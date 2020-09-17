Многие не проходят по доходу на детское пособие с трёх до семи лет. Что возмущает родителей

С 1 января 2020 года Указом Президента № 199 от 20.03.2020 в России введено пособие на детей с трёх до семи лет.

Условия по пособию до семи лет

Его могут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. При этом прожиточный минимум берется за 2 квартал предыдущего года.

Размер пособия — 50 % регионального прожиточного минимума ребенка. Это примерно около 5,5 тыс. рублей.

Пособие введено в марте (задним числом), а платить его начали с июня за периоды с 1 января.

Правила выплат на детей от трёх до семи лет установлены Постановлением Правительства № 384 от 31.03.2020. В документе представлены требования к этой выплате, перечень документов для ее оформления и образец заявления.

Там, в частности, указано, какие доходы учитываются при определении критерия нуждаемости.

До трёх лет одни правила, после трёх — другие

Отметим, что на детей до трёх лет критерии по так называемому «путинскому пособию» другие.

Сам размер пособия в два раза больше — один прожиточный минимум, а не половина, как после 3 лет.

Кроме того, значительно отличается критерий нуждаемости. Семья получает пособие, если доход из расчета на одного человека ниже двух прожиточных минимумов. Под этот критерий подпадают многие семьи, тогда как после исполнения ребенку трёх лет круг получателей значительно сужается. Семьи, признанные нуждающимися в пособии до трёх лет, для пособия до семи лет в разряд малоимущих уже не попадают.

Пример

В семье Ивановых один ребенок 2,5 лет, мама сидит в декрете, папа зарабатывает 34 тыс. рублей. Прожиточный минимум в регионе — 11 тыс. рублей.

На детское пособие до 3 лет семья имеет право, так как 34 тыс. это меньше, чем 66 тыс. (11 000×2×3). В итоге ежемесячно государство платит Ивановым 11 тыс. рублей, и на 45 тыс. в месяц они живут.

Через полгода ребенку исполняется 3 года и право на выплаты теряется, так как 34 тыс. это больше, чем 33 тыс. (11 000×3). Теперь Ивановы будут жить на 34 тыс. руб. в месяц.

Отметим, что некоторые граждане выражают недовольство правилами по пособиям до 7 лет. В основном речь идет о критериях нуждаемости. Семья считает себя нуждающейся, а по данным органов соцзащиты это не так, семья малоимущей не признается и пособие не получает.

Например, только в Воронежской области из 70 тыс. семей, подавших заявление на выплату, половина получили отказ.

На канале «Клерка» в Яндекс.Дзен ранее мы освещали проблемы, которые озвучивают претенденты на получение этого пособия.

В основном, главная суть претензий родителей касается порядка определения дохода, который, в свою очередь, является критерием нуждаемости в госпомощи в виде пособия.

Мы сделали обзор тех аспектов, на которые обращают внимание родители дошколят.

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«Грязный доход»

Людям кажется несправедливым, что учет доходов идет до вычета из них НДФЛ. То есть Соцзащиту интересует ваша зарплата «грязными», а распоряжаться вы можете только той частью зарплаты, которая выплачивается вам фактически, то есть за минусом НДФЛ.

На сайте Change.org создана петиция, призывающая поменять ситуацию с учетом НДФЛ в составе доходов семьи.

«Требуем расчета после вычета НДФЛ, так как семьи этих денег не видят, а значит и доход у семьи значительно ниже!!!», — пишет автор петиции.

В комментариях на эту тему в нашем Дзен-канале люди высказывали и более экзотические предложения в части учета «чистого» дохода.

Например, одна из читательниц считает, что из дохода семьи нужно вычитать платеж по ипотеке. Ведь после уплаты ипотеки в распоряжении семьи остается сумма гораздо меньше, чем «грязный» доход из справки 2-НДФЛ.

Впрочем, некоторым такой взгляд на учет доходов кажется неправильным.

Вот что пишут в комментариях:

может вам еще кредит на айфон и отпуск в Таиланде убрать? Ипотека — ваша личная инициатива и ваша проблема.

Другая подписчица полагает, что в доход не надо включать алименты, которые отец ребенка платит бывшей жене на ребенка от первого брака:

надо упомянуть про алименты, которые тоже почему-то учитываются в доход семьи, а по сути это доход разных семей, но учитывается он у обеих сторон — и у того, кто получает, и у того, кто платит. Это полная несправедливость.

Кто-то возмущен, что в доходы включают суммы удержаний из зарплаты в виде профсоюзных членских взносов, а также добровольные пенсионные взносы в НПФ. А еще из дохода не вычитают коммуналку и другие расходы.

Не берётся факт наличия ипотеки, коммуналки заоблачной. Цены на все, что только можно, растут, ребёнку за садик, секции платить надо. Кому-то в школу собирать. Ничего не берут в расчёт. По документам ты зажиточный, А по факту остаются на руках крохи... — пишут в комментариях

Кстати, что касается учета в составе доходов НДФЛ, то как пишут наши читатели, иногда его учитывают даже два раза:

нам в пособии отказали, потому что помимо зарплат с налогами учли и налоговый вычет, который мы получили в указанный период. Т.е. дважды посчитали одну и ту же сумму (сначала она была в зарплате, потом в вычете). И доказать что-то просто нереально.

Вместе с тем есть и противоположные мнения по поводу учета «грязной», а не «чистой» зарплаты:

Не считаю это обманом, НДФЛ, это налог, который вычитается из доходов физлица. Поэтому справедливо, что для расчета пособий берется грязный доход, ведь налог, это Ваши личные расходы, такие же, как, например, квартплата, налог на имущество. Может, вам еще и эти суммы вычесть?

Зарплата нового мужа

Женщина, которой отказали в выплате, создала петицию на сайте Change.org. Она считает, что порядок определения дохода надо менять. В соцзащите посчитали, что доход семьи превышает нижнюю планку, однако заявительница считает иначе.

Дело в том, что в доход семьи включили, в том числе, зарплату нового мужа женщины, который не является отцом ее детей.

«Если у моих детей нет отца, и я вышла замуж, это ни в коем случае не обязывает моего мужа обеспечивать чужих детей!» — возмущается женщина.

Она считает, что такой расчет дохода семьи — это не честно, так как данный мужчина не является отцом детей, а значит и его доход учитывать не надо.

Отметим, что согласно Постановлению Правительства № 384 от 31.03.2020 в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление о назначении ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети.

Доход от продажи жилья

В перечень доходов, которые учитываются при назначении пособия, также включен доход от продажи недвижимости.

На сайте Change.org опубликована петиция, призывающая исправить эту ситуацию. Если уж учитывают доход, то и расход на покупку новой квартиры тоже надо учитывать.