информации у администратора сайта со ссылкой на нарушение Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ и запрет на разглашение персональных данных с последующей жалобой в Роскомнадзор.

При продолжающихся угрозах необходимо безотлагательно обращаться в правоохранительные органы и Федеральную службу судебных приставов (ФССП) РФ.

Если я пенсионер и у меня появился долг, у меня отнимут пенсию?

Взыскание задолженности допускается со страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной доплаты к страховой пенсии), с накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по временной нетрудоспособности. Нельзя взыскивать задолженность из пенсии по случаю потери кормильца и доплаты (выплаты) к ней.

Кроме того, судебными приставами может быть обращено взыскание на имущество, имеющееся в собственности у пенсионера.

Следует обратить внимание на то, что удержания должны быть не более 50% в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ.

Должник-пенсионер вправе подать заявление на уменьшение удержания с пенсии в связи со сложившейся сложной материальной ситуацией. Пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн руб. Такая отсрочка может быть предоставлена однократно и сроком не более чем на 2 года без дополнительного обращения в суд.

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На вопросы ДОЛГ.РФ отвечает адвокат Михаил Красильников.

Что делать, если у меня просрочка по займу?

Из содержания вопроса не совсем ясно, что подразумевается под займом. Многие называют банковский кредит займом. В случае, если речь действительно идет о банковском кредите, можно использовать следующие способы:

  1. Объяснить возникшую ситуацию и предпринять попытку договориться с банковским учреждением.
  2. Попытаться найти средства для выплаты долга, досрочно погасить кредит с просрочками.
  3. Переоформить договор (рефинансировать кредит) в другом банке.

Если имеется ввиду заем, предоставляемый МФО, то следует рассмотреть (с учетом конкретной ситуации) следующие варианты:

  • реструктуризация (списание штрафов и пени);
  • рефинансирование (взять новый заем на погашение старого);
  • пролонгация (перенос даты платежа).

Могут ли арестовать мое имущество из-за долгов и при каких условиях?

В рамках уголовного производства порядок наложения ареста на имущество регулируется ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. В ч. 1 указанной статьи говорится, что следователь с согласия прокурора может ходатайствовать перед судом об аресте имущества лиц, несущих материальную ответственность за совершенные противоправные действия (включая арест имущества подозреваемых и обвиняемых).

Арест накладывается либо для обеспечения исполнения приговора (если сторона обвинения подавала также и гражданский иск), либо для взыскания штрафа или применения иных имущественных мер, либо для конфискации имущества при совершении преступления из корыстных побуждений (ст. 104.1 Уголовного кодекса (УК) РФ). Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.В ч. 9 ст. 115 УПК РФ прописан порядок отмены ареста, наложенного на имущество, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

Порядок наложения ареста на имущество должника в рамках гражданского производства регулируется ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Таким правом наделен судебный пристав-исполнитель в целях реализации исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях. Он вправе арестовывать имущество, в том числе и на срок, установленный для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований.

Также правом наложить арест на недвижимое имущество наделены налоговые, таможенные органы, если налогоплательщик не выполняет своих обязанностей по уплате налога, пени или штрафа и, возможно, имеет намерение скрыться сам или скрыть имущество.

Таким образом, по вопросу о снятии ареста следует обращаться в тот орган, который наложил арест.

Мне кажется, что моя МФО специально не дает мне оплатить долг, чтобы выросли проценты по просрочке. Такое может быть? Что делать?

В этом случае следует обратиться с заявлением в МФО с изложением текущей ситуации, как она видится заемщику, и его предложениями в отношении оплаты долга.

В случае если ответ МФО покажется неправомерным, можно порекомендовать написать жалобу в территориальный отдел Службы Банка России по защите потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, в которой следует изложить конкретные факты и просьбу проверить законность действий компании.

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На вопросы ДОЛГ.РФ отвечает юрист Нина Гиденко, бывший сотрудник Новочеркасского городского отдела судебных приставов.

Мой долг продали третьему лицу — это плохо? Что делать?

Перемена лиц в обязательстве регулируется гл. 24 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Кредитор действительно вправе уступить (в том числе и путем продажи) долг третьему лицу без согласия должника, но при условии, что запрет на передачу долга не был предусмотрен в самом договоре или не противоречит положениям ст. 388 ГК РФ. Например, нельзя продать долги по алиментам, возмещению вреда здоровья, то есть в таких случаях, когда личность кредитора имеет существенное значение.

Обязанность кредитора — уведомить должника о том, что долг, а также принятие средств на его погашение, теперь в «ведении» другого лица. Например, банки часто продают долги коллекторским агентствам. Само по себе правопреемство не хорошо и не плохо: должнику просто придется платить деньги другому человеку или компании. Потому следует связаться с новым кредитором после получения уведомления, чтобы уточнить, куда направлять платежи.

В случае, если должника не уведомили о переводе долга новому кредитору, согласно ч. 2 ст. 382 ГК РФ он вправе погасить задолженность перед первоначальным кредитором, и его обязательство будет исполнено. Если же коллекторское агентство или другой новый кредитор потребуют повторно вернуть уже возвращенный долг, их следует уведомить о погашении долга перед первоначальным кредитором. Впоследствии новый кредитор будет взыскивать уплаченные должником средства у прежнего кредитора.

Могут ли забрать мою квартиру или машину за долги?

Квартиру или машину могут арестовать судебные приставы, но для этого им потребуется соответствующее судебное решение или исполнительная надпись нотариуса. Но сначала кредитор и судебные приставы постараются обратить взыскание на более простые средства: например, деньги на банковских счетах.

Чаще всего люди теряют жилье при долгах по ипотеке (на них не распространяется положение ст. 446 ГПК РФ, предусматривающий «иммунитет» на взыскание единственного жилья должника). Также без разрешения органов опеки нельзя обратить взыскание на квартиру, в котором прописан несовершеннолетний ребенок.

В целом для того, чтобы отобрать квартиру или машину у должника, сумма долга должна быть примерно равной стоимости указанного имущества. На практике, если у гражданина есть долг, например, на 50 тыс. руб., то в пользу кредитора списывается часть средств с зарплаты или иного дохода, поступающих на его счет. Гражданину в таких случаях должны оставить гарантированный минимум в размере МРОТ на собственное содержание. Также в ст. 99 закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ указано, что максимальный размер списываемой суммы — не более 50 % от зарплаты и иных доходов.

Меня правда могут не пустить за границу с долгами? Даже если долг в несколько тысяч?

Данный вопрос регулируется ст. 67 закона «Об исполнительном производстве». За границу не выпустят в случае, если у гражданина имеются долги неимущественного характера (например, необходимость освободить жилое помещение, удалить порочащую кого-то информацию в интернете, выполнить обязательные работы). Этот долг не оценивается в деньгах, он оценивается в действиях. Потому, пока гражданин его не исполнит, вылететь за границу у него не получится.

В случае если у гражданина есть долги по уплате алиментов, компенсации ущерба, совершенного преступлением, возмещении вреда, причиненного здоровью или жизни другого лица, то их размер должен превышать 10 тыс. руб., чтобы не попасть за рубеж. Если размер долга в вышеописанных ситуациях меньше 10 тыс. руб., то выезд за границу возможен, а судебный пристав не вправе накладывать ограничения.

Если же должник не оплачивал коммунальные услуги, не погашал кредиты, штрафы, не платил налоги или у него есть иные долги, то «лимит» для него будет равен 30 тыс. руб. Если размер долга менее 30 тыс. руб., то выехать за границу можно.

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На вопрос ДОЛГ.РФ отвечает Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

По решению суда организация-кредитор списала деньги с моей карты. Позднее мне удалось добиться отмены решения суда — как мне вернуть деньги?

В соответствии со ст. 443 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ в случае отмены решения суда, приведенного в исполнение, и принятия после нового рассмотрения дела решения суда об отказе в иске полностью или в части, либо определения о прекращении производства по делу, либо об оставлении заявления без рассмотрения, ответчику должно быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному решению суда (поворот исполнения решения суда).

Таким образом, необходимо обратиться в тот же суд с заявлением о вынесении определения о повороте исполнения судебного решения. Специальный срок законом не установлен, поэтому суды применяют общий срок давности — 3 года.

Общий срок исковой давности составляет 3 года со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права или о том, кто нарушил это право. День вынесения судом определения об отмене судебного приказа и будет считаться днем, когда лицо узнало о нарушении своего права. Государственная пошлина при подаче заявления о повороте исполнения не предусмотрена, то есть уплачивать ее не нужно.

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