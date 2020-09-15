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Как бизнес использует труд самозанятых

Регистрация в таком качестве не очень привлекала и многих граждан в связи с отсутствием гарантий пенсии, отпусков и больничных. Однако на фоне пандемии, экономического спада и сложностей на рынке труда у самозанятости выявились новые плюсы, ранее не рассматривавшиеся ни работниками, ни работодателями.

Первая причина популярности режима самозанятости кроется в возможности снижения сумм налогов, которые уплачивает работодатель за работника. Обычно он, принимая на работу сотрудника, отчислял НДФЛ в размере 13% и страховые взносы. С апреля 2020 г. последние снижены с 30 до 15%, однако только на сумму превышения МРОТ, так что фактически эффективная ставка налога превышает 15%.

Так, если зарплата работника составляет 50 тыс. руб., то страховые взносы составят 9319,50 руб. Прежде, впрочем, пришлось бы заплатить и вовсе 15 тыс. руб. (50 тыс. руб. x 30%). В любом случае затраты на самозанятых куда ниже — 3000 руб. (сумма налога на профессиональный доход составляет 6% при выплатах юридическим лицом).

Вторая причина связана с кризисными явлениями. Сегодня работодатели понимают, что завтра ситуация с режимом самоизоляции из-за пандемии имеет шансы повториться, а это означает, что компании недополучат доходы. Сокращение штата или численности предполагает также дополнительные расходы в виде выходного пособия, выплат за неиспользованный отпуск. Также важно, что работодатель должен сообщить о предстоящем сокращении штата или численности не ранее чем за 2 месяца, а выплатить при увольнении до трех средних заработков.

Кроме того, при введении режима самоизоляции многие работодатели не успели уведомить работников о сокращении штата или численности, а в выходные дни и в режиме самоизоляции это не предусмотрено.

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Проблемы с самозанятостью

Главный риск для работодателя состоит в признании самозанятого штатным работником. Но его можно снизить:

  • Самозанятый не должен быть бывшим работником — даже по истечении 2 лет на это обратят внимание.
  • Не нужно передавать самозанятому тот функционал, который у вас всегда делали штатные сотрудники, которых работодатель уволил в связи с кризисной ситуацией.
  • Самозанятый не должен быть взаимозависимым лицом.
  • Самозанятый не должен вести себя как наемный работник: ходить на работу по расписанию, соблюдать трудовой распорядок, ходить в отпуск и т. п.
  • Самозанятый является самостоятельным лицом, оказывающим услуги.
  • Договор с самозанятым не должен иметь признаки трудового договора.

Многие работники не соглашаются на статус самозанятых, поскольку имеют скрытые доходы. Для них есть и другие недостатки: запрет нанимать работников по трудовому договору, лимит по доходам до 2,4 млн руб. в год, прописанный в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ для налога на профессиональный доход, и минимальная пенсия в преклонном возрасте. Все это может останавливать работника от регистрации в новом качестве и заключения договора как самозанятый.

Среди прочего самозанятые не вправе продавать подакцизные товары, заниматься перепродажей товаров и оказывать услуги по договору комиссии, поручения или агентскому договору.

При этом в законе не предусмотрено прямых ограничений в регистрации в качестве самозанятых для генеральных директоров и учредителей обществ. Но, безусловно, существуют риски налоговых споров в части доходов директора.

Есть и риски, касающиеся налоговых льгот. Физлицо вправе одновременно быть ИП и самозанятым, но оно не может совмещать налог на профессиональный доход (НПД) с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ЕНВД и ЕСХН. То есть использовать одновременно два налоговых режима нельзя.

Самозанятость может подойти тем физлицам, которые не рассчитывают на большие доходы, не нанимают персонал и не совмещают режим самозанятости с другими специальными налоговыми режимами. При этом минусов для них немало. У работника нет правовой защиты, фактически его права не защищены в рамках трудового законодательства, то есть компания может в любое время отказаться от договора с самозанятым. Он не может рассчитывать на охрану труда, оплату больничных и отпусков.

Существуют риски нарушения регулярности выплат. Кроме того, налоги начисляются со всех поступлений на расчетный счет самозанятого, что означает, что возможны споры в отношении переводов от друзей, родственников или иных источников.

Подходит режим самозанятых лицам, которые:

  • получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества;
  • ведут деятельность в регионе проведения эксперимента;
  • при ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор;
  • не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам;
  • вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в ст. 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

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Существует перечень лиц, которые не могут стать самозанятыми:

  • осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  • осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
  • занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
  • имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
  • осуществляющие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, за исключением лиц, оказывающих услуги по доставке товаров и приему (передаче) платежей за указанные товары (работы, услуги) в интересах других лиц;
  • применяющие иные режимы налогообложения, предусмотренные частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ).

Когда самозанятость выгодна работникам

Самозанятый может сочетать работу во многих компаниях, то есть использовать любую возможность для заработка, что крайне важно в кризисное время. Работник не ограничен правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами работодателя.

Второй плюс состоит в возможности смены работы или проекта максимально оперативно, что важно в случае вахтовой работы.

Третье обстоятельство заключается в том, что физическое лицо может опробовать свои предпринимательские способности. При этом не нужно вести бухгалтерский учет, приобретать контрольно-кассовую технику. В 2020 г. зарегистрироваться и вести деятельность в качестве самозанятого гораздо проще, при этом ограничения по видам деятельности были сняты, что говорит о дополнительных перспективах.

На сайте ИФНС приведены дополнительные преимущества самозанятых:

  • отсутствие отчетов и деклараций (не нужно представлять декларации, а учет доходов ведется в мобильном приложении);
  • чеки формируются автоматически в приложении (отсутствует необходимость приобретения контрольно-кассовой техники, а чек можно сформировать в специальном мобильном приложении);
  • возможность не уплачивать страховые взносы, в отличие от индивидуальных предпринимателей, пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке;
  • легальная работа без необходимости приобретения статуса предпринимателя с подтверждением легального дохода справкой из приложения;
  • предоставление налогового вычета в размере 10 тыс. руб., при этом ставка налога при расчетах физическими лицами определена в размере 4% — снижается до 3%, а ставка в 6% при расчетах с юридическими лицами снижается до 4%;
  • налог не нужно рассчитывать — он уплачивается автоматически, списание налога происходит 25-го числа следующего месяца.

Изменения, принятые в 2020 году

Основное изменение связано с распространением режима самозанятых на территорию всей Российской Федерации. Так, режим самозанятых был распространен:

  • с 1 января 2019 г. — в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан;
  • с 1 января 2020 г. — в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан;
  • с 1 июля 2020 г. — в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском, Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в городе федерального значения Севастополе, в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области;
  • с 3 июля 2020 г. — в Республике Адыгея;
  • с 9 июля 2020 г. — в Ульяновской области и Республике Тыва;
  • с 24 июля 2020 г. — в Республике Северная Осетия — Алания;
  • c 1 августа 2020 г. — в Республике Калмыкия и Магаданской области.

Кроме того, налоговый режим теперь распространяется на все виды деятельности. Ранее, в 2019 г., режим самозанятых распространялся только на ряд видов деятельности, среди которых были клининг, услуги репетиторов, нянь. Понятно, что большинство самозанятых, таких как юристы, бухгалтера, водители, экспедиторы, строители и многие другие, просто не могли зарегистрироваться и получить статус самозанятого.

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 г. налог, а также предоставить им капитал в размере одного МРОТ (12 130 руб.) на уплате налога в 2020 г.

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Отличия режимов налогообложения

 

Общество с ограниченной ответственностью

Индивидуальный предприниматель

Самозанятый гражданин

Определение

 

Индивидуальные предприниматели — физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, главы
крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них настоящим кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями

Самозанятый — это физлицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельностьпо оказанию услуг, выполнению работ для физлиц, направленную
на систематическое получение прибыли,
не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющее наемных работников

 

Ограничения

по видам деятельности

 

Отсутствуют. Для ведения некоторых видов деятельности требуется лицензия

Имеются в отношении отдельных видов налогообложения, таких как ЕНВД, патент; для некоторых видов деятельности требуется лицензия

 

С 2020 г. отсутствуют. В 2019 г.: репетиторство; присмотр
и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации; уборка жилых помещений; ведение домашнего хозяйства

Наличие уставных документов

Требуется

Не требуется

Не требуется

Необходимость государственной регистрации

Требуется

Требуется

Требуется

Место государственной регистрации

По юридическому адресу юридического лица, указанному в учредительных документах

По месту жительства физического лица (месту пребывания — при отсутствии места жительства на территории РФ)

По месту жительства физического лица (месту пребывания — при отсутствии места жительства на территории РФ)

Уплата страховых взносов

Требуется за работников общества
с ограниченной ответственностью

Требуется за индивидуального предпринимателя в фиксированном размере (также уплачиваются с работников)

Самозанятые граждане освобождены от уплаты страховых пенсионных взносов, но им придется платить налог на профессиональный доход по ставке 4%

Выбор системы налогообложения

Общества с ограниченной ответственностью могут выбирать любые налоговые режимы, кроме налога на профессиональный доход и патента

 

Могут выбирать любые налоговые режимы,
кроме налога на профессиональный доход

 

Уплачивают только налог на профессиональный доход. Ставка НПД самозанятых зависит от того,
кому предоставляется услуга, и составит:
4% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;
6% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям для использования в предпринимательской деятельности и юридическим лицам

Ограничение

в доходности

Ограничение в доходности предусмотрено только специальными режимами налогообложения. При УСН ограничение по выручке в 2019 г. составляет 150 млн руб. Можно применять УСН с 1 января 2019 г., только если за 9 месяцев 2018 г. его доход не превышал 112,5 млн руб. При этом данный лимит распространяется только на организации.
ИП сможет перейти на УСН с 2019 г., даже если за период с января по сентябрь 2018 г. его доход был больше 112,5 млн руб. Однако лимит годового дохода в 150 млн руб. сохраняется для юрлиц и предпринимателей

Лимиты для индивидуальных предпринимателей предусмотрены специальными налоговыми режимами.
Так, при применении УСН ограничения установлены такие же, как и для обществ с ограниченной ответственностью. Отдельные лимиты установлены при применении патентной системы налогообложения. Сумма дохода не должна
быть больше 60 млн руб., а наемных работников — максимально 15 человек

 

У самозанятых лимит доходов — 2,4 млн руб. в год.
Но сумма дохода в месяц не имеет значения — отдельных ограничений именно по ежемесячному доходу нет.
Можно в феврале получить 10 тыс. руб., в марте — ничего, а в июне — 300 тыс. руб.
Пока доход с начала года не превысил 2,4 млн руб., можно применять новый режим. Все доходы сверх лимита должны будут облагаться налогами по другим режимам.
Для физлица без ИП это НДФЛ по ставке 13%

Существует достаточно много особенностей ведения деятельности различными субъектами. Также существуют отличия в наступлении ответственности. Если речь идет о самозанятом, то фактически речь идет об ответственности самого физического лица.

Согласно ст. 56 ГК РФ юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

В соответствии с п. 2 ст. 56 ГК РФ учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 120 ГК РФ. В силу ст. 120 ГК РФ бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества.

Индивидуальные предприниматели по обязательствам несут ответственность своим имуществом (ст. 24 ГК РФ), ответственность ИП по долгам распространяется на личное имущество предпринимателя. Исключением являются предметы первой необходимости — единственное жилье и земля, на которой оно находится, а также предметы обихода, включая одежду, обувь и продукты (ст. 446 ГПК РФ).

В случае причинения вреда физическим и юридическим лицам ответственность ИП будет выражаться в возмещении убытков. Под убытками подразумевают прямой ущерб (реальные имущественные потери) и упущенную выгоду в виде неполученного дохода.

А вот в отношении ответственности юридических лиц ответственность гораздо шире. Можно говорить и об уголовной, административной, дисциплинарной ответственности работников. Кроме того, в настоящее время расширяется практика привлечения к субсидиарной ответственности руководителей организаций, учредителей.

Поэтому ответственность в компании, безусловно, шире, чем ответственность самозанятых. И если говорить о судебных спорах, то в настоящее время судебные споры о привлечении к ответственности самозанятых отсутствуют, что также выгодно для компаний. Имущественная ответственность самозанятых граждан в ГК РФ не установлена. Вместе с тем представляется, что в этом случае речь идет об имущественной ответственности физических лиц.

Например, если физическое лицо в рамках своей деятельности нанесло ущерб, то оно будет его возмещать на основании ст. 15 ГК РФ. Если самозанятый гражданин возьмет кредит в банке под залог имущества, то в качестве обеспечения обязательств будет выступать именно заложенное имущество.

В заключение необходимо отметить, что, конечно, перевести всех сотрудников в режим самозанятых практически невозможно, однако, безусловно, для многих компаний очень важно в сегодняшней ситуации максимально сэкономить на персонале, пережить кризисные явления. И одним из таких вариантов является привлечение самозанятых.

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