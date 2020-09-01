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С 1 сентября спецоценку условий труда нужно проводить по измененным правилам

Опубликован Приказ Минтруда России от 27.04.2020 № 213н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда».

В чем суть документа?

В некоторые нормативные правовые акты Минтруда внесены поправки, касающиеся процедуры проведения СОУТ. Всё это связано с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 451-ФЗ.

Указанным законом была усовершенствована процедура проведения спецоценки, внесены корректировки в правила применения её результатов, а также усилен контроль за внесением сведений о результатах СОУТ в Федеральную государственную информационную систему учёта результатов проведения СОУТ (далее — ФГИС).

Напомним основные нововведения, внесённые Законом № 451-ФЗ:

  • закреплена обязанность организаций, проводящих спецоценку, по передаче в ФГИС определённых сведений и получению для предстоящей спецоценки идентификационного номера, который присваивается в автоматическом режиме и включается в отчёт о её проведении;
  • работодателям запретили применять результаты СОУТ, пока сведения о них не появятся в ФГИС;
  • установлено, что декларация соответствия условий труда также начинает действовать только после внесения информации в ФГИС. Ранее декларация считалась действительной со дня утверждения отчёта о спецоценке;
  • в отчёт о спецоценке должны включаться замечания и возражения работника относительно её результатов, представленные в письменном виде. Работодатель обязан рассмотреть такие возражения и провести при необходимости внеплановую СОУТ.

Какие обязанности появились у организаций, проводящих СОУТ?

Такие организации теперь должны каждый раз получать в ФГИС идентификационный номер предстоящей спецоценки. Сделать это нужно до начала соответствующих работ, но не позднее чем через пять рабочих дней со дня заключения с работодателем ГПД о проведении СОУТ. Затем этот номер необходимо сообщить работодателю до начала выполнения работ по проведению спецоценки.

Уведомление о получении идентификационного номера может быть направлено в адрес работодателя на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

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Кстати, идентификационный номер необходимо будет указывать на титульном листе отчёта о результатах проведения спецоценки.

Какую информацию привлекут для выявления вредных и опасных факторов?

Установлено, что в целях выявления на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов работодателям дополнительно придётся представлять результаты, полученные при осуществлении следующих мероприятий:

  • организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда;
  • федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Правда, все эти материалы предоставляются работодателем только при их наличии.

Какой срок установлен для составления отчета о спецоценке?

По новым правилам отчёт о проведении СОУТ должен быть составлен, подписан всеми членами комиссии и утверждён её председателем в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня его направления работодателю организацией, которая провела спецоценку.

Что придется прилагать к отчёту?

К отчёту о результатах проведения СОУТ необходимо будет прилагать замечания и возражения конкретного работника относительно результатов спецоценки, проведённой на его рабочем месте.

Можно ли будет вносить изменения в результаты СОУТ?

Да, можно. Организация, которая провела СОУТ, в течение тридцати календарных дней после передачи в ФГИС сведений о результатах проведения спецоценки вправе внести изменения в переданные сведения.

Какое новое основание провести госэкспертизу условий труда?

Как известно, государственная экспертиза условий труда осуществляется в том числе для определения качества проведения спецоценки.

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Теперь проведение такой экспертизы может инициировать Роспотребнадзор в рамках мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Когда Приказ № 213н вступит в силу?

Начало действия документа — 01.09.2020.

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