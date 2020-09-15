Как бизнес использует труд самозанятых

Регистрация в таком качестве не очень привлекала и многих граждан в связи с отсутствием гарантий пенсии, отпусков и больничных. Однако на фоне пандемии, экономического спада и сложностей на рынке труда у самозанятости выявились новые плюсы, ранее не рассматривавшиеся ни работниками, ни работодателями.

Первая причина популярности режима самозанятости кроется в возможности снижения сумм налогов, которые уплачивает работодатель за работника. Обычно он, принимая на работу сотрудника, отчислял НДФЛ в размере 13% и страховые взносы. С апреля 2020 г. последние снижены с 30 до 15%, однако только на сумму превышения МРОТ, так что фактически эффективная ставка налога превышает 15%.

Так, если зарплата работника составляет 50 тыс. руб., то страховые взносы составят 9319,50 руб. Прежде, впрочем, пришлось бы заплатить и вовсе 15 тыс. руб. (50 тыс. руб. x 30%). В любом случае затраты на самозанятых куда ниже — 3000 руб. (сумма налога на профессиональный доход составляет 6% при выплатах юридическим лицом).

Вторая причина связана с кризисными явлениями. Сегодня работодатели понимают, что завтра ситуация с режимом самоизоляции из-за пандемии имеет шансы повториться, а это означает, что компании недополучат доходы. Сокращение штата или численности предполагает также дополнительные расходы в виде выходного пособия, выплат за неиспользованный отпуск. Также важно, что работодатель должен сообщить о предстоящем сокращении штата или численности не ранее чем за 2 месяца, а выплатить при увольнении до трех средних заработков.

Кроме того, при введении режима самоизоляции многие работодатели не успели уведомить работников о сокращении штата или численности, а в выходные дни и в режиме самоизоляции это не предусмотрено.

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Проблемы с самозанятостью

Главный риск для работодателя состоит в признании самозанятого штатным работником. Но его можно снизить:

Самозанятый не должен быть бывшим работником — даже по истечении 2 лет на это обратят внимание.

Не нужно передавать самозанятому тот функционал, который у вас всегда делали штатные сотрудники, которых работодатель уволил в связи с кризисной ситуацией.

Самозанятый не должен быть взаимозависимым лицом.

Самозанятый не должен вести себя как наемный работник: ходить на работу по расписанию, соблюдать трудовой распорядок, ходить в отпуск и т. п.

Самозанятый является самостоятельным лицом, оказывающим услуги.

Договор с самозанятым не должен иметь признаки трудового договора.

Многие работники не соглашаются на статус самозанятых, поскольку имеют скрытые доходы. Для них есть и другие недостатки: запрет нанимать работников по трудовому договору, лимит по доходам до 2,4 млн руб. в год, прописанный в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ для налога на профессиональный доход, и минимальная пенсия в преклонном возрасте. Все это может останавливать работника от регистрации в новом качестве и заключения договора как самозанятый.

Среди прочего самозанятые не вправе продавать подакцизные товары, заниматься перепродажей товаров и оказывать услуги по договору комиссии, поручения или агентскому договору.

При этом в законе не предусмотрено прямых ограничений в регистрации в качестве самозанятых для генеральных директоров и учредителей обществ. Но, безусловно, существуют риски налоговых споров в части доходов директора.

Есть и риски, касающиеся налоговых льгот. Физлицо вправе одновременно быть ИП и самозанятым, но оно не может совмещать налог на профессиональный доход (НПД) с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ЕНВД и ЕСХН. То есть использовать одновременно два налоговых режима нельзя.

Самозанятость может подойти тем физлицам, которые не рассчитывают на большие доходы, не нанимают персонал и не совмещают режим самозанятости с другими специальными налоговыми режимами. При этом минусов для них немало. У работника нет правовой защиты, фактически его права не защищены в рамках трудового законодательства, то есть компания может в любое время отказаться от договора с самозанятым. Он не может рассчитывать на охрану труда, оплату больничных и отпусков.

Существуют риски нарушения регулярности выплат. Кроме того, налоги начисляются со всех поступлений на расчетный счет самозанятого, что означает, что возможны споры в отношении переводов от друзей, родственников или иных источников.

Подходит режим самозанятых лицам, которые: