Как работодатели относятся к торгу после приглашения на работу

Итак, вы успешно прошли собеседование и получили приглашение на работу. Перед тем как подписать трудовой договор, компания может отправить так называемый оффер. В нем описывают основные условия предложения: должность, зарплату, составляющие соцпакета. Тут может возникнуть соблазн поторговаться. Почему бы и нет, если приглашение уже в кармане? Выяснили у экспертов, есть ли риск потерять предложение.

Даже если предложение о работе сделано не на словах, а в переписке, оффер — это не официальный документ, а что-то вроде декларации о намерениях. Обычно его не нужно подписывать, это просто обобщение всех условий работы в компании, которые вам, скорее всего, уже озвучили на собеседованиях. Но конкретную сумму кандидат зачастую впервые видит именно в оффере.

Одно дело, если предложенная зарплата стала для вас неприятным сюрпризом и совершенно вас не устраивает (говорите об этом сразу и прямо). И совсем другое, если вы примерно такого предложения и ожидали, просто решили попытать удачу: «если я им так нравлюсь, вдруг согласятся и на большее?». Можно ведь аккуратно намекнуть, что предложение прекрасное, вам интересны компания и рабочие задачи, но вот как раз сейчас вам поступило еще одно предложение — больше по деньгам. Попытка, конечно, не пытка, но результат может оказаться для вас неожиданным.

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Оговоримся сразу: если вы претендуете на массовую позицию (продавец, курьер, комплектовщик на склад и так далее), то торговаться обычно совсем нет смысла, так как в компании наверняка предусмотрена определенная ставка, и работодатель от нее не отступит. То же касается не массовых, но рядовых позиций.

Возможность торговаться есть обычно на экспертных или руководящих должностях (когда вы понимаете, что хорошего специалиста вашего уровня найти не так просто). Но важно понимать, что у работодателя, скорее всего, кроме вас, есть на примете кандидат № 2, а значит, вы рискуете, что предложение «уплывет» к нему.

Если у вас возникло желание договориться о другой сумме, взвесьте все за и против — потенциальный работодатель может отнестись к этому по-разному. Есть три варианта реакции на попытку поднять себе цену.

«Оффер — это окончательное предложение работодателя»: торг неуместен

Сторонники этой позиции считают, что ожидания и предложения по зарплате нужно обсуждать на собеседованиях до того, как сделано предложение. Оффер формируется по результатам всех этапов отбора, значит, в нем отражены все договоренности кандидата и нанимателя, полагает Надежда Нестерова, бизнес-тренер:

«Если в оффере сформулированы те условия, которые уже обсуждались на собеседованиях, и с вашей стороны не было возражений, значит, переговоры закончены. В моих глазах кандидат, который принял оффер и решил поторговаться, теряет уважение и доверие. Для меня это значит, что он не был искренним на собеседовании и не озвучил свои пожелания. Или не задал все необходимые вопросы и принимал решение о выходе на работу в условиях неопределенности. Есть еще один вариант — кандидат решил, что для работодателя он ценен и можно еще «продавить», чтобы получить больше. Это настораживает и попахивает шантажом. Оффер — это окончательное предложение работодателя. Все условия работы, по моему мнению, стоит обсудить на собеседованиях. Обычно их проводят в несколько этапов и на каждом из них можно уточнить все предстоящие задачи, проекты, цели, KPI, ожидания. Можно задать все вопросы по текущему положению дел и сделать для себя вывод — на каких условиях вы готовы взять ответственность за достижение результата.

Если работодатель обозначил сроки для окончательного решения и рассказал про все возможности дополнительных обсуждений, он ждет, что кандидат будет соблюдать договоренности со своей стороны.

«Цель работника и работодателя — обо всем договориться „на берегу“, зафиксировать в оффере эти договоренности и принять окончательное решение. Соискатель может сравнивать условия в офферах, если он рассматривает более одного-двух предложений. Но принятый оффер означает, что стороны договорились и следующий шаг — выход на работу», — говорит Антонина Аверьянова, HR-эксперт. Даже когда собеседования позади и оффер на руках, работодатель продолжает оценивать вас, предупреждает она: «Возврат к переговорам после принятого решения формирует плохое впечатление у нанимателя. Кандидат, который говорит да, а потом начинает сомневаться, берет дополнительное время, проявляет те личностные качества, которые могут оказаться неприемлемыми для работодателя. Можно сделать выводы о способности принимать решение и держать слово, о четкости позиции и мотивации».

Даже опытному профессионалу сложно самостоятельно определить свою ценность для компании. Критерии, по которым наниматель определяет ее, могут быть неочевидны для соискателя. К тому же вы не знаете, сколько еще кандидатов примерно такого же уровня конкурировали с вами за эту вакансию и насколько существенный у вас перевес по сравнению с ними.