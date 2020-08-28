Коллекторы присылают мне видео с избиениями и названивают родственникам — что делать?
ДОЛГ.РФ ведет горячую линию, на которую может обратиться любой человек, столкнувшийся с незаконными действиями коллекторов, банков или микрофинансовых организаций (МФО). Проанализировав обращения граждан, мы собрали список часто встречающихся вопросов и задали их специалистам в области права.
На вопросы ДОЛГ.РФ отвечает Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России.
Могу ли я оплатить кредит своего родственника и как?
За своего родственника разрешается оплатить только ежемесячный платеж. Для финансовой помощи родственнику понадобится лишь паспорт, но при этом плательщик должен знать Ф.И.О. заемщика, номер кредитного договора, сумму ежемесячного платежа. А вот полностью погасить кредит за родственника получится только при наличии нотариальной доверенности, с помощью которой плательщику будут переданы соответствующие полномочия.
Что делать, если мне угрожают по телефону, присылают видео, где избивают людей, а мои контакты размещают на сторонних сайтах?
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ взаимодействие кредиторов с должником или лиц, которые действуют от имени кредиторов, должно происходить исключительно согласно закону.
В тех случаях, когда коллекторские агентства или представители кредитора угрожают заемщику, его родственникам, друзьям, знакомым, то необходимо просить собеседника представиться, предупредив о записи, фиксировать и сохранять все поступающие сообщения и иные материалы.
При размещении информации на сторонних сайтах нужно требовать удаления информации у администратора сайта со ссылкой на нарушение Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ и запрет на разглашение персональных данных с последующей жалобой в Роскомнадзор.
При продолжающихся угрозах необходимо безотлагательно обращаться в правоохранительные органы и Федеральную службу судебных приставов (ФССП) РФ.
Если я пенсионер и у меня появился долг, у меня отнимут пенсию?
Взыскание задолженности допускается со страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной доплаты к страховой пенсии), с накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по временной нетрудоспособности. Нельзя взыскивать задолженность из пенсии по случаю потери кормильца и доплаты (выплаты) к ней.
Кроме того, судебными приставами может быть обращено взыскание на имущество, имеющееся в собственности у пенсионера.
Следует обратить внимание на то, что удержания должны быть не более 50% в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ.
Должник-пенсионер вправе подать заявление на уменьшение удержания с пенсии в связи со сложившейся сложной материальной ситуацией. Пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн руб. Такая отсрочка может быть предоставлена однократно и сроком не более чем на 2 года без дополнительного обращения в суд.