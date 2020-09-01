С 1 сентября спецоценку условий труда нужно проводить по измененным правилам

Опубликован Приказ Минтруда России от 27.04.2020 № 213н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда».

В чем суть документа?

В некоторые нормативные правовые акты Минтруда внесены поправки, касающиеся процедуры проведения СОУТ. Всё это связано с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 451-ФЗ.

Указанным законом была усовершенствована процедура проведения спецоценки, внесены корректировки в правила применения её результатов, а также усилен контроль за внесением сведений о результатах СОУТ в Федеральную государственную информационную систему учёта результатов проведения СОУТ (далее — ФГИС).

Напомним основные нововведения, внесённые Законом № 451-ФЗ:

закреплена обязанность организаций, проводящих спецоценку, по передаче в ФГИС определённых сведений и получению для предстоящей спецоценки идентификационного номера, который присваивается в автоматическом режиме и включается в отчёт о её проведении;

работодателям запретили применять результаты СОУТ, пока сведения о них не появятся в ФГИС;

установлено, что декларация соответствия условий труда также начинает действовать только после внесения информации в ФГИС. Ранее декларация считалась действительной со дня утверждения отчёта о спецоценке;

в отчёт о спецоценке должны включаться замечания и возражения работника относительно её результатов, представленные в письменном виде. Работодатель обязан рассмотреть такие возражения и провести при необходимости внеплановую СОУТ.

Какие обязанности появились у организаций, проводящих СОУТ?

Такие организации теперь должны каждый раз получать в ФГИС идентификационный номер предстоящей спецоценки. Сделать это нужно до начала соответствующих работ, но не позднее чем через пять рабочих дней со дня заключения с работодателем ГПД о проведении СОУТ. Затем этот номер необходимо сообщить работодателю до начала выполнения работ по проведению спецоценки.