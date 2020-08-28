Коллекторы присылают мне видео с избиениями и названивают родственникам — что делать?

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На вопросы ДОЛГ.РФ отвечает адвокат Михаил Красильников.

Что делать, если у меня просрочка по займу?

Из содержания вопроса не совсем ясно, что подразумевается под займом. Многие называют банковский кредит займом. В случае, если речь действительно идет о банковском кредите, можно использовать следующие способы:

Объяснить возникшую ситуацию и предпринять попытку договориться с банковским учреждением. Попытаться найти средства для выплаты долга, досрочно погасить кредит с просрочками. Переоформить договор (рефинансировать кредит) в другом банке.

Если имеется ввиду заем, предоставляемый МФО, то следует рассмотреть (с учетом конкретной ситуации) следующие варианты:

реструктуризация (списание штрафов и пени);

рефинансирование (взять новый заем на погашение старого);

пролонгация (перенос даты платежа).

Могут ли арестовать мое имущество из-за долгов и при каких условиях?

В рамках уголовного производства порядок наложения ареста на имущество регулируется ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. В ч. 1 указанной статьи говорится, что следователь с согласия прокурора может ходатайствовать перед судом об аресте имущества лиц, несущих материальную ответственность за совершенные противоправные действия (включая арест имущества подозреваемых и обвиняемых).

Арест накладывается либо для обеспечения исполнения приговора (если сторона обвинения подавала также и гражданский иск), либо для взыскания штрафа или применения иных имущественных мер, либо для конфискации имущества при совершении преступления из корыстных побуждений (ст. 104.1 Уголовного кодекса (УК) РФ). Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.В ч. 9 ст. 115 УПК РФ прописан порядок отмены ареста, наложенного на имущество, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

Порядок наложения ареста на имущество должника в рамках гражданского производства регулируется ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Таким правом наделен судебный пристав-исполнитель в целях реализации исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях. Он вправе арестовывать имущество, в том числе и на срок, установленный для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований.

Также правом наложить арест на недвижимое имущество наделены налоговые, таможенные органы, если налогоплательщик не выполняет своих обязанностей по уплате налога, пени или штрафа и, возможно, имеет намерение скрыться сам или скрыть имущество.

Таким образом, по вопросу о снятии ареста следует обращаться в тот орган, который наложил арест.

Мне кажется, что моя МФО специально не дает мне оплатить долг, чтобы выросли проценты по просрочке. Такое может быть? Что делать?

В этом случае следует обратиться с заявлением в МФО с изложением текущей ситуации, как она видится заемщику, и его предложениями в отношении оплаты долга.

В случае если ответ МФО покажется неправомерным, можно порекомендовать написать жалобу в территориальный отдел Службы Банка России по защите потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, в которой следует изложить конкретные факты и просьбу проверить законность действий компании.

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На вопросы ДОЛГ.РФ отвечает юрист Нина Гиденко, бывший сотрудник Новочеркасского городского отдела судебных приставов.

Мой долг продали третьему лицу — это плохо? Что делать?

Перемена лиц в обязательстве регулируется гл. 24 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Кредитор действительно вправе уступить (в том числе и путем продажи) долг третьему лицу без согласия должника, но при условии, что запрет на передачу долга не был предусмотрен в самом договоре или не противоречит положениям ст. 388 ГК РФ. Например, нельзя продать долги по алиментам, возмещению вреда здоровья, то есть в таких случаях, когда личность кредитора имеет существенное значение.

Обязанность кредитора — уведомить должника о том, что долг, а также принятие средств на его погашение, теперь в «ведении» другого лица. Например, банки часто продают долги коллекторским агентствам. Само по себе правопреемство не хорошо и не плохо: должнику просто придется платить деньги другому человеку или компании. Потому следует связаться с новым кредитором после получения уведомления, чтобы уточнить, куда направлять платежи.

В случае, если должника не уведомили о переводе долга новому кредитору, согласно ч. 2 ст. 382 ГК РФ он вправе погасить задолженность перед первоначальным кредитором, и его обязательство будет исполнено. Если же коллекторское агентство или другой новый кредитор потребуют повторно вернуть уже возвращенный долг, их следует уведомить о погашении долга перед первоначальным кредитором. Впоследствии новый кредитор будет взыскивать уплаченные должником средства у прежнего кредитора.

Могут ли забрать мою квартиру или машину за долги?

Квартиру или машину могут арестовать судебные приставы, но для этого им потребуется соответствующее судебное решение или исполнительная надпись нотариуса. Но сначала кредитор и судебные приставы постараются обратить взыскание на более простые средства: например, деньги на банковских счетах.

Чаще всего люди теряют жилье при долгах по ипотеке (на них не распространяется положение ст. 446 ГПК РФ, предусматривающий «иммунитет» на взыскание единственного жилья должника). Также без разрешения органов опеки нельзя обратить взыскание на квартиру, в котором прописан несовершеннолетний ребенок.

В целом для того, чтобы отобрать квартиру или машину у должника, сумма долга должна быть примерно равной стоимости указанного имущества. На практике, если у гражданина есть долг, например, на 50 тыс. руб., то в пользу кредитора списывается часть средств с зарплаты или иного дохода, поступающих на его счет. Гражданину в таких случаях должны оставить гарантированный минимум в размере МРОТ на собственное содержание. Также в ст. 99 закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ указано, что максимальный размер списываемой суммы — не более 50 % от зарплаты и иных доходов.

Меня правда могут не пустить за границу с долгами? Даже если долг в несколько тысяч?

Данный вопрос регулируется ст. 67 закона «Об исполнительном производстве». За границу не выпустят в случае, если у гражданина имеются долги неимущественного характера (например, необходимость освободить жилое помещение, удалить порочащую кого-то информацию в интернете, выполнить обязательные работы). Этот долг не оценивается в деньгах, он оценивается в действиях. Потому, пока гражданин его не исполнит, вылететь за границу у него не получится.

В случае если у гражданина есть долги по уплате алиментов, компенсации ущерба, совершенного преступлением, возмещении вреда, причиненного здоровью или жизни другого лица, то их размер должен превышать 10 тыс. руб., чтобы не попасть за рубеж. Если размер долга в вышеописанных ситуациях меньше 10 тыс. руб., то выезд за границу возможен, а судебный пристав не вправе накладывать ограничения.

Если же должник не оплачивал коммунальные услуги, не погашал кредиты, штрафы, не платил налоги или у него есть иные долги, то «лимит» для него будет равен 30 тыс. руб. Если размер долга менее 30 тыс. руб., то выехать за границу можно.